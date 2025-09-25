조직에서 새로운 모바일 앱을 출시할 계획이 있나요? 경영진은 새로운 영업 채널로 확장하거나, 현장 기술자에게 데이터를 더 쉽게 수집할 수 있는 방법을 제공하거나, 직원들이 복리후생 정보에 빠르고 편리하게 액세스할 수 있기를 원할 수 있습니다.
Android는 모바일 앱 개발 여정을 시작하기에 이상적인 플랫폼일 수 있습니다. 전 세계에는 20억 명 이상의 Android 사용자가 있고, 따라서 Android용 개발을 통해 더 많은 고객, 파트너 및 직원과 소통할 수 있습니다.
앱을 처음 개발하는 경우 Android의 개방형 개발 환경은 진입 장벽이 낮다는 것을 알게 될 것입니다. Android의 모국어인 Java에 이미 익숙할 것입니다(익숙하지 않다면 "Java란 무엇인가요?"를 참조하세요). Mac을 사용해야 하는 iOS 앱 개발과 달리 Android에서는 거의 모든 데스크톱이나 노트북을 사용하여 앱을 개발할 수 있습니다.
앱을 Android 전용으로 출시할 계획이든, Android와 iOS 모두에 대한 개발을 고려하고 있든, 시작 방법을 이해하고 몇 가지 모범 사례를 따르면 효율적이고 성공적인 개발 프로세스를 보장하는 데 도움이 됩니다.
Android 개발을 시작하려면 무료 Java 개발 키트(JDK)와 무료 Android 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 필요합니다. 이 두 개발 키트에는 Android 개발에 필요한 모든 서비스, 도구 및 라이브러리가 포함되어 있지만, 수많은 오픈 소스 타사 서비스 및 라이브러리를 사용하여 앱을 확장할 수 있습니다. 앱이 원하는 기능을 파악하고 나면 이를 지원하고 빌드할 수 있는 라이브러리는 무궁무진합니다.
SDK에는 Google의 강력한 통합 개발 환경(IDE)인 Android Studio가 포함되어 있습니다. 코드 편집기, UI 디자이너, 에뮬레이터를 갖춘 Android Studio는 성공적인 안드로이드 앱을 개발하는 데 가장 적합한 플랫폼입니다. Android Studio는 Windows, MacOS, Unix에서 실행되므로 개발 하드웨어에 대한 더 많은 옵션을 제공합니다. 또한 개발 프로세스 후반에 Android Studio를 사용하여 앱을 Google Play 스토어에 배포하게 됩니다.
Java는 Android 앱의 공식 언어로 널리 알려져 있지만 고려해야 할 새로운 언어가 있습니다. 바로 Kotlin입니다. 2017년에 Google은 Kotlin을 공식 Android 언어로 지정했으며, 그 이후로 개발자들에게 인기 있는 옵션이 되었습니다. Java는 친숙하고 편안한 언어이지만 Kotlin은 Java에 비해 여러 가지 이점을 제공할 수 있습니다.
첫째, Kotlin은 Java보다 사용하기가 덜 복잡합니다. 또한 동일한 작업을 수행하는 데 더 적은 코드가 필요하므로 더 효율적입니다. 결과적으로 Kotlin을 사용하면 다른 개발자가 코드를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
Kotlin은 오류를 줄이는 데에도 도움이 될 수 있습니다. Java 개발에서 가장 큰 잠재적 문제 중 하나는 객체에 대한 참조를 가리키기 전에 프로그램이 참조 변수에 액세스하려고 시도하는 null 참조 예외입니다. 앱 전체가 멈출 수도 있습니다. Kotlin은 null 참조를 가리킬 수 있는 개체를 제한하여 이 문제를 방지합니다. 또한 null 포인터 예외를 방지하는 데 도움이 되는 중요한 테스트도 제공합니다.
