암호화폐를 넘어선 블록체인

저는 아직도 블록체인이라는 단어가 들리면 대부분 암호화폐를 떠올리게 되는데, 이는 이 혁신적인 신기술에 대한 제대로 된 평가를 방해하는 일이라고 생각합니다. 비트코인은 2011년에 출시되었으며 블록체인 기술을 대규모로 구현한 최초의 사례입니다. 미디어, 투자자 및 최첨단 기술 전문가들은 수년 동안 암호화폐에 대해 이야기해 왔지만 사람들은 이러한 기술이 동일한 것으로 잘못 생각하고 있습니다.
명확히 하자면, 암호화폐와 블록체인의 관계는 내연 기관과 자동차의 관계와 같습니다. IBM, Walmart, Maersk, DeBeers 등 대기업들은 전 세계적으로 비즈니스를 개선하고 보호하기 위해 블록체인에 상당한 자금을 투자했습니다. 블록체인은 암호화폐를 넘어 현실 세계에서 구현되고 있으며, 이러한 솔루션은 의료 기관, 은행, 소매업체, 소비자 등에게 강력한 혜택을 제공합니다.
블록체인은 탈중앙화된 제어 기능을 갖춘 공유 분산 원장을 말합니다. 블록체인에는 체인으로 연결된 블록이 포함됩니다. 각 체인은 암호화를 생성하기 위해 부분적으로 이전 블록의 데이터로 구성된 암호화된 데이터로 구성됩니다. 블록체인은 공개 원장과 비공개 원장으로 존재합니다. 어떤 구현은 이해관계자 누구나 참여할 수 있는 반면, 어떤 구현은 초대 및 액세스 권한이 필요합니다. 블록체인 기술의 주요 장점으로는 암호화, 출처, 불변성 등이 있습니다.
암호화는 데이터를 뒤섞어 키 없이는 읽을 수 없게 만듭니다. 출처는 데이터 기록의 유효성과 무결성을 보장하는 데이터 추적을 의미합니다. 불변성은 블록의 유효성이 확인되면 데이터가 변경될 수 없음을 의미합니다. 탈중앙화와 암호화, 출처 증명, 불변성을 결합하면 전 세계 산업을 바꿀 수 있는 새롭고 파괴적이며 안전한 기술이 탄생합니다.
블록체인은 각 블록에 시스템 설계자가 원하는 것과 관련된 암호화된 데이터를 포함합니다. 은행권에서는 블록에 이름, 계좌 번호, 거래 유형, 금액 또는 기타 정보가 포함될 수 있습니다. 소매 솔루션의 경우 블록체인 데이터에는 구매 품목, 일련 번호, 구매 날짜 및 제조 위치가 포함될 수 있습니다.
블록체인 구현을 모색하는 기업은 트랜잭션별 정보를 식별하고 해당 데이터를 필요에 따라 블록체인을 구성하는 블록 내에 배치합니다. 블록체인 기술의 혜택을 누릴 수 있는 산업 또는 거래 유형에는 제한이 없습니다. 블록체인이 전 세계적으로 점점 더 많은 사용 사례를 정기적으로 확인함에 따라 많은 기업과 수직 시장은 이미 실시간으로 구현하고 있습니다.
오늘날 생산에 사용되는 가장 잘 알려진 블록체인 기술에는 암호화폐가 포함됩니다. 비트코인이 가장 널리 사용되는 사례로, 수많은 배포 사례들이 존재합니다. 리플과 이더리움 등 독특하고 가치 있는 속성을 가진 다른 암호화폐도 있습니다. 리플은 글로벌 금융 시장에서 좋은 발판을 마련했으며, 이더리움은 에스크로를 대체하고 디지털 신원 관리 및 기타 구현을 위해 스마트 컨트랙트를 사용합니다.
대부분의 암호화폐 배포에는 누구나 참여할 수 있는 공개 블록체인이 포함됩니다. 대부분의 기업 블록체인 배포에서는 접근과 승인을 제한하는 비공개 원장을 활용합니다. 암호화폐는 블록체인 세계에서 유효한 위치를 차지하고 있지만, 이 새로운 기술의 엄청난 가능성을 다루지는 않습니다.
금융 서비스는 블록체인을 활용해야 하는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 내재된 보안과 불변성은 은행 및 보험의 핵심 요구 사항과 직접적으로 연결됩니다. American Express는 이러한 측면을 이해하고 비즈니스의 몇 가지 다른 영역에서 블록체인을 배포하기 위한 조치를 취한 것으로 보입니다. American Express는 리플의 글로벌 결제 네트워크에 합류하여 멤버십 보상을 위한 블록체인을 출시했습니다.
