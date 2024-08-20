생성형 AI: 새로운 크리에이티브 파트너?

인공 지능이 산업을 지속적으로 변화시키는 가운데, 창의성에 미치는 영향은 뜨거운 논쟁거리가 되고 있습니다. 기계가 진정으로 창의적일 수 있을까요? 아니면 단순히 인간의 독창성을 모방할까요? Nature Human Behavior에 발표된 새로운 연구는 생성형 AI가 대체재라기보다는 창의적인 협력자일 수 있음을 시사하며 이 질문에 대해 설명합니다.

연구자들은 인기 있는 AI 챗봇인 ChatGPT를 Google 검색 및 인간의 도움 없이 사고하는 것과 비교했습니다. 그 결과는 어떨까요? 대규모 언어 모델(LLM)이 상위권을 차지하여 사람들이 다양한 작업에서 보다 창의적인 아이디어를 창출하는 데 도움이 되었습니다.

한 실험에서 참가자들은 종이 클립이나 물병과 같은 일상용품을 사용하여 새로운 장난감을 디자인해야 했습니다. LLM이 지원한 그룹의 아이디어는 빛을 발했으며, 심사위원들은 Google에 의존한 그룹보다 창의력이 10% 더 높다고 평가했습니다.

하지만 여기서 중요한 점은 ChatGPT는 사람의 손길이 필요하다고 생각되는 작업에서도 그 진가를 발휘했다는 것입니다. 감정적인 물건을 재활용하라는 질문을 받았을 때, AI 지원 응답이 창의성 척도에서 여전히 더 높은 점수를 받았습니다.