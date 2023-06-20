자산 라이프사이클 관리 전략: 비즈니스에 가장 적합한 접근 방식은 무엇일까요?

자산은 기업의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 소프트웨어 프로그램부터 바다를 가로지르는 파이프라인에 이르기까지 성공적인 비즈니스의 생명선과도 같습니다. 비즈니스 리더가 내릴 수 있는 가장 중요한 전략적 결정 중 하나는 이러한 자산을 수명 주기 동안 어떻게 관리하느냐 하는 것입니다.
자산이 적은 소규모 기업이든 전 세계에 지사를 두고 있는 대기업이든 관계없이 자산 라이프사이클 관리(ALM)는 운영의 기본적인 부분입니다. 성공적인 전략을 수립하기 위해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
먼저 자산이 무엇이며 왜 중요한지에 대해 이야기해 보겠습니다. 기업은 자산을 사용하여 가치를 창출합니다. 자산에는 물리적 자산과 비물리적 자산 등 다양한 유형이 있습니다. 물리적 자산의 예로는 장비, 사무실 건물 및 차량이 있습니다. 비물리적 자산에는 지적 재산, 상표 및 특허가 포함됩니다.
회사가 취득한 각 자산은 수명 기간 동안 6가지 주요 단계를 거치므로 소유자에게 높은 투자 수익을 제공하려면 신중한 유지보수 계획과 관리 전술이 필요합니다.
자산 라이프사이클 관리의 6단계는 다음과 같습니다.
힘들게 모은 자본을 자산 취득에 투자했다면, 자산을 최대한 오랫동안 최고 수준으로 운영하는 것이 중요합니다. 효과적인 자산 관리 전략을 체계화하고 실행하면 조직에 다음과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.
자산 유지보수의 복잡성이 증가하고 효과적인 유지보수 전략을 구축하는 데 필요한 기술이 증가함에 따라 많은 기업이 강력한 전산화된 관리 시스템(CMMS) 및 고급 자산 추적 능력과 함께 엔터프라이즈 자산 관리를 활용하여 가장 중요한 자산을 관리하고 있습니다.
엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)은 자산 관리 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 결합하여 자산 수명을 연장하고 생산성을 높이는 자산 라이프사이클 관리 전략의 구성 요소입니다. 많은 기업이 CMMS를 사용하여 실시간으로 자산을 모니터링하고 필요한 경우 유지보수를 권장합니다. 최고 성능의 EAM 시스템은 자산 성능을 모니터링하고 구매 시기, 마지막 수리 시기, 시간 경과에 따른 조직의 비용 등 중요한 활동에 대한 기록 기록을 유지합니다.
전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직의 유지보수 작업 데이터베이스를 유지 관리하고 자산의 수명을 연장하는 데 도움이 되는 소프트웨어 시스템입니다. 제조업, 석유 및 가스 생산, 발전, 건설 및 운송을 포함한 많은 산업에서 EAM의 구성 요소로 CMMS를 사용합니다. CMMS의 가장 인기 있는 기능 중 하나는 기업이 가장 중요한 자산에 대해 정기적인 예방 유지보수를 수행할 수 있는 기회를 포착할 수 있다는 점입니다.
예방형 유지보수는 과거 기록 및 현재 성능 지표에 따라 유지보수 활동을 권장하여 자산의 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다. 간단히 말하면 고장이 나기 전에 고치는 것이라고 할 수 있습니다. 오늘날 최고의 자산 수명 주기 관리 전략은 머신 러닝, 운영 데이터 분석 및 예측 자산 상황 모니터링을 통해 유지 관리를 최적화하고 공장이나 비즈니스 운영에 대한 신뢰성 위험을 줄여줍니다. 예방형 유지보수를 지원하도록 설계된 EAM 시스템과 CMMS는 안정적인 운영을 실현하고 규정 준수를 보장하며 생산에 영향을 미치는 문제가 발생하기 전에 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자산 추적은 자산 수명 주기 관리 전략의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. EAM 및 CMMS와 마찬가지로 자산 추적 능력도 기술 혁신으로 인해 최근 몇 년 동안 개선되었습니다. 다음은 현재 자산 추적에 가장 효과적인 몇 가지 기술입니다.
