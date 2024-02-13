애플리케이션 성능 최적화: 성능 향상 및 비용 절감

애플리케이션 성능은 대부분의 조직에서 단순한 관심사가 아니라 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다. 조직이 긍정적인 사용자 경험을 추구함에 따라 비용을 최소화하면서 최적의 애플리케이션 성능을 구현하는 것이 무엇보다 중요해졌습니다. 이러한 경험은 비즈니스의 성패를 좌우할 수 있기 때문에, 애플리케이션에서 고성능을 우선시하는 것은 타협할 수 없는 문제입니다. 미션 크리티컬 애플리케이션의 성능을 보호할 뿐만 아니라 비용 절감, 시간 효율성, 금전적 절약을 통해 그 이상의 가치를 제공하는 솔루션이 필요합니다.
사용자 경험이 비즈니스의 성패를 좌우할 수 있는 세상에서는 애플리케이션 개발 및 성능 최적화가 필수입니다. 애플리케이션 성능이 저하되면 조직에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사용자는 불만과 불신을 갖게 되고, 이로 인해 이탈하거나 경쟁사로 전환할 수도 있습니다. 애플리케이션 병목 현상부터 네트워크 지연, 버그에 이르기까지 다양한 문제로 인해 앱 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 애플리케이션 성능을 최적화하기 위해 노력한다는 것은 기본 기능과 전반적인 사용자 경험을 향상하기 위한 전략적 접근 방식을 취하는 것을 의미합니다.
조직은 성능을 최적화하기 위해 앱 성능 문제를 해결할 뿐만 아니라 비용 절감이라는 중요한 측면도 해결해야 합니다. 이 접근 방식은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 리소스를 정확하게 할당하여 상당한 비용을 절감할 수 있는 기반을 마련합니다. 조직이 가장 비용 효율적인 방식으로 최적의 애플리케이션 성능을 달성하기 위해 마스터해야 하는 3가지 필수 구성 요소는 다음과 같습니다.
기존의 정적 리소스 할당 방식은 종종 활용도가 낮은 리소스, 프로비저닝된 리소스 초과, 또는 반대로 성능 병목 현상을 초래하는 비효율성을 초래합니다. 대신 조직에는 리소스를 필요한 위치와 시기에 정확하게 할당하여 불필요한 리소스 소비 없이 성능을 최적화하는 솔루션이 필요합니다.
기존의 모니터링 툴로는 동적 워크로드에 대응하기 어려워 진화하는 애플리케이션 요구 사항을 따라잡지 못합니다. 진정으로 지속적인 애플리케이션 성능을 보장하려면 조직은 애플리케이션 워크로드를 자동으로 분석하고 실시간으로 조정하는 솔루션을 채택해야 합니다. 심층적이고 사전 예방적인 자동 접근 방식은 성능 문제의 위험을 완화하여 원활하고 안정적인 최종 사용자 경험을 제공하기 때문에 중요합니다.
고급 관측 가능성 기능을 통해 애플리케이션 및 인프라의 복잡성을 원활하게 해결할 수 있습니다. 이 측면은 충실도가 높은 데이터를 통해 실시간 인사이트를 제공하므로 앱 성능 최적화에 매우 중요합니다. 하지만 기존의 관측 가능성 프레임워크는 필요하지 않습니다. 대신, 조직은 사용자가 애플리케이션을 깊이 이해하고 자동으로 인시던트를 해결할 수 있는 접근 방식을 활용해야 합니다.
조직은 리소스를 필요한 위치와 시점에 정확하게 동적으로 할당함으로써 불필요한 지출 없이 성능을 최적화할 수 있으며, 지속적인 애플리케이션 성능을 통해 끊임없이 진화하는 요구 사항에도 안정성을 높일 수 있습니다. 한편, 실시간 관측 가능성은 애플리케이션 성능에 대한 심층적인 인사이트를 제공하여, 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다. IBM Turbonomic은 애플리케이션 성능 최적화를 성공하기 위한 핵심 요소입니다. 또한 사용자가 Turbonomic과 IBM Instana를 통합하면 조직은 기존의 경계와 일반적인 성능 모니터링 툴을 뛰어넘는 포괄적인 솔루션을 활용할 수 있습니다.
