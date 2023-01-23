간단히 말해, 데이터 거버넌스는 조직이 데이터를 관리하기 위한 정책, 절차 및 표준을 수립하는 프로세스입니다. 여기에는 역할과 책임을 정의하고 데이터 품질에 대한 표준을 설정하며, 데이터가 조직의 목표 및 가치와 일치된 방식으로 사용되고 있는지 확인하는 것이 포함됩니다.

하지만 무미건조한 언어에 속지 마세요. 데이터 거버넌스는 모든 조직의 성공에 매우 중요합니다. 데이터 거버넌스가 없으면 데이터를 요괴(또는 어제 막 입사한 햇병아리 인턴)에게 맡겨야 할 수도 있습니다. 데이터 거버넌스가 제대로 이루어지지 않으면 다음과 같은 문제가 생길 수 있습니다.

데이터 일관성 부족 또는 충돌

사업상의 중요한 결정을 내려야 하는데 참고할 데이터가 여기저기 흩어져 있다고 상상해 보세요. 이 상황 자체도 짜증나지만, 실수로 인해 큰 비용이 낭비될 수도 있습니다.

데이터 보안 침해



데이터가 제대로 보호되지 않으면 온갖 종류의 불쾌한 상황에 노출될 수 있습니다. 해커와 사이버 범죄자들은 항상 민감한 데이터를 손에 넣을 궁리를 하고 있으며, 데이터 거버넌스가 없으면 너무 쉽게 접근할 수 있습니다.

신뢰성 상실



데이터가 신뢰할 수 없거나 부정확하면 조직의 평판이 심각하게 손상될 수 있습니다. 데이터를 신뢰할 수 없다면 아무도 여러분을 신뢰하지 않을 것입니다.

보시다시피 데이터 거버넌스는 농담이 아닙니다. 하지만 그렇다고 해서 재미가 없는 것은 아닙니다! '재미'를 찾는 건 무리일지 몰라도, 데이터 거버넌스를 덜 번거롭게 만드는 방법은 분명히 있습니다. 여러분이 명심해야 할 몇 가지 모범 사례를 소개합니다.

명확한 역할과 책임 설정

누가 어떤 일에 책임이 있는지 모든 사람이 알고 있게 하세요. 사람들이 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 필요한 교육과 리소스를 제공하세요.

정책 및 절차 정의

조직에서 데이터를 수집, 저장, 사용하는 방법에 대해 명확한 지침을 정합니다. 이렇게 하면 모든 사람이 같은 정보를 공유하고 데이터를 일관되게 관리하는 데 도움이 됩니다.

데이터 품질 보장

데이터의 정확성과 완전성을 정기적으로 확인하세요. 발견된 문제를 해결하는 절차를 마련하세요. 쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나올 수밖에 없습니다.

데이터 사일로 제거

데이터 사일로는 모든 데이터 거버넌스 프로그램의 골칫거리입니다. 이러한 사일로를 허물고 데이터 공유 및 협업을 장려하면 조직에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 더 완벽하게 파악할 수 있습니다.

물론 데이터 거버넌스 프로그램을 잘 구현하는 것이 쉽지만은 않습니다. 이해관계자의 동의를 얻고, 변화에 대한 저항에 대처하고, 데이터 품질을 관리하는 등의 문제가 생기겠지만 올바른 방식으로 접근하고 약간의 끈기를 가지면 이러한 문제를 극복하고 적합한 데이터 거버넌스 프로그램을 만들 수 있습니다.

그러니 소매를 걷어붙이고 데이터 거버넌스에 손대는 것을 두려워하지 마세요. 여러분의 데이터와 조직이 감사해할 것입니다.

앞으로 저희 Data Elite 팀과 함께, 조직의 데이터 준비 상태를 가속화하는 데 유용한 IBM 솔루션에 대해 관점과 인사이트를 들려드리며 이 여정을 안내하겠습니다.

지금 바로 데이터 거버넌스에 대해 자세히 알아보려면 데이터 차별화 요소를 살펴보세요.