애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션한 후 조직은 새로운 에코시스템을 관리하고, 지원 및 비용 관점에서 통합하며, 위험과 보안을 제어할 수 있는 방법을 갖춰야 합니다. 전략에서 구현에 이르기까지 클라우드 채택의 전체 수명 주기를 포괄하고 애플리케이션, 인프라 및 운영에 대한 수직적으로 통합된 솔루션 보기를 제공하는 포괄적인 솔루션이 필요합니다. 전담 클라우드 서비스에 대한 필요성을 인식한 Lloyds Banking Group은 IBM과 10년 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 IBM은 영국의 Lloyds와 IBM 데이터 센터에서 안전하게 호스팅되는 전용 클라우드 제품을 제공하고 새로운 클라우드로의 애플리케이션 마이그레이션 서비스를 관리하게 됩니다.

IBM 클라우드 솔루션 제공 방법론은 학습된 교훈을 패턴, 규칙 및 기타 맞춤형 분석으로 변환한 종단 간 분석 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 이 솔루션은 데이터 수집에서 마이그레이션 실행, 마이그레이션 후 활동에 이르기까지 모든 단계에서 클라우드 마이그레이션에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

IBM 고객이 미래의 비즈니스 과제를 해결하기 위해 클라우드를 어떻게 도입하고 있는지 자세히 알아보세요.