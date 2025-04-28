새벽 2시입니다. 중요한 프로덕션 시스템의 속도가 느려지기 시작합니다. 알림이 울리고 대시보드가 빨간색으로 바뀌지만 뚜렷한 원인이 없습니다. 데이터베이스 관리자(DBA)는 연결하여 로그를 확인하고 성능에 영향을 미치는 주요 데이터베이스 교착 상태가 있음을 인식합니다. 이들은 문제를 진단하기 위해 분주히 움직이고, 스크립트를 여러 개 실행하고, 명령줄 아웃풋을 확인하고, 원시 데이터를 해석하고, 흩어져 있는 정보를 취합합니다. 문제가 완전히 이해되고 해결되기까지 몇 시간이 걸립니다.

엔터프라이즈 데이터 분야에서 일해 본 적이 있다면 아마 이런 순간을 경험해 본 적이 있을 것입니다.

최근 30명 이상의 숙련된 데이터베이스 관리자를 대상으로 한 비공식 설문조사*에서 다음과 같은 결과가 나왔습니다.