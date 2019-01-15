금융 서비스 기관이 클라우드로 마이그레이션하는 것은 그 어느 때보다 중요합니다.
고객과 주주의 새로운 요구와 함께 증가하는 규제 요구 사항으로 인해 조직은 민첩성, 혁신 및 맞춤화를 제공할 수 있는 IT 에코시스템을 갖춰야 합니다. 보안, 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수 문제로 인해 주저하는 사람들을 위해 은행 업계에서 클라우드 컴퓨팅 사용의 위험을 줄이기 위한 클라우드 마이그레이션의 5가지 핵심 사항을 소개합니다.
많은 고객이 계획 없이 찾아오는데, 계획 없이 클라우드 마이그레이션을 시작하는 것은 실패를 자초하는 일입니다. 조직은 규정 준수를 보장하면서 고객 대면 금융 거래를 처리하기 위한 속도 및 민첩성과 같은 고유한 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있는 전략을 개발해야 합니다. 이를 위해서는 포트폴리오 분석을 수행하여 현재 시스템, 애플리케이션 및 프로세스를 검토하고 IT 환경 및 워크로드를 철저히 이해해야 합니다. 불완전한 분석으로 끝나지 않도록 일관된 형식으로 정보를 수집하는 툴을 사용해야 합니다.
애플리케이션을 다른 곳으로 이동하기 전에 클라우드에 적합한 애플리케이션을 결정하세요. 클라우드 지원 애플리케이션에는 표준화된 애플리케이션, 독립형 워크로드 및 서비스 지향 아키텍처를 사용하여 개발된 애플리케이션이 포함될 수 있습니다. 대상 환경을 선택하기 전에 조직의 전체 포트폴리오에 대한 평가를 완료하세요. 높은 수준의 사용자 지정이 필요한 앱과 같이 마이그레이션하거나 현대화할 수 없는 애플리케이션의 경우 주기적으로 존재를 정당화해야 하는 애플리케이션 수명 주기 관리 프로세스에 배치합니다. 이상적으로는 이러한 애플리케이션을 대체하거나 폐기할 일정을 만드는 것이 좋습니다.
금융 서비스 조직의 핵심 강점은 클라우드 마이그레이션이 아닌 금융 서비스이므로 마이그레이션 전문 지식을 갖춘 클라우드 전문가와 함께 일하는 것이 가장 좋습니다. 클라우드 마이그레이션은 인프라 절감을 활용하는 리프트 앤 시프트 작업이었지만 이제는 하이브리드 IT(일반적으로 멀티클라우드 환경)에서 작동하도록 애플리케이션을 조정하고 현대화하는 것을 포함합니다. 네덜란드 은행인 ABN Amro는 IBM 프라이빗 클라우드로의 전환을 위한 관련 클라우드 마이그레이션 전문 지식과 기술을 확보하기 위해 IBM과 10년 계약을 체결하여 IT 인프라를 관리, 표준화 및 간소화했습니다. 클라우드 솔루션은 클라우드 마이그레이션 컨설팅에서 수십 년간 쌓아온 경험을 기반으로 하는 전달 방법론을 기반으로 구축된 툴, 액셀러레이터, 인지 능력 및 업계 모범 사례를 제공합니다. ABN Amro의 투자가 어떻게 조직에 더 큰 유연성, 민첩성, 속도를 불어넣는지 자세히 알아보려면 영상을 시청하세요.
금융 서비스 산업에는 민감한 개인 및 금융 정보가 많이 포함되어 있습니다. 이렇게 규제가 엄격한 환경에서 데이터 무결성이 손실되면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 다행스럽게도 적절한 파일 전송 툴을 사용하고 플랫폼별 모범 사례를 준수하면 위험을 크게 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
애초에 데이터 손실을 방지하는 것 외에도 비즈니스 프로세스를 검증하고 클라우드 마이그레이션이 비즈니스 가치와 운영을 보존하도록 하는 방법을 설정합니다. 데이터 손상 시 비교를 위해 백업을 잘 보관하는 것이 중요합니다. 또한 어떤 서비스 제공업체를 선택하든 검증 프로세스 전문 지식을 갖추고 있는지 확인하세요.
애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션한 후 조직은 새로운 에코시스템을 관리하고, 지원 및 비용 관점에서 통합하며, 위험과 보안을 제어할 수 있는 방법을 갖춰야 합니다. 전략에서 구현에 이르기까지 클라우드 채택의 전체 수명 주기를 포괄하고 애플리케이션, 인프라 및 운영에 대한 수직적으로 통합된 솔루션 보기를 제공하는 포괄적인 솔루션이 필요합니다. 전담 클라우드 서비스에 대한 필요성을 인식한 Lloyds Banking Group은 IBM과 10년 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 IBM은 영국의 Lloyds와 IBM 데이터 센터에서 안전하게 호스팅되는 전용 클라우드 제품을 제공하고 새로운 클라우드로의 애플리케이션 마이그레이션 서비스를 관리하게 됩니다.
IBM 클라우드 솔루션 제공 방법론은 학습된 교훈을 패턴, 규칙 및 기타 맞춤형 분석으로 변환한 종단 간 분석 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 이 솔루션은 데이터 수집에서 마이그레이션 실행, 마이그레이션 후 활동에 이르기까지 모든 단계에서 클라우드 마이그레이션에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다.
IBM 고객이 미래의 비즈니스 과제를 해결하기 위해 클라우드를 어떻게 도입하고 있는지 자세히 알아보세요.
IBM의 최신 보고서를 통해 클라우드 마이그레이션에 대한 필수 인사이트를 확인하세요. 모든 기술 리더가 알아야 할 10가지 주요 사실을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요
최소한의 중단과 최적화된 성능을 보장하면서 플랫폼 또는 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션을 마이그레이션하는 과정에 관해 알아보세요. 레거시 및 최신 애플리케이션의 마이그레이션 전략, 사용 사례 및 단계를 알아보세요.
리프트 앤 시프트 전략을 통해 애플리케이션을 클라우드로 빠르게 전환하여 기존 인프라를 유지하면서 클라우드의 이점을 누리는 방법을 알아보세요. 많은 기업에서 이 접근 방식을 선호하는 이유, VMware 워크로드 및 사용 사례를 살펴보세요.
VMware vSphere 워크로드를 자동 마이그레이션을 제공하는 셀프 서비스 마이그레이션 툴인 RackWare Management Module(RMM)을 통해 IBM Cloud로 마이그레이션하세요.
클라우드에서 네트워크 프로비저닝 및 오케스트레이션을 자동화하여 마이그레이션을 간소화하고 민첩성을 향상하며 원활한 운영을 보장하세요.
IBM Instana Observability는 마이크로서비스 환경에 대한 애플리케이션 검색, 모니터링, 추적 및 근본 원인 분석을 자동화합니다.
IBM Turbonomic은 AI를 사용하여 멀티클라우드 환경의 성능, 비용, 규정 준수를 최적화하는 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM의 전문 컨설팅 서비스를 통해 클라우드 마이그레이션 여정을 가속화하세요. IBM 솔루션이 클라우드로 효율적으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보거나, 라이브 데모를 예약하여 실제 IBM Turbonomic의 이점을 확인해 보세요.