Turbonomic은 AI 및 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 실시간 성능 데이터를 분석하고 애플리케이션 응답 시간 및 트랜잭션 시간에 대한 인사이트를 제공함으로써 애플리케이션 성능 최적화를 혁신적으로 개선합니다. Turbonomic은 공급자와 상관없이, API를 통해 조직의 기술 스택에 있는 모든 요소를 통합하고 성능 문제를 해결하는 조치를 생성합니다. 성능이 향상됨에 따라 비용과 리소스 활용도 동시에 최적화됩니다.
애플리케이션 리소스의 활용도가 낮거나 프로비저닝이 초과된 경우, Turbonomic은 수요 변화에 따라 리소스를 필요한 곳에 동적으로 할당하여 성능을 최적화하는 동시에 비용을 절감합니다. Turbonomic은 엔지니어, 설계자, 클라우드 인프라 운영자가 자동화를 통해 애플리케이션 CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 리소스를 선제적으로 최적화할 수 있도록 지원합니다. Turbonomic은 애플리케이션 워크로드를 지속적으로 분석하고 실시간으로 조정함으로써 성능 문제를 완화하고 비용을 최적화하며 원활한 최종 사용자 경험을 제공하는 지속적인 애플리케이션 성능을 구축합니다.
Instana는 애플리케이션 성능에 대한 고급 실시간 관측 가능성을 제공하여 Turbonomic의 기능을 보완합니다. 조직은 Instana의 AI 기반 모니터링 기능을 통해 애플리케이션에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 잠재적 문제가 성능에 영향을 미치기 전에 이를 식별할 수 있습니다. 조직은 Instana의 사용하기 쉬운 대시보드를 통해 성능 지표에 대한 가시성을 확보하고 애플리케이션 종속성을 고려할 수 있습니다. Instana는 자동 인시던트 해결 및 사전 예방적 모니터링을 통해, APM 관점에서 지속적인 애플리케이션 성능을 보장하고 원활한 최종 사용자 경험을 유지합니다.
IBM Turbonomic과 IBM Instana의 기능을 결합하면 비용을 효과적으로 관리하면서도 원활한 사용자 경험을 제공하고 애플리케이션 성능 및 리소스 사용을 최적화할 수 있습니다. Turbonomic의 동적 IT 리소스 관리 기능은 프로비저닝의 부족이나 과잉 없이 애플리케이션 수요에 맞춰 IT 리소스를 실시간으로 계속 최적화할 수 있도록 지원합니다. Turbonomic은 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 중요한 작업을 지능적으로 자동화하고 리소스를 최적화함으로써 비용을 최소화하면서 애플리케이션 성능을 최대화합니다.
한편, Instana의 완전 자동화된 실시간 관측 가능성 플랫폼은 지속적인 고충실도 데이터와 엔드투엔드 추적을 제공하여 DevOps, SRE, 플랫폼 엔지니어, IT 운영팀, 개발팀이 상황에 맞는 인사이트를 통해 필요한 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이러한 실시간 가시성을 통해 성능 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있어 원활하고 안정적인 최종 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. Turbonomic과 Instana를 사용하면 조직에 애플리케이션 성능 문제의 근본 원인을 해결하는 포괄적인 솔루션을 제공하므로, 대역폭이 낮은 최종 사용자로 인한 문제를 해결할 필요가 없습니다. 이러한 솔루션이 결합하여 성능을 최적화하고 운영을 간소화하며 비용 효율성을 높여, 궁극적으로 기업이 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 더욱 강력한 솔루션을 만들어냅니다.
IBM Instana Observability를 통해 전체 애플리케이션 환경의 상태와 가용성에 대해 빠르고 자동화되며 맥락화된 관측 가능성을 제공하는 완전한 엔터프라이즈 수준의 가시성을 확보할 수 있습니다.