태그
비즈니스 운영

자산 라이프사이클 관리 전략: 비즈니스에 가장 적합한 접근 방식은 무엇일까요?

생산 라인에서 태블릿을 사용하는 아프리카계 미국인 여성 기계 엔지니어

자산은 기업의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 소프트웨어 프로그램부터 바다를 가로지르는 파이프라인에 이르기까지 성공적인 비즈니스의 생명선과도 같습니다. 비즈니스 리더가 내릴 수 있는 가장 중요한 전략적 결정 중 하나는 이러한 자산을 수명 주기 동안 어떻게 관리하느냐 하는 것입니다.

자산이 적은 소규모 기업이든 전 세계에 지사를 두고 있는 대기업이든 관계없이 자산 라이프사이클 관리(ALM)는 운영의 기본적인 부분입니다. 성공적인 전략을 수립하기 위해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

자산이란?

먼저 자산이 무엇이며 왜 중요한지에 대해 이야기해 보겠습니다. 기업은 자산을 사용하여 가치를 창출합니다. 자산에는 물리적 자산과 비물리적 자산 등 다양한 유형이 있습니다. 물리적 자산의 예로는 장비, 사무실 건물 및 차량이 있습니다. 비물리적 자산에는 지적 재산, 상표 및 특허가 포함됩니다.

Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

자산 라이프사이클 관리란 무엇인가요?

회사가 취득한 각 자산은 수명 기간 동안 6가지 주요 단계를 거치므로 소유자에게 높은 투자 수익을 제공하려면 신중한 유지보수 계획과 관리 전술이 필요합니다.

자산 라이프사이클 관리의 6단계는 다음과 같습니다.

  1. 계획: 자산 라이프사이클의 첫 번째 단계에서 이해관계자는 자산의 필요성, 조직에 대한 예상 가치 및 전체 비용을 평가합니다.
  2. 평가: 계획 단계에서 중요한 부분은 자산의 전반적인 가치를 평가하는 것입니다. 의사 결정권자는 이를 측정하기 위해 자산의 예상 유효 수명, 시간 경과에 따른 예상 성능, 폐기 비용 등 다양한 정보를 고려해야 합니다. 이 단계에서 점점 더 가치가 높아지는 기술 중 하나는 디지털 트윈을 생성하는 것입니다.
  3. 디지털 트윈 기술: 디지털 트윈은 기업이 인수하려는 자산을 가상으로 표현한 것으로, 조직의 의사 결정 과정을 지원합니다. 기업은 디지털 트윈을 사용하여 시뮬레이션을 기반으로 테스트를 실행하고 성능을 예측할 수 있습니다. 좋은 디지털 트윈을 사용하면 자산이 어떤 조건에서 얼마나 잘 작동할지 예측할 수 있습니다.
  4. 구매 및 설치: 자산 라이프사이클의 다음 단계는 자산의 구매, 운송 및 설치와 관련이 있습니다. 이 단계에서 운영자는 새로운 자산이 비즈니스의 전반적인 에코시스템 내에서 얼마나 잘 수행될 것으로 예상되는지, 해당 데이터를 어떻게 공유하고 비즈니스 의사 결정에 통합할 것인지, 그리고 어떻게 운영에 적용하고 회사가 소유한 다른 자산과 통합할 것인지 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다.
  5. 활용: 이 단계는 시간이 지남에 따라 자산의 성능을 극대화하고 수명을 연장하는 데 매우 중요합니다. 최근에는 기업 자산 관리 시스템(EAM)이 기업이 예측 및 예방 유지보수를 수행하여 자산을 더 오래 운영하고 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 돕는 필수 툴이 되었습니다. EAM과 이를 뒷받침하는 기술, 자산 라이프사이클 관리 전략에 미치는 영향에 대해서는 다른 섹션에서 자세히 살펴보겠습니다.
  6. 폐기: 자산 수명 주기의 마지막 단계는 자산을 폐기하는 것입니다. 귀중한 자산은 복잡할 수 있고 시장은 항상 변화하기 때문에 이 단계에서는 전체 ROI를 계산하기 위해 현재 자산의 감가상각과 유지 관리 비용 상승을 비교하는 것이 중요합니다. 의사 결정권자는 이를 측정할 때 자산 가동 시간, 예상 수명, 연료 및 예비 부품의 비용 이동 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.

