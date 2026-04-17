양자 컴퓨터는 암호화 적합성을 향해 빠르게 나아가고 있습니다. 준비해야 할 시기는 바로 지금입니다.

IBM은 퀀텀 세이프 혁신의 최전선에서 기초 연구를 발전시키고 새로운 암호화 기술을 바탕으로 실용적인 엔터프라이즈급 솔루션을 만듭니다.
양자 하드웨어와 알고리즘이 성숙해짐에 따라 오늘날의 표준 암호화를 깨는 데 필요한 예상 양자 컴퓨팅 성능이 축소되고, 오늘날 민감한 데이터를 보호하는 암호화 시스템의 시간은 한정되어 있습니다.
업계 전반의 다른 새로운 연구와 더불어, IBM의 자체 연구는 내결함성 양자 컴퓨터가 2020년대 말까지 암호화 적합성에 접근하기 시작할 수 있다는 근거를 제시합니다. 한편, '선수집, 후해독'식 공격은 오늘날 대체로 안전하다고 간주되는 데이터를 위험에 빠뜨립니다. 이러한 현실은, 조직이 포스트 퀀텀 암호화로의 마이그레이션을 시작하도록 촉구하는 국제 규정과 지침을 주도하고 있습니다.
메시지는 분명합니다. 조직은 지금 퀀텀 세이프 여정을 시작해야 한다는 것입니다.
퀀텀 리스크는 비대칭적으로 구체화되며, 이는 알고리즘 설계와 키 크기에 따라 일부 암호화 시스템이 다른 시스템보다 빨리 실패한다는 것을 의미합니다. Y2K와 달리 모든 것이 한 순간에 중단되진 않을 것입니다. 그보다는 다양한 암호화 시스템이 시차를 두고 취약해지면서, 여러 해에 걸쳐 퀀텀 리스크가 실현될 것입니다.
조직에게 이는 위험 노출 기간이 길어지는 것을 의미하므로 암호화 자산 전체를 계획적으로 전환하는 것이 꼭 필요합니다. 현재 이미 망가졌다고 확인된 것은 알고리즘뿐이 아닙니다. 대부분의 조직에서 망가진 부분을 사후에 고치는 방식은 불가능에 가깝고 무질서하며 사업 운영에 큰 지장을 초래합니다.
하지만 다행히도 방어 기술이 위험보다 먼저 발전하고 있습니다.
IBM이 NIST가 2024년에 발표한 포스트 퀀텀 암호화 알고리즘 4종 중 3종을 공동 작성하고, 2019년부터 퀀텀 세이프 혁신을 위해 고객사들과 협력하는 등 업계 전반에서 발전이 가속화되었습니다. 지난 몇 년 동안 IBM은 이사회 차원에서 퀀텀 리스크에 대한 경각심을 높이고 관련 위험에 조직이 얼마나 노출되어 있는지 평가하며, 마이그레이션과 개선 프로그램을 적극 추진하기 위해 실행 가능한 로드맵을 개발했습니다. IBM은 개별 기업을 넘어 정부를 아우르는 국가적 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 전략을 수립하고 대규모 PQC 혁신을 가속화하기 위한 산업 컨소시엄을 소집하는 데 기여하고 있습니다.
이러한 추진력은 이미 산업 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다. 예를 들어 IBM과 Vodafone은 Vodafone의 네트워크 인프라와 시스템 전반에 포스트 퀀텀 암호화를 적용하는 방법을 함께 모색해 왔습니다. 또한 IBM은 최근 Signal 및 Threema 같은 인스턴트 메시징 플랫폼과 협력하여 퀀텀 세이프 세상을 위한 핵심 암호화 프로토콜을 재설계했습니다. IBM의 자체 CIO 사무소는 IBM 퀀텀 세이프 기술을 활용하여 암호화 관리의 검색, 가시성, 수정 및 현대화 과제를 해결하고 '선수집, 후해독'에 도사린 위험을 미리 파악하고 있습니다.
업계를 선도하는 조직들은 이미 암호화 자산을 재고화하고, 포스트 퀀텀 알고리즘의 사용을 테스트하고, 자체 환경에 암호화 민첩성을 도입하고 있습니다. 조기 도입은 통신과 같은 부문에 집중되어 있었지만 이제 금융 서비스, 정부, 의료 및 중요 인프라 전반에 가속도가 붙고 있습니다.
앞으로 나아가는 데 필요한 표준과 도구, 전문 지식은 지금 존재합니다.
지난 몇 년 동안 고객과 협력한 IBM의 경험을 바탕으로, 퀀텀 세이프를 향한 여정에 있어 조직은 조직의 복잡성, 레거시 기술과 진화하는 표준의 영향을 받으며 다양한 수준의 준비 상태로 각자 다른 속도에 맞춰 움직이고 있습니다.
그러나 이 여정은 일관된 패턴을 따르곤 하며 크게 두 단계로 전개됩니다. 이 두 단계를 뒷받침하는 것은, 조직이 불확실성을 딛고 실행에 착수하도록 도와주는 실질적인 단계들입니다.
오늘날 대부분의 조직은 초기 단계에 있으며 주요 과제는 알고리즘을 선택하는 것이 아니라, 자신 있게 행동할 수 있도록 조직이 겪고 있는 구체적인 어려움을 이해하는 것입니다.
이 단계에서 고객이 지속적으로 겪는 문제는 이렇습니다.
1단계는 중단 없이 추진력을 만들어서 리더십, 보안 및 기술 팀이 집결할 수 있는 방어 가능한 계획을 제공하는 것입니다.
실행 단계에 접어들면 과제의 성격도 달라집니다. 이제는 무엇을 해야 하는지가 아니라, 어떻게 해야 사업을 중단하지 않으면서 그 일을 할 수 있는가입니다.
IBM은 복잡성을 줄이고, PQC 혁신에 관리 가능하고 계획적인 방식으로 접근하게 하는 하향식 및 상향식 우선순위 지정 방법론을 통해 마이그레이션 여정을 세분화하는 혁신적인 자산을 개발했습니다.
암호화 기술의 변화는 애플리케이션 업데이트, 인프라 개선, 클라우드 마이그레이션과 벤더 로드맵을 비롯한 일상적 현대화 활동의 일환이 되어야 합니다. 이와 동시에 복잡한 종속성 사슬과 업계 전반의 준비 상태 차이도 관리해야 합니다.
암호화 민첩성은 포스트 퀀텀 준비를 위한 기초적인 보완 및 마이그레이션 전략입니다. 이 전환은 암호화 기술을 올바른 방식으로 구축할 기회를 제공합니다. 암호화 민첩성 아키텍처를 통해 조직은 PQC로 마이그레이션하고 대응 역량을 유지할 수 있습니다. 암호화 민첩성을 통해 조직은 암호화 기반 데이터 보호를 안심하고 확장하고, 암호화 관리와 관련된 운영 비용을 줄이고, 장기적 보안 위험을 크게 낮출 수 있습니다.
양자 컴퓨팅과 포스트 퀀텀 암호화는 계속 발전할 것입니다. IBM은 이러한 혁신의 최전선에서 기초 연구를 발전시키고, 새로운 암호화 기술을 활용해 실용적인 엔터프라이즈급 솔루션을 개발합니다.
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