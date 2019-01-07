IoT 데이터에서 최대한의 가치를 창출하는 4단계

IoT 여정의 다음 단계는 분석을 통해 데이터를 더욱 스마트하게 만드는 데 중점을 둡니다.

분석을 통해 실시간 IoT 디바이스 데이터를 기존의 장기 정보 및 과거 정보와 결합할 수 있습니다. 이를 통해 디바이스와 환경에서 어떤 일이 일어나고 있는지 더욱 온전하게 파악할 수 있습니다. 또한 패턴을 파악하고 예측하여 위험을 사전에 방지하고 잠재적인 문제를 예방할 수 있는 새로운 관행을 도입할 수 있습니다.

예를 설명하기 위해 커넥티드 전구를 보다 정교한 제조 기계로 변경해 보겠습니다. 주기적으로 기계의 토크가 급증하면 이러한 기계 중 하나가 고장을 일으킵니다. 하지만 이는 가끔만 일어나는 일입니다. 이러한 경우 분석을 통해 문제를 조사하고 해결할 수 있습니다. 다른 데이터를 검토해 보면 토크 변동이 발생하기 2시간 전에 온도 센서가 온도 급증을 기록한다는 사실을 알 수 있습니다. 이 두 가지 일이 발생하면 기계가 고장날 가능성이 80% 높아집니다. 이제 여러 소스의 정보를 사용하여 문제를 일으키는 특정 요인 조합을 보다 자신 있게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 기계의 가동 상태를 유지하기 위한 보다 사전 예방적인 조치를 취할 수 있어서 가동 중단 시간을 단축하고 생산성을 높일 수 있습니다.