모바일 앱은 모두 다르기 때문에 성공을 위한 하나의 전략은 없습니다. 하지만 다음 몇 가지 팁은 거의 모든 앱에 적용됩니다.
모바일 앱은 모바일 장치의 CPU, 메모리 및 스토리지 제한을 수용할 수 있도록 가벼워야 합니다. 일반적인 Android 기기가 처리할 수 있는 것보다 더 정교하고 리소스 집약적인 앱을 개발해야 한다면 클라우드를 살펴보세요. Android는 클라우드 서비스와의 통합을 위한 최고의 옵션을 제공하므로 리소스 요구 사항을 덜어주고 앱 기능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
구현하기 가장 쉬운 클라우드 서비스 중 하나는 푸시 알림입니다. 클라우드 기반 푸시 알림을 사용하면 전체 사용자층, 특정 사용자 또는 한 사람에게 쉽게 메시지를 보낼 수 있습니다. 앱 자체에 의존하여 메시지를 보낼 필요가 없는 경우 앱에 업데이트를 배포하지 않고도 콘텐츠를 즉시 변경하거나 메시지 전송 시간을 설정할 수 있습니다.
IBM watsonx®는 가장 인기 있고 강력한 클라우드 기반 서비스를 제공합니다. watsonx 서비스를 활용하여 데이터를 분석하고, 챗봇을 지원하고, 이미지를 분류하세요.
클라우드는 모바일 장치에서 실행되는 앱의 효율성을 높이고 기능을 강화하는 것 외에도 앱을 실행하는 데 필요한 백엔드 인프라를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 앱을 클라우드에 연결하는 API를 만들거나 기존 API를 사용할 수 있으므로 앱의 백엔드에 서버가 필요하지 않습니다. 서비스로서의 기능(FaaS) 공급자를 사용하면 서버 호출을 필요한 작업의 전용 인스턴스로 대체할 수 있습니다. 이렇게 하면 성능 부담이 줄어들 뿐만 아니라 작업 발생 시에만 비용을 지불하는 비용 효율적인 확장 솔루션도 제공됩니다.
앱을 설계, 개발 및 테스트한 후에는 이를 고객, 직원 또는 파트너와 공유하게 됩니다.Android를 사용하면 웹사이트를 통해 앱을 배포하여 사용자가 자신의 기기에 앱을 직접 설치할 수 있습니다. 내부 대상 그룹에 배포하는 경우, 직접 다운로드를 통해 인트라넷 사이트에 앱을 호스팅할 수 있습니다.
공식 Android 스토어인 Google Play 스토어를 사용하여 앱을 더 널리 배포하세요. 예를 들어 전 세계 고객이나 파트너 대상에게 배포할 수 있습니다. (Google Play를 사용하여 조직 직원에게 내부적으로 민간 기업 앱을 배포할 수도 있습니다.) Google Play를 통해 앱을 배포하려면 Android 개발자 프로그램에 가입하고 연간 USD 25의 수수료를 지불해야 합니다. Google Play 스토어에서는 공개 앱이 스토어에 게시되기 전에 일련의 품질 표준을 충족해야 합니다. 앱이 승인되면 Android Studio를 사용하여 앱에 서명하고 Google Play 스토어에 게시할 수 있습니다.
IBM watsonx®를 사용하면 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드에서 엔터프라이즈급 AI를 구축, 배포, 관리하는 데 필요한 모든 것을 갖출 수 있습니다.
IBM watsonx®는 모든 클라우드 환경을 위한 개방형 AI입니다. watsonx은 AI 생산 및 배포를 가속화하도록 최적화된 유연한 정보 아키텍처에 사전 통합되고 사전 훈련된 상태로 제공됩니다. 비즈니스가 더욱 정확한 예측을 하고, 프로세스를 자동화하고, 사용자 및 고객과 상호 작용하고, 전문 지식을 강화하는 데 도움이 되는 모델을 구축하고 애플리케이션을 개발하세요.