양자 컴퓨터는 암호화 적합성을 향해 빠르게 나아가고 있습니다. 준비해야 할 시기는 바로 지금입니다.

하지만 다행히도 방어 기술이 위험보다 먼저 발전하고 있습니다.

IBM이 NIST가 2024년에 발표한 포스트 퀀텀 암호화 알고리즘 4종 중 3종을 공동 작성하고, 2019년부터 퀀텀 세이프 혁신을 위해 고객사들과 협력하는 등 업계 전반에서 발전이 가속화되었습니다. 지난 몇 년 동안 IBM은 이사회 차원에서 퀀텀 리스크에 대한 경각심을 높이고 관련 위험에 조직이 얼마나 노출되어 있는지 평가하며, 마이그레이션과 개선 프로그램을 적극 추진하기 위해 실행 가능한 로드맵을 개발했습니다. IBM은 개별 기업을 넘어 정부를 아우르는 국가적 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 전략을 수립하고 대규모 PQC 혁신을 가속화하기 위한 산업 컨소시엄을 소집하는 데 기여하고 있습니다.

이러한 추진력은 이미 산업 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다. 예를 들어 IBM과 Vodafone은 Vodafone의 네트워크 인프라와 시스템 전반에 포스트 퀀텀 암호화를 적용하는 방법을 함께 모색해 왔습니다. 또한 IBM은 최근 Signal 및 Threema 같은 인스턴트 메시징 플랫폼과 협력하여 퀀텀 세이프 세상을 위한 핵심 암호화 프로토콜을 재설계했습니다. IBM의 자체 CIO 사무소는 IBM 퀀텀 세이프 기술을 활용하여 암호화 관리의 검색, 가시성, 수정 및 현대화 과제를 해결하고 '선수집, 후해독'에 도사린 위험을 미리 파악하고 있습니다.

업계를 선도하는 조직들은 이미 암호화 자산을 재고화하고, 포스트 퀀텀 알고리즘의 사용을 테스트하고, 자체 환경에 암호화 민첩성을 도입하고 있습니다. 조기 도입은 통신과 같은 부문에 집중되어 있었지만 이제 금융 서비스, 정부, 의료 및 중요 인프라 전반에 가속도가 붙고 있습니다.

앞으로 나아가는 데 필요한 표준과 도구, 전문 지식은 지금 존재합니다.