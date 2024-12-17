생성형 AI의 한계 테스트: 레드팀으로 인해 AI 모델의 취약점이 노출되는 방식

정보 보안의 최전선에서 생성형 AI를 사용하는 레드팀은 다른 사람들이 간과할 수 있는 취약점을 식별하는 데 필수적인 역할을 합니다.

2024년에 데이터 유출로 인한 평균 비용이 사상 최고치인 488만 달러에 달할 것으로 예상되는 만큼, 기업은 취약점이 어디에 있는지 정확히 파악해야 합니다. 그들이 생성형 AI를 도입하는 놀라운 속도를 고려할 때, 이러한 취약점 중 일부는 AI 모델 자체 또는 그들을 학습하는 데 사용된 데이터에 있을 가능성이 높습니다.

바로 이 지점에서 AI 전용 레드팀 구성이 필요합니다. 이는 동적 위협 시나리오에 대해 AI 시스템의 복원력을 테스트하는 방법입니다. 여기에는 프로덕션 환경에 배포하기 전과 후에 AI 시스템을 스트레스 테스트하기 위해 실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하는 것이 포함됩니다. 레드팀 구성은 조직이 위험을 추가하지 않고도 생성형 AI의 이점을 누릴 수 있도록 하는 데 매우 중요해졌습니다.

IBM의 X-Force Red 공격 보안 서비스는 지속적인 테스트를 통한 반복적인 프로세스에 따라 네 가지 주요 영역의 취약점을 해결합니다.

모델 안전 및 보안 테스트 생성형 AI 애플리케이션 테스트 AI 플랫폼 보안 테스트 MLSecOps 파이프라인 보안 테스트

이 기사에서는 AI 모델 및 훈련 데이터를 대상으로 하는 세 가지 유형의 적대적 공격에 초점을 맞출 것입니다.