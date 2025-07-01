암호화에 대한 포스트 퀀텀 접근 방식이 메인프레임 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 방법

업계가 암호화 관련 양자 컴퓨터를 달성하는 데 가까워짐에 따라 운영, 개인 및 재무 데이터의 보안은 그 어느 때보다 중요해질 것입니다. 이 새로운 위험 벡터로부터 데이터를 보호하는 것은 많은 기업의 최우선 과제가 될 것입니다.

현재 표준에 정의된 공개 키 암호화 알고리즘은 1970년대에 개발되어 발표된 것으로, 고전적인 컴퓨터로 해결하기 어려운 수학적 문제에 의존합니다. 이러한 업계 표준은 오늘날의 일부 데이터 보호 체계에서 여전히 사용됩니다. 조만간 암호화와 관련된 양자 컴퓨터가 이러한 암호화 표준을 깨뜨려 민감한 데이터가 손상될 수 있습니다.

아직 그런 기계는 존재하지 않지만, 사이버 공격자는 암호화된 데이터를 훔쳐 저장한 다음 양자 컴퓨팅 해독 기술이 발전할 때까지 기다릴 수 있습니다. "지금 수확하고 나중에 해독"이라고 알려진 이 전략은 포스트 퀀텀, 퀀텀 세이프 또는 양자 내성, 암호화라고도 하는 암호화의 필요성을 강조합니다. 현재 실질적인 양자 공격은 존재하지 않지만, 오늘날 저장된 일부 데이터는 수십 년 동안 민감한 상태로 남아 있을 수 있습니다. 양자 컴퓨팅이 발전함에 따라 기존 암호화 방법에 대한 위험도 증가합니다.