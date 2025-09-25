익숙한 Java™ 언어를 사용하거나 Kotlin으로 개발 프로세스를 간소화하세요.





클라우드를 활용하여 앱을 확장하고 서버 오버헤드를 줄이세요.





내부적으로 앱을 배포하거나 Google Play 스토어를 사용하세요.

조직에서 새로운 모바일 앱을 출시할 계획이 있나요? 경영진은 새로운 영업 채널로 확장하거나, 현장 기술자에게 데이터를 더 쉽게 수집할 수 있는 방법을 제공하거나, 직원들이 복리후생 정보에 빠르고 편리하게 액세스할 수 있기를 원할 수 있습니다.

Android는 모바일 앱 개발 여정을 시작하기에 이상적인 플랫폼일 수 있습니다. 전 세계에는 20억 명 이상의 Android 사용자가 있고, 따라서 Android용 개발을 통해 더 많은 고객, 파트너 및 직원과 소통할 수 있습니다.

앱을 처음 개발하는 경우 Android의 개방형 개발 환경은 진입 장벽이 낮다는 것을 알게 될 것입니다. Android의 모국어인 Java에 이미 익숙할 것입니다(익숙하지 않다면 "Java란 무엇인가요?"를 참조하세요). Mac을 사용해야 하는 iOS 앱 개발과 달리 Android에서는 거의 모든 데스크톱이나 노트북을 사용하여 앱을 개발할 수 있습니다.

앱을 Android 전용으로 출시할 계획이든, Android와 iOS 모두에 대한 개발을 고려하고 있든, 시작 방법을 이해하고 몇 가지 모범 사례를 따르면 효율적이고 성공적인 개발 프로세스를 보장하는 데 도움이 됩니다.