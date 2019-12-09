암호화폐를 넘어선 블록체인

오늘날 생산에 사용되는 가장 잘 알려진 블록체인 기술에는 암호화폐가 포함됩니다. 비트코인이 가장 널리 사용되는 사례로, 수많은 배포 사례들이 존재합니다. 리플과 이더리움 등 독특하고 가치 있는 속성을 가진 다른 암호화폐도 있습니다. 리플은 글로벌 금융 시장에서 좋은 발판을 마련했으며, 이더리움은 에스크로를 대체하고 디지털 신원 관리 및 기타 구현을 위해 스마트 컨트랙트를 사용합니다.

대부분의 암호화폐 배포에는 누구나 참여할 수 있는 공개 블록체인이 포함됩니다. 대부분의 기업 블록체인 배포에서는 접근과 승인을 제한하는 비공개 원장을 활용합니다. 암호화폐는 블록체인 세계에서 유효한 위치를 차지하고 있지만, 이 새로운 기술의 엄청난 가능성을 다루지는 않습니다.

금융 서비스는 블록체인을 활용해야 하는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 내재된 보안과 불변성은 은행 및 보험의 핵심 요구 사항과 직접적으로 연결됩니다. American Express는 이러한 측면을 이해하고 비즈니스의 몇 가지 다른 영역에서 블록체인을 배포하기 위한 조치를 취한 것으로 보입니다. American Express는 리플의 글로벌 결제 네트워크에 합류하여 멤버십 보상을 위한 블록체인을 출시했습니다.

이러한 활동은 2017년과 2018년에 이루어졌으며 앞으로 이 분야의 성장과 새로운 블록체인 배포에 대한 기대가 있습니다. 가치 사슬의 모든 사람에게 수행된 활동을 알려주는 분산 원장을 통해 거의 실시간으로 업데이트되어 금융 서비스에 큰 가치를 창출합니다. American Express는 블록체인의 실제 사용 사례를 구현한 최초의 금융 서비스 회사 중 하나입니다. American Express가 이 혁신적인 기술을 활용하여 얻을 수 있는 이점을 알게 되면 경쟁업체도 확실히 경쟁에 합류할 것입니다.

De Beers는 다이아몬드 탐사 및 채굴을 전문으로 하는 국제 기업입니다. 2015년 De Beers는 광산에서 고객까지 다이아몬드를 추적하기 위해 만든 블록체인 플랫폼인 Tracr을 만들었습니다. 다이아몬드 탐사 및 광업은 특정 부도덕한 관행으로 인해 어려움을 겪고 있으며 고객은 구매하기 전에 제품의 경로를 알고 싶어 합니다. De Beers의 CEO인 Bruce Cleaver는 "Tracr 프로젝트 팀은 가치 사슬을 통해 다이아몬드를 성공적으로 추적하여 이전에는 불가능했던 방식으로 자산 추적성을 보장할 수 있음을 입증했습니다."라고 말합니다.

De Beers는 다이아몬드의 원산지가 유통망을 거쳐 소매점까지 어디인지를 보여줌으로써 구매자에게 각 다이아몬드의 원산지를 보여줄 수 있습니다. 블록체인은 De Beers가 최종 고객에게 마음의 평화를 제공할 수 있는 핵심 능력을 제공하며, 이는 다른 기술로는 할 수 없는 일입니다.

수많은 기업이 의료 기관을 위한 특정 블록체인 중심 솔루션을 제공하고 있습니다. Medicalchain은 블록체인 기술을 활용해 건강 기록을 안전하게 저장하여 협력적이고 스마트한 의료 접근법을 제공합니다. 이 솔루션은 의료 서비스 제공자와 지불자에게 영향을 미치는 수많은 해킹으로부터 환자를 보호할 수 있습니다.

의료 서비스의 또 다른 핵심 과제는 의료 기록이 제공자 간에 공유되지 않는다는 점입니다. 환자가 어떤 병원의 응급실을 방문하더라도 데이터가 1차 진료 제공자에게 전달되지 않을 가능성이 큽니다. 또한 응급실에서는 환자의 기록에 액세스할 수 없습니다. SimplyVital Health는 환자 정보에 안전하게 액세스할 수 있는 오픈 소스 블록체인 기반 데이터베이스를 통해 이 문제를 해결하여 진료 조정을 가능하게 합니다.

BlockPharma는 마약을 추적하고 위조와 싸우기 위한 블록체인 솔루션을 개발했습니다. 여기에서의 아이디어는 다이아몬드를 추적하기 위해 De Beers가 했던 작업과 유사하지만, 이번에는 목적이 생명을 구하는 데 있습니다. 대부분의 비즈니스가 데이터 보안, 출처 및 불변성의 이점을 누리기 때문에 블록체인 사용 사례는 산업 전반에 걸쳐 적용될 수 있습니다. 수십 개의 기업이 그 가치를 확인하고 의료 부문에서 블록체인 기반 솔루션을 만들고 제공하고 있습니다.