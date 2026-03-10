EDI는 거래 파트너 간에 송장, 구매 주문서, 공급망 정보 등 비즈니스 데이터와 문서를 실시간 및 전자적으로(그리고 종종 자동적으로) 전송하기 위한 시스템 및 표준을 의미합니다.

EDI 트랜잭션에서 정보는 한 조직의 EDI 애플리케이션에서 다른 조직의 EDI 애플리케이션으로 직접 이동합니다. EDI 표준은 각 문서의 정보 위치와 순서를 정의합니다.

EDI 솔루션은 자동화, 확장성 및 표준화를 통해 많은 이점을 제공합니다. EDI는 수십 년 동안 기업 간(B2B) 상호 작용을 위한 문서 교환 수단으로 선호되어 왔습니다. 특히 자동으로 생성되고 표준화된 양식은 데이터를 수동으로 입력할 필요성을 간소화하고 줄이거나 없애 오류와 관련 비용을 줄입니다.

일부 기업과 일부 산업에서는 EDI를 사용하는 것이 선택이 아니라 필수입니다. 많은 대형 소매업체 및 제조업체에는 비즈니스 프로세스에 대한 EDI 요구 사항 및 규정 준수가 있습니다.

거래 파트너 간에는 규정 준수 요건, 문서 매핑 요구 사항, 통신 프로토콜 또는 테스트 프로세스 등의 차이가 존재할 수 있습니다. 이는 EDI 표준의 일반적인 복잡성과 결합되어 EDI 온보딩 프로세스를 어렵고 시간이 많이 소요되는 프로세스로 만들 수 있습니다.

그러나 표준화되고 잘 문서화된 내부 온보딩 프로세스, 적절한 미들웨어 도구, 비즈니스 파트너와의 명확한 커뮤니케이션을 통해 EDI 설정 문제를 완화할 수 있습니다. 또한 조직이 데이터 정확성을 높이고 EDI 규정 준수가 필요한 기업과의 거래 능력을 포함하여 EDI의 이점을 누릴 수 있도록 지원합니다.