주요 과제를 이해하여 데이터 거버넌스의 힘 활용하기

지난 블로그에서 데이터 거버넌스의 정의와 중요한 이유에 대해 소개했습니다. 이 블로그에서는 조직이 거버넌스 여정을 시작할 때 직면하는 문제를 살펴보겠습니다.

조직은 복잡하고 끊임없이 증가하는 환경에서 데이터 관리와 데이터를 이해하는 데 오랫동안 어려움을 겪어 왔습니다. 운영 데이터는 일상적인 비즈니스 운영을 담당하지만, 비즈니스 프로세스와 워크플로 전반에 걸쳐 인사이트를 얻고 데이터를 활용하려면 기술만으로는 해결할 수 없는 잘 알려진 일련의 데이터 거버넌스 과제가 발생합니다.

모든 조직은 데이터 거버넌스와 관련하여 다음과 같은 문제를 안고 있으며, 이를 전략의 일부로 해결하는 것이 중요합니다.