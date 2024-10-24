양자 컴퓨터는 순수 연구 단계에서 벗어나 유용한 도구로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기술은 의료 및 생명 과학, 고에너지 물리학, 재료 개발, 최적화 및 지속가능성 분야의 과제를 탐구하기 위해 산업 및 조직 전반에 걸쳐 사용됩니다. 그러나 양자 컴퓨터가 확장됨에 따라 오늘날의 공개 키 암호화가 의존하는 특정 어려운 수학적 문제도 해결할 수 있게 될 것입니다. 미래의 암호화 관련 양자 컴퓨터(CRQC)는 현재 데이터의 기밀성과 무결성, 시스템 액세스의 신뢰성을 보장하는 데 도움이 되는 전 세계적으로 사용되는 비대칭 암호화 알고리즘을 깨뜨릴 수 있습니다.

CRQC로 인한 위험은 데이터 유출 가능성, 디지털 인프라 중단, 심지어 광범위한 글로벌 조작 등 광범위합니다. 이러한 미래의 양자 컴퓨터는 디지털 경제에 가장 큰 위험 중 하나가 될 것이며 기업에 상당한 사이버 위험을 초래할 것입니다.

현재도 이미 활성 위험이 존재합니다. 오늘날 사이버 범죄자들은 CRQC를 사용할 수 있을 때 나중에 이 데이터를 해독하기 위해 암호화된 데이터를 수집하고 있으며, 이를 '지금 수집하고 나중에 암호 해독'하는 위협이라고 합니다. CRQC에 액세스할 수 있는 경우 데이터를 소급하여 암호를 해독하여 매우 민감한 정보에 무단으로 액세스할 수 있습니다.