자산 라이프사이클 관리 전략의 이점

힘들게 모은 자본을 자산 취득에 투자했다면, 자산을 최대한 오랫동안 최고 수준으로 운영하는 것이 중요합니다. 효과적인 자산 관리 전략을 체계화하고 실행하면 조직에 다음과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

  • 모범 사례의 확장성: 오늘날의 자산 수명 주기 관리 전략은 모범 사례의 엄격하고 체계적인 접근 방식과 결합된 최첨단 기술을 사용하여 모든 일일 유지 관리 작업과 장기 수리 요구 사항을 예측, 예약, 최적화합니다.
  • 운영 및 유지보수 간소화: 장비 고장 가능성을 최소화하고 고장을 예측하며 가능한 경우 예방형 유지보수를 수행합니다. 오늘날 최고의 EAM 시스템은 장비 상태 및 워크플로에 대한 실시간 가시성을 제공하여 관리자, 운영자 및 유지보수 기술자의 의사 결정 능력을 크게 향상시킵니다.
  • 유지보수 비용 및 다운타임 감소: 복잡성에 관계없이 자산을 실시간으로 모니터링합니다. 사물인터넷(IoT) 덕분에 자산 정보를 분석과 강력한 분석 기능과 결합함으로써 기업은 이제 비용 효율적인 예방 유지보수를 수행하여 중요 자산에 장애가 발생하기 전에 개입하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지할 수 있습니다.
  • 사업부 간 연계 강화: 장비의 상태뿐 아니라 다양한 요인에 따라 관리 프로세스를 최적화합니다. 이러한 요소에는 가용 리소스(예: 자본 및 인력), 예상 다운타임 및 비즈니스에 미치는 영향, 작업자 안전, 수리와 관련된 잠재적 보안 위험 등이 포함될 수 있습니다.
  • 규정 준수 개선: 자산의 위치에 관계없이 자산의 관리 및 운영에 관한 법률을 준수합니다. 데이터 관리 및 스토리지 요구 사항은 국가마다 크게 다르며 끊임없이 변화하고 있습니다. 데이터가 저장되는 위치에 관계없이 규정 준수를 보장하는 전략적이고 체계적인 방식으로 자산을 모니터링하여 비용이 많이 드는 벌금을 방지합니다.

효과적인 자산 라이프사이클 관리 전략을 구축하는 방법

자산 유지보수의 복잡성이 증가하고 효과적인 유지보수 전략을 구축하는 데 필요한 기술이 증가함에 따라 많은 기업이 강력한 전산화된 관리 시스템(CMMS) 및 고급 자산 추적 능력과 함께 엔터프라이즈 자산 관리를 활용하여 가장 중요한 자산을 관리하고 있습니다.

엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)

엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)은 자산 관리 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 결합하여 자산 수명을 연장하고 생산성을 높이는 자산 라이프사이클 관리 전략의 구성 요소입니다. 많은 기업이 CMMS를 사용하여 실시간으로 자산을 모니터링하고 필요한 경우 유지보수를 권장합니다. 최고 성능의 EAM 시스템은 자산 성능을 모니터링하고 구매 시기, 마지막 수리 시기, 시간 경과에 따른 조직의 비용 등 중요한 활동에 대한 기록 기록을 유지합니다.

