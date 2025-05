그린 데이터 센터란 무엇인가요?

The Green Grid는 데이터 센터 및 비즈니스 컴퓨팅 환경의 에너지 효율성을 개선하는 데 중점을 둔 비영리 협회입니다. 2007년에 설립된 The Green Grid는 IT 전문가, 공급업체, 최종 사용자를 포함한 업계 전문가들이 모여 데이터 센터 운영이 환경에 미치는 영향을 공동으로 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 이 조직은 데이터 센터 업계 전반에서 지속 가능한 관행을 장려하고 에너지 효율성을 향상하기 위한 리소스, 지침 및 표준을 제공합니다.