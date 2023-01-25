주요 과제를 이해하여 데이터 거버넌스의 힘 활용하기

지난 블로그에서 데이터 거버넌스의 정의와 중요한 이유에 대해 소개했습니다. 이 블로그에서는 조직이 거버넌스 여정을 시작할 때 직면하는 문제를 살펴보겠습니다.
조직은 복잡하고 끊임없이 증가하는 환경에서 데이터 관리와 데이터를 이해하는 데 오랫동안 어려움을 겪어 왔습니다. 운영 데이터는 일상적인 비즈니스 운영을 담당하지만, 비즈니스 프로세스와 워크플로 전반에 걸쳐 인사이트를 얻고 데이터를 활용하려면 기술만으로는 해결할 수 없는 잘 알려진 일련의 데이터 거버넌스 과제가 발생합니다.
모든 조직은 데이터 거버넌스와 관련하여 다음과 같은 문제를 안고 있으며, 이를 전략의 일부로 해결하는 것이 중요합니다.
데이터 사일로는 조직이 비즈니스를 완전하고 정확하게 파악하는 것을 어렵게 만듭니다. 데이터가 여러 운영 시스템에 의해 관리될 때 자연스럽게 사일로가 발생합니다. 사일로는 분산된 조직의 현실을 나타낼 수도 있습니다. 이러한 사일로를 허물어 데이터 접근, 데이터 공유, 협업을 장려하는 것이 향후 몇 년 동안 조직의 중요한 과제가 될 것입니다. 사일로 전반을 연결하고 인사이트를 얻기 위한 올바른 데이터 아키텍처에는 전략적 데이터 거버넌스 프로그램의 커뮤니케이션과 조정이 필요합니다.
명확한 비즈니스 정의와 규칙이 없는 원시 데이터는 오해와 혼란을 야기할 수 있습니다. 여러 소스의 데이터 세트를 결합하거나 통합하는 등 데이터를 활용하려면 물리적 형식을 넘어 해당 데이터에 대한 상당한 이해가 필요합니다. 여러 리포지토리의 데이터 자산을 결합하거나 연결하여 더 나은 데이터 분석 및 인사이트를 얻으려면 조정이 필요합니다. 이를 위해서는 일관된 마스터 데이터, 참조 데이터, 데이터 리니지, 계층 구조와의 연결이 필요합니다. 이러한 구조를 구축하고 유지하려면 효과적인 데이터 거버넌스에 대한 정책과 조정이 필요합니다.
데이터 프라이버시 및 데이터 보안은 증가하는 새 데이터의 양, 사용량, 복잡성을 관리하는 데 있어 주요 과제입니다. 점점 더 많은 개인 데이터 또는 민감한 데이터가 디지털 방식으로 수집되고 저장됨에 따라 데이터 유출 및 사이버 공격의 위험이 증가하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하고 책임감 있는 데이터 관리를 실천하기 위해 조직은 무단 액세스 및 침해로부터 데이터를 보호할 수 있는 솔루션에 투자해야 합니다.
효율적인 데이터 프라이버시 및 보안에 대해 자세히 알아보려면 데이터 차별화 요소를 확인하세요.
데이터 거버넌스를 둘러싼 규제 환경이 계속 발전함에 따라 조직은 최신 요구 사항 및 규정을 숙지해야 합니다. 조직은 자사의 엔터프라이즈 데이터 거버넌스 관행을 준수하는지 확인해야 합니다. 조직은 다음과 같은 능력을 갖춰야 합니다.
데이터에 대한 360도 뷰는 데이터의 구조, 소스, 사용을 포함하여 조직 내 모든 데이터를 포괄적으로 이해하는 것을 의미합니다. 조직별 가시성을 제공하는 Customer 360, Patient 360 또는 Citizen 360과 같은 사용 사례를 생각해 보세요. 이러한 가시성이 없으면 조직은 비즈니스를 완전히 이해하고 올바른 결과를 도출하는 데 필요한 모든 정보에 액세스하지 못할 수 있으므로 데이터 기반 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
조직에서 생성되는 데이터의 양이 계속 증가함에 따라 조직이 이 데이터를 효과적으로 관리하고 통제하는 것이 점점 더 어려워질 것입니다. 이를 위해서는 데이터의 양과 복잡성을 처리하는 데 도움이 되는 새로운 기술과 데이터 관리 프로세스를 구현해야 할 수 있습니다. 이러한 기술과 프로세스는 데이터 거버넌스 영향권 내에서 작동하도록 도입되어야 합니다.
COVID-19 팬데믹은 원격 근무로 크게 전환되었고, 이로 인해 데이터 거버넌스 이니셔티브에 어려움을 초래할 수 있습니다. 조직은 원격 근무 환경에서 데이터 소스와 이해관계자 전반에 걸쳐 데이터를 효과적으로 관리하고 규정 준수를 추적할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 원격 근무가 새로운 표준이 되면서 조직은 직원이 사무실에 실제로 존재하지 않는 경우에도 데이터에 적절하게 액세스하고 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해서는 데이터 및 시스템에 대한 액세스를 제어하고 모니터링할 수 있도록 정책, 절차, 기술을 포함한 일련의 데이터 거버넌스 모범 사례가 필요합니다.
이러한 7가지 과제 중 일부 또는 전체가 익숙하고 데이터 거버넌스 전략에 관한 지원을 필요로 하는 조직은 많습니다. 다음 블로그에서는 데이터 거버넌스 전략의 구성 요소를 논하고 데이터 거버넌스 프레임워크를 처음부터 구축하는 방법에 대한 관점을 소개합니다.
그동안 데이터 리더를 위한 데이터 차별화 요소 가이드를 통해 데이터 기반 조직을 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
