모든 조직은 자체 사이버 보안 혁신 로드맵을 만들어야 하지만, 조직이 사람을 최우선으로 방어하기 위해 취할 수 있는 세 가지 접근 방식이 있습니다.

1. 위기 시뮬레이션

사이버 보안 침해 이후에는 매 순간이 중요합니다. 보안팀, 현업 부서 관리자 및 경영진은 피해를 막기 위해 어떤 역할을 해야 하는지 정확히 알고 있어야 합니다. 이에 대비하기 위해 많은 조직에서 사이버 레인지 시뮬레이션을 통해 사고 대응(IR) 계획과 팀을 테스트하고 있습니다. 사고 대응팀이 있는 조직은 IR 팀이나 IR 계획 테스트가 없는 조직에 비해 150만 달러의 데이터 침해 비용을 절감할 수 있습니다.

조직은 다음과 같은 이점을 얻습니다.

공격 표면에 대한 지식을 높여 조직 전반의 협업을 강화하여 취약성을 보다 효과적으로 식별하고 복원력을 개선합니다.

실제 데이터 유출의 강도와 압박감으로 시뮬레이션된 사이버 보안 사고를 경험할 수 있습니다.

엔터프라이즈급 사이버 보안 사고에 대한 대응 및 복구, 취약성 관리, 강력한 보안 문화 구축에 대한 확신을 가집니다.

2. 사이버 보안 인식 및 교육

많은 기업이 사이버 위험을 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다. IBM의 심층적인 사이버 보안 전문 지식은 NIST 및 ISO 표준을 기반으로 한 업계 모범 사례와 결합된 교육 세션을 주최한 1,500개 기업으로부터 얻은 교훈을 활용하여 조직이 사이버 문화를 개선할 수 있도록 지원합니다.

조직은 다음과 같은 이점을 얻습니다.

사고 수 감소로 전체 비용 절감

표적 교육과 연결된 실시간 피싱 테스트의 가시성

보안 인식 증가 및 행동 변화

3. 사이버 보안 인재 혁신

사이버 위협이 정교해지고 증가함에 따라 조직은 지능형 공격을 탐지, 예방 및 대응하는 데 필요한 사이버 보안 인력을 개발하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. IBM® Cyber Talent Transformation 서비스는 조직의 사이버 보안 목표에 맞게 조정됩니다. 고유한 보안 인재 관리 프로세스에 AI를 사용하여 탄력적인 사이버 보안팀을 구축하는 데 도움이 됩니다.

조직은 다음과 같은 이점을 얻습니다.

현재와 미래의 수요를 충족하는 데 필요한 사이버 보안 인재 및 핵심 기술

효율적이고 빠르게 기술을 향상하고 재교육할 수 있는 능력

AI 및 기술 전략을 통합하여 조직이 인재를 더 빠르게 성장시키고 유지하는 동시에 비즈니스 성과를 저해할 수 있는 중요한 사이버 기술 부족의 위험을 줄이는 능력

