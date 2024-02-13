애플리케이션 성능 최적화: 성능 향상 및 비용 절감

조직은 성능을 최적화하기 위해 앱 성능 문제를 해결할 뿐만 아니라 비용 절감이라는 중요한 측면도 해결해야 합니다. 이 접근 방식은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 리소스를 정확하게 할당하여 상당한 비용을 절감할 수 있는 기반을 마련합니다. 조직이 가장 비용 효율적인 방식으로 최적의 애플리케이션 성능을 달성하기 위해 마스터해야 하는 3가지 필수 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 동적 리소스 할당

기존의 정적 리소스 할당 방식은 종종 활용도가 낮은 리소스, 프로비저닝된 리소스 초과, 또는 반대로 성능 병목 현상을 초래하는 비효율성을 초래합니다. 대신 조직에는 리소스를 필요한 위치와 시기에 정확하게 할당하여 불필요한 리소스 소비 없이 성능을 최적화하는 솔루션이 필요합니다.

2.지속적인 애플리케이션 성능

기존의 모니터링 툴로는 동적 워크로드에 대응하기 어려워 진화하는 애플리케이션 요구 사항을 따라잡지 못합니다. 진정으로 지속적인 애플리케이션 성능을 보장하려면 조직은 애플리케이션 워크로드를 자동으로 분석하고 실시간으로 조정하는 솔루션을 채택해야 합니다. 심층적이고 사전 예방적인 자동 접근 방식은 성능 문제의 위험을 완화하여 원활하고 안정적인 최종 사용자 경험을 제공하기 때문에 중요합니다.

3. 실시간 관측 가능성

고급 관측 가능성 기능을 통해 애플리케이션 및 인프라의 복잡성을 원활하게 해결할 수 있습니다. 이 측면은 충실도가 높은 데이터를 통해 실시간 인사이트를 제공하므로 앱 성능 최적화에 매우 중요합니다. 하지만 기존의 관측 가능성 프레임워크는 필요하지 않습니다. 대신, 조직은 사용자가 애플리케이션을 깊이 이해하고 자동으로 인시던트를 해결할 수 있는 접근 방식을 활용해야 합니다.

조직은 리소스를 필요한 위치와 시점에 정확하게 동적으로 할당함으로써 불필요한 지출 없이 성능을 최적화할 수 있으며, 지속적인 애플리케이션 성능을 통해 끊임없이 진화하는 요구 사항에도 안정성을 높일 수 있습니다. 한편, 실시간 관측 가능성은 애플리케이션 성능에 대한 심층적인 인사이트를 제공하여, 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다. IBM Turbonomic은 애플리케이션 성능 최적화를 성공하기 위한 핵심 요소입니다. 또한 사용자가 Turbonomic과 IBM Instana를 통합하면 조직은 기존의 경계와 일반적인 성능 모니터링 툴을 뛰어넘는 포괄적인 솔루션을 활용할 수 있습니다.