마을의 새로운 (AI) 보안관 LDM을 만나보세요

많은 기업에서 LDM을 개념 증명으로 고려하고 있지만, 보험 및 소매 분야의 일부 기업은 이미 이러한 도구를 사용하여 데이터베이스에서 가치를 추출하는 프로세스를 가속화하고 있습니다.

스위스에서 가장 오래된 보험 회사인 Swiss Mobiliar의 데이터 에반젤리스트인 Thomas Baumann은 회사의 여러 영역에서 IBM의 SQL DI를 사용하고 있습니다. Baumann은 SQL DI를 사용하여 자동차 보험 견적을 더 잘 조정하여 판매를 늘리기 시작했습니다. 영업 사원이 잠재적 신규 보험 계약자와 상담할 때 견적을 입력하면 LDM이 가장 유사한 과거 사례를 추출하여 고객이 이를 수락할 확률을 판단합니다.

Baumann은 IBM Think와의 인터뷰에서 "사용자는 자기 부담금을 줄이거나 보다 공격적인 할인을 제공하는 등 일부 매개변수를 변경한 후 성공 가능성에 대한 새로운 확률을 다시 계산할 수 있습니다."라고 말합니다. "견적은 이전보다 훨씬 더 정교해지고 개별 고객에 맞춰 조정됩니다."

IBM의 SQL DI를 Swiss Mobiliar의 자동차 보험 상품에 사용할 때 이 기업은 약 1,500만 개의 자동차 보험 견적 데이터 레코드로 모델을 학습시켰으며, 각 레코드에는 인구 통계, 차량 데이터, 가격 등 각 레코드에 대한 수십 개의 속성이 포함되어 있습니다. Baumann은 영업 담당자가 다양한 후보 견적을 선택하기 전에 그 가능성을 확인함으로써 더 과학적인 견적을 생성할 수 있게 되었다고 말합니다.

그 결과, 6개월 동안 보험 판매 마감률이 7% 개선되었는데, LDM을 사용하지 않았다면 이러한 개선을 이루는 데 약 2년이 걸렸을 것이라고 Baumann은 말합니다. 이 파일럿 프로그램의 성공을 바탕으로 Swiss Mobiliar는 현재 건물 보험부터 가구 보험에 이르기까지 모든 보험 상품(생명 보험 제외)에 LDM을 사용하고 있습니다.

Baumann은 "SQL DI의 두 가지 주요 이점은 아이디어 단계에서 사전 프로덕션 단계로 전환하는 것이 매우 빠르다는 점입니다."라고 말합니다. "또한 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 데이터를 이동할 필요가 없습니다."

IBM의 SQL DI 팀은 보험 외에도 LDM을 사용하여 고객에게 보다 맞춤화된 쇼핑 경험을 제공하는 데 관심이 있는 미국 및 유럽의 여러 식품 소매업체와도 협력하고 있습니다. 예를 들어, 고객이 한 종류의 시리얼을 손에 들고 데이터베이스에서 시맨틱 쿼리를 실행하여 맛은 비슷하지만 더 건강한 영양 프로필을 제공하는 대체 시리얼을 검색해서 가져올 수 있습니다. 제안에 사용되는 LDM은 '더 정교하고 개인화된 Amazon 또는 Netflix 추천'과 같다고 Hoshikawa는 말합니다.

고객용 애플리케이션 외에도 기업들은 이미 이상 탐지 및 실시간 사기 탐지와 같은 많은 B2B 영역에 LDM을 배포하고 있습니다. 예를 들어, 계약을 발행하는 모든 회사는 LDM을 사용하여 평범하지 않은 계약을 신속하게 식별할 수 있다고 IBM의 Hoshikawa는 말합니다.

한편, LDM은 보다 정교한 실시간 사기 탐지도 지원할 수 있습니다. LDM은 일반적인 패턴을 따르지 않는 트랜잭션 식별하는 것 외에도 데이터베이스를 쿼리하여 기업의 Better Business Bureau 보고서가 누락되었거나 실제 주소가 없는 등 의심스러운 행동과 관련된 다양한 속성이 포함된 기록을 식별할 수 있습니다.

Lewis는 LLM과 LDM에 이어 다른 많은 전문 모델이 뒤따를 것이라고 믿습니다. "우리는 LLM과 마찬가지로 LDM이 다양한 에이전트 애플리케이션을 가능하게 하고 더 나은 결과를 도출하는 데 도움이 되는 귀중한 도구라고 믿습니다."라고 그는 말합니다. "하지만 항상 고립된 채로 사용되지는 않을 것입니다. 실제로 이상적인 시나리오는 LDM을 엔터프라이즈 데이터 모델에 통합하고 이를 LLM 및 기타 목적에 맞는 모델과 결합하여 기업과 사회를 위해 대규모로 새로운 가치를 창출하는 것이라고 생각합니다."

마찬가지로, Lewis는 하나의 기업이나 조직이 꼭 지배적일 것으로 기대하지 않습니다. Lewis는 "단일 기업 또는 가장 많은 서버와 GPU를 보유한 기업이 '맥가이버 칼'과 같은 만능 모델을 개발할 것이라고 가정하지 마세요." 라고 말합니다. "저는 그렇게 생각하지 않습니다. 다양한 분야의 주제 전문가들의 전문 지식을 활용하여 가장 많은 인사이트를 얻을 수 있는 것처럼, LLM, LDM 및 향후 등장할 목적별 맞춤형 모델들을 결합하는 능력이 진정으로 새로운 인사이트와 최적화된 결과를 이끌어낼 것입니다."