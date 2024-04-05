이 모든 것의 중심에는 데이터가 있으며, 이는 기업이 귀중한 인사이트를 얻어 혁신을 가속화하도록 돕습니다. 데이터는 거의 모든 곳에 존재하기 때문에 조직은 기존 HPC 시뮬레이션과 모델링 워크로드를 실행하여 얻은 기존 저장소를 보유하는 경우가 많습니다. 이러한 저장소는 다양한 출처에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 조직은 이러한 소스를 사용하여 동일한 과제에 HPC와 AI를 적용함으로써 혁신을 더 빠르게 추진하는 더 깊고 가치 있는 인사이트를 생성할 수 있습니다.

AI 가이드 HPC는 AI를 적용하여 시뮬레이션을 간소화하며, 이를 지능형 시뮬레이션이라고 합니다. 자동차 산업에서 지능형 시뮬레이션은 새로운 모델의 혁신을 가속화합니다. 차량 및 부품 설계가 이전 반복 작업에서 진화하는 경우가 많기 때문에 모델링 프로세스는 공기역학, 소음 및 진동과 같은 품질을 최적화하기 위해 상당한 변화를 겪습니다.

도로 유형과 같은 다양한 조건에서 수백만 가지의 잠재적 변경 사항을 평가하면 새 모델을 출시하는 데 걸리는 시간이 크게 늘어날 수 있습니다. 그러나 오늘날의 시장에서 소비자들은 새로운 모델의 신속한 출시를 요구합니다. 개발 주기가 길어지면 자동차 제조업체의 판매와 고객 충성도에 해를 끼칠 수 있습니다.

기존 디자인과 관련된 풍부한 데이터를 보유한 자동차 제조업체는 이러한 대규모 데이터를 사용하여 AI 모델을 학습시킬 수 있습니다. 이를 통해 차량 최적화에 가장 적합한 영역을 식별하여 문제 공간을 줄이고 기존 HPC 방법을 설계의 보다 타기팅된 영역에 집중할 수 있습니다. 궁극적으로 이 접근 방식은 더 짧은 시간에 더 나은 품질의 제품을 생산하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전자 설계 자동화(EDA)에서는 AI와 HPC가 혁신을 주도합니다. 오늘날의 반도체 환경에서는 수십억 건의 검증 테스트를 통해 칩 설계를 검증해야 합니다. 그러나 검증 프로세스 중에 오류가 발생하면 필요한 리소스와 시간으로 인해 전체 검증 테스트 세트를 다시 실행하는 것은 비실용적입니다.

EDA 회사의 경우 AI가 주입된 HPC 방법을 사용하는 것은 다시 실행해야 하는 테스트를 식별하는 데 중요합니다. 이를 통해 상당한 양의 컴퓨팅 주기를 절약하고 제조 일정을 순조롭게 진행하여 궁극적으로 회사가 고객에게 반도체를 더 빨리 제공할 수 있습니다.