전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)

전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직의 유지보수 작업 데이터베이스를 유지 관리하고 자산의 수명을 연장하는 데 도움이 되는 소프트웨어 시스템입니다. 제조업, 석유 및 가스 생산, 발전, 건설 및 운송을 포함한 많은 산업에서 EAM의 구성 요소로 CMMS를 사용합니다. CMMS의 가장 인기 있는 기능 중 하나는 기업이 가장 중요한 자산에 대해 정기적인 예방 유지보수를 수행할 수 있는 기회를 포착할 수 있다는 점입니다.

예방형 유지보수

예방형 유지보수는 과거 기록 및 현재 성능 지표에 따라 유지보수 활동을 권장하여 자산의 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다. 간단히 말하면 고장이 나기 전에 고치는 것이라고 할 수 있습니다. 오늘날 최고의 자산 수명 주기 관리 전략은 머신 러닝, 운영 데이터 분석 및 예측 자산 상황 모니터링을 통해 유지 관리를 최적화하고 공장이나 비즈니스 운영에 대한 신뢰성 위험을 줄여줍니다. 예방형 유지보수를 지원하도록 설계된 EAM 시스템과 CMMS는 안정적인 운영을 실현하고 규정 준수를 보장하며 생산에 영향을 미치는 문제가 발생하기 전에 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자산 추적

자산 추적은 자산 수명 주기 관리 전략의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. EAM 및 CMMS와 마찬가지로 자산 추적 능력도 기술 혁신으로 인해 최근 몇 년 동안 개선되었습니다. 다음은 현재 자산 추적에 가장 효과적인 몇 가지 기술입니다.

  • 무선 주파수 식별자 태그(RFID): RFID 태그는 무선 주파수 신호와 블루투스 기술을 사용하여 부착된 자산에 대한 정보를 브로드캐스트합니다. 또한 자산 위치, 온도, 자산이 위치한 환경의 습도 등 광범위하고 중요한 정보를 전송할 수 있습니다.
  • WiFi 지원 추적: RFID와 마찬가지로 WiFi 지원 추적 디바이스는 자산에 대한 다양한 유용한 정보를 모니터링하지만 자산이 WiFi 네트워크 범위 내에 있는 경우에만 작동합니다.
  • QR 코드: 이전의 범용 바코드와 마찬가지로 QR 코드는 자산 정보를 빠르고 정확하게 제공합니다. 하지만 바코드와 달리 2차원이며 스마트폰으로 어느 각도에서나 쉽게 판독할 수 있습니다.
  • 위성 위치 확인(GPS): GPS 시스템을 사용하면 추적기가 자산에 배치되어 위성 항법 시스템(GNSS) 네트워크에 정보를 전달합니다. 관리자는 이 시스템을 통해 위성으로 신호를 전송하여 전 세계 어디서나 자산을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

자산 라이프사이클 관리 전략 솔루션

오늘날의 많은 자산 라이프사이클 관리(ALM) 솔루션은 IoT를 통해 제공되는 실시간 데이터, AI 강화된 분석 및 모니터링, 클라우드 기반 능력 및 워크플로를 간소화하는 데 도움이 되는 강력한 자동화를 활용합니다. IBM® Maximo Application Suite를 통한 엔터프라이즈 자산 관리(EAM)는 기업이 성과를 최적화하고, 자산 수명을 연장하고, 다운타임을 줄이고, 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 고급 분석 도구와 IoT 데이터를 사용하여 운영 가용성을 개선하고 예방 유지보수를 수행할 수 있는 기회를 포착하는 완전히 통합된 플랫폼입니다.

 

작성자

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think
관련 솔루션
자산 라이프사이클 관리(ALM) 소프트웨어 및 솔루션

AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.

 ALM 솔루션 살펴보기
엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어

생성형 AI의 힘을 활용한 인사이트 기반 의사 결정을 통해 자산 유지보수 성과를 극대화하세요.

 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어 살펴보기
IBM Maximo Application Suite

AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요. 

 Maximo Application Suite 살펴보기
다음 단계 안내

지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.

 Maximo Application Suite 살펴보기 라이브 데모 예약하기