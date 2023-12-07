파운데이션 모델이 철강 및 시멘트 생산을 더 지속 가능하게 만드는 방법

시멘트, 철강, 화학 등 중공업 분야는 온실가스를 가장 많이 배출하는 산업으로, 전 세계 CO2 배출량의 25%를 차지합니다. 이들은 주로 화석 연료에 의해 구동되는 많은 공정에서 고온 열을 사용합니다. 기후 변화와 싸우려면 중공업 배출량을 줄여야 합니다. 그러나 이들 산업은 온실가스 배출을 줄이기 위해 엄청난 과제에 직면해 있습니다. 이러한 산업은 자본 집약적이며 자산 수명이 40년 이상이기 때문에 장비를 교체하는 것은 배출량을 줄이기 위한 실행 가능한 방법이 아닙니다. 이들 산업은 대체 연료 사용도 시도하고 있지만, 대체 연료의 공급 안정성 문제나 혼합 연료를 사용하는 공정을 효과적으로 관리하는 문제 등 고유한 도전 과제도 함께 안고 있습니다. 기후 변화에 관한 파리 협정은 또한 이러한 산업이 2030년까지 연간 배출량을 12-16% 줄여야 한다고 규정하고 있습니다. 생성형 AI를 산업 공정에 적용하면 생산 수율을 높이고, 품질 변동성을 줄이며, 특정 에너지 소비를 낮출 수 있습니다(따라서 운영 비용과 배출량이 감소합니다).

프로세스 및 운영의 변동성이 높을수록 특정 에너지 소비(SEC)가 높아지고 배출량이 증가합니다. 이런 변동성은 원자재가 자연에서 채취되어 일관성이 떨어지는 특성, 변화하는 기상 조건, 설비 상태, 그리고 사람이 하루 24시간, 주 7일 내내 공정을 최상의 효율로 운영할 수 없다는 한계에서 비롯됩니다. 인공 지능 기술은 공정의 미래 변동성과 그에 따른 수율, 품질 및 에너지 소비에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 클링커의 품질을 사전에 예측할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 그러면 시멘트 가마에서 필요한 열에너지와 연소 조건을 최적화해, 최소한의 에너지로도 고품질의 클링커를 생산할 수 있게 됩니다. 이러한 공정 최적화는 에너지 소비를 줄이고 결과적으로 에너지 배출과 공정 배출을 모두 줄입니다.

파운데이션 모델은 모델 학습에 드는 비용과 노력을 최대 70%까지 줄여, AI를 훨씬 더 확장 가능하게 만들어줍니다. 파운데이션 모델의 가장 일반적인 용도는 자연어 처리(NLP) 애플리케이션입니다. 그러나 파운데이션 모델을 적절하게 조정하면 조직은 복잡한 산업 프로세스를 정확하게 모델링하여 프로세스의 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 이러한 디지털 트윈은 공정 변수, 재료 특성, 에너지 요구 사항, 기상 조건, 작업자 행동 및 제품 품질 간의 다변량 관계를 포착합니다. 이러한 디지털 트윈을 활용하면 복잡한 운영 조건을 시뮬레이션하여, 공정의 ‘스위트 스팟(최적 지점)’에 해당하는 정확한 운영 기준값을 도출할 수 있습니다. 예를 들어, 시멘트 가마 디지털 트윈은 열 에너지 소비를 최소화하고 적절한 품질의 클링커를 생산하는 최적의 연료, 공기, 가마 속도 및 공급을 권장합니다. 이러한 최적화된 설정값이 공정에 적용되면 이전에는 볼 수 없었거나 실현되지 않았던 효율성 향상과 에너지 절감을 볼 수 있습니다. 향상된 효율성과 SEC는 EBITDA 가치로 해석될 뿐만 아니라 에너지 배출 및 공정 배출도 감소시킵니다.