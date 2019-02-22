블록체인 데이터가 일반적으로 데이터 과학자에게 도움이 될 수 있는 구체적인 방법은 5가지가 넘습니다.

신뢰 보장(데이터 무결성)

블록체인에 기록된 데이터는 품질을 보장하는 검증 프로세스를 거쳐야 하기 때문에 신뢰할 수 있습니다. 또한 블록체인 네트워크에서 발생하는 활동과 거래를 추적할 수 있기 때문에 투명성을 제공합니다.

작년에 Lenovo는 사기성 문서 및 양식을 탐지하는 블록체인 기술의 사용 사례를 선보였습니다. 거대 PC 기업들은 블록체인 기술을 사용하여 디지털 서명으로 인코딩된 물리적 문서를 검증했습니다. 디지털 서명은 컴퓨터로 처리되며 문서의 진위 여부는 블록체인 기록을 통해 확인됩니다.

대부분의 경우 데이터 블록의 출처 및 상호 작용에 대한 세부 정보가 블록체인에 저장되고 이에 대해 조치를 취하기 전에 자동으로 검증(또는 유효성 검사)되기 때문에 데이터 무결성이 보장됩니다.

악성 활동 방지

블록체인은 합의 알고리즘을 사용하여 거래를 검증하기 때문에 단일 단위가 데이터 네트워크에 위협을 가하는 것은 불가능합니다. 비정상적으로 작동하기 시작한 노드(또는 단위)를 쉽게 식별하여 네트워크에서 제거할 수 있습니다.

네트워크가 너무 분산되어 있기 때문에 한 당사자가 유효성 검사 기준을 변경하고 시스템에 원치 않는 데이터를 허용할 만큼 충분한 계산 능력을 생성하는 것은 거의 불가능합니다. 블록체인 규칙을 변경하려면 대다수의 노드가 함께 모여 합의를 도출해야 합니다. 이는 한 명의 악성 행위자가 달성할 수 있는 일이 아닙니다.

예측(예측 분석)

다른 유형의 데이터와 마찬가지로 블록체인 데이터를 분석하여 행동, 추세에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있으며, 이를 통해 향후 결과를 예측할 수 있습니다. 또한 블록체인은 개인 또는 개별 디바이스에서 수집한 구조화된 데이터를 제공합니다.

예측 분석에서 데이터 과학자는 대규모 데이터 세트를 기반으로 비즈니스와 관련된 고객 선호도, 고객 평생 가치, 동적 가격, 이탈률과 같은 소셜 이벤트의 결과를 정확하게 파악합니다. 그러나 이는 비즈니스 인사이트에 국한되지 않습니다. 사회적 감정이든 투자 지표이든 거의 모든 이벤트를 올바른 데이터 분석으로 예측할 수 있기 때문입니다.

또한 블록체인의 분산된 특성과 이를 통해 제공되는 방대한 계산 능력 덕분에 소규모 조직의 데이터 과학자도 광범위한 예측 분석 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 데이터 과학자는 클라우드 기반 서비스로 블록체인 네트워크에 연결된 수천 대의 컴퓨터의 계산 능력을 사용하여 다른 방법으로는 불가능했을 규모의 사회적 성과를 분석할 수 있습니다.

실시간 데이터 분석

금융 및 결제 시스템에서 볼 수 있듯이 블록체인은 실시간 국경 간 거래를 가능하게 합니다. 블록체인이 지리적 장벽에 상관없이 엄청난 액수의 빠른 결제를 실제로 실시간으로 제공할 수 있기 때문에 몇몇 은행과 핀테크 혁신가들은 현재 블록체인을 탐구하고 있습니다.

동일한 방식으로 대규모 데이터의 실시간 분석이 필요한 조직은 블록체인 지원 시스템을 호출하여 이를 달성할 수 있습니다. 은행 및 기타 조직은 블록체인을 사용하여 데이터 변경 사항을 실시간으로 관찰할 수 있으므로 의심스러운 거래를 차단할지 비정상적인 활동을 추적할지 여부와 같은 신속한 결정을 내릴 수 있습니다.

데이터 공유 관리

이와 관련하여 데이터 연구에서 얻은 데이터를 블록체인 네트워크에 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로젝트 팀은 다른 팀에서 이미 수행한 데이터 분석을 반복하거나 이미 사용된 데이터를 실수로 재사용하지 않습니다. 또한 블록체인 플랫폼은 데이터 과학자가 플랫폼에 저장된 분석 결과를 거래하여 작업으로 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다.