이러한 활동은 2017년과 2018년에 이루어졌으며 앞으로 이 분야의 성장과 새로운 블록체인 배포에 대한 기대가 있습니다. 가치 사슬의 모든 사람에게 수행된 활동을 알려주는 분산 원장을 통해 거의 실시간으로 업데이트되어 금융 서비스에 큰 가치를 창출합니다. American Express는 블록체인의 실제 사용 사례를 구현한 최초의 금융 서비스 회사 중 하나입니다. American Express가 이 혁신적인 기술을 활용하여 얻을 수 있는 이점을 알게 되면 경쟁업체도 확실히 경쟁에 합류할 것입니다.
De Beers는 다이아몬드 탐사 및 채굴을 전문으로 하는 국제 기업입니다. 2015년 De Beers는 광산에서 고객까지 다이아몬드를 추적하기 위해 만든 블록체인 플랫폼인 Tracr을 만들었습니다. 다이아몬드 탐사 및 광업은 특정 부도덕한 관행으로 인해 어려움을 겪고 있으며 고객은 구매하기 전에 제품의 경로를 알고 싶어 합니다. De Beers의 CEO인 Bruce Cleaver는 "Tracr 프로젝트 팀은 가치 사슬을 통해 다이아몬드를 성공적으로 추적하여 이전에는 불가능했던 방식으로 자산 추적성을 보장할 수 있음을 입증했습니다."라고 말합니다.
De Beers는 다이아몬드의 원산지가 유통망을 거쳐 소매점까지 어디인지를 보여줌으로써 구매자에게 각 다이아몬드의 원산지를 보여줄 수 있습니다. 블록체인은 De Beers가 최종 고객에게 마음의 평화를 제공할 수 있는 핵심 능력을 제공하며, 이는 다른 기술로는 할 수 없는 일입니다.
수많은 기업이 의료 기관을 위한 특정 블록체인 중심 솔루션을 제공하고 있습니다. Medicalchain은 블록체인 기술을 활용해 건강 기록을 안전하게 저장하여 협력적이고 스마트한 의료 접근법을 제공합니다. 이 솔루션은 의료 서비스 제공자와 지불자에게 영향을 미치는 수많은 해킹으로부터 환자를 보호할 수 있습니다.
의료 서비스의 또 다른 핵심 과제는 의료 기록이 제공자 간에 공유되지 않는다는 점입니다. 환자가 어떤 병원의 응급실을 방문하더라도 데이터가 1차 진료 제공자에게 전달되지 않을 가능성이 큽니다. 또한 응급실에서는 환자의 기록에 액세스할 수 없습니다. SimplyVital Health는 환자 정보에 안전하게 액세스할 수 있는 오픈 소스 블록체인 기반 데이터베이스를 통해 이 문제를 해결하여 진료 조정을 가능하게 합니다.
BlockPharma는 마약을 추적하고 위조와 싸우기 위한 블록체인 솔루션을 개발했습니다. 여기에서의 아이디어는 다이아몬드를 추적하기 위해 De Beers가 했던 작업과 유사하지만, 이번에는 목적이 생명을 구하는 데 있습니다. 대부분의 비즈니스가 데이터 보안, 출처 및 불변성의 이점을 누리기 때문에 블록체인 사용 사례는 산업 전반에 걸쳐 적용될 수 있습니다. 수십 개의 기업이 그 가치를 확인하고 의료 부문에서 블록체인 기반 솔루션을 만들고 제공하고 있습니다.
블록체인의 기원은 1979년으로 거슬러 올라가며 1991년에 큰 진전을 이루었지만, 최초의 실제 적용 사례인 비트코인은 2011년에야 출시되었습니다. 비트코인은 8년 전에 출시되었고 이는 기술 세계에서 광년에 해당하지만, 블록체인은 아직 갈 길이 멀었습니다. 다양한 산업 분야에서 블록체인 활용에 대한 광범위한 아이디어가 제시되고 있지만, 대량 배포까지는 아직 몇 년이 걸릴 것으로 보입니다. 투표, 농업, 정부 화폐, 엔터테인먼트 등 어떤 분야에서 블록체인 도입을 논의하든 대규모 도입을 막는 장애물이 존재합니다.
블록체인 배포를 위한 사용 사례에는 한계가 없으며, 구현을 위한 장벽은 수용성, 주도권을 잡기 위한 용기, 보안 우려의 장벽을 극복하는 것과 관련이 있습니다. 대부분의 새로운 기술과 마찬가지로 보안은 사용자의 신뢰를 얻는 데 시간이 걸립니다. 수많은 암호화폐와 관련된 도난 사건이 많은 주목을 받았으며, 안타깝게도 이러한 공격이 성공하면 블록체인 기술에 대한 인식에 부정적인 영향을 미칩니다.
거의 모든 암호화폐 해킹은 기본 블록체인 기술이나 보안이 아닌 다른 문제와 관련이 있지만, 이러한 인식은 블록체인 채택에 영향을 미치는 현실이 되었습니다. 이러한 공격이 블록체인 도입을 방해한다고 해도 블록체인 도입을 막을 수는 없습니다.
블록체인은 많은 산업을 변화시키고 삶의 질을 높이며 사기를 줄일 것이며, 이는 시간 문제일 뿐입니다.
