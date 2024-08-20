생성형 AI: 새로운 크리에이티브 파트너?

인공 지능이 산업을 지속적으로 변화시키는 가운데, 창의성에 미치는 영향은 뜨거운 논쟁거리가 되고 있습니다. 기계가 진정으로 창의적일 수 있을까요? 아니면 단순히 인간의 독창성을 모방할까요? Nature Human Behavior에 발표된 새로운 연구는 생성형 AI가 대체재라기보다는 창의적인 협력자일 수 있음을 시사하며 이 질문에 대해 설명합니다.
연구자들은 인기 있는 AI 챗봇인 ChatGPT를 Google 검색 및 인간의 도움 없이 사고하는 것과 비교했습니다. 그 결과는 어떨까요? 대규모 언어 모델(LLM)이 상위권을 차지하여 사람들이 다양한 작업에서 보다 창의적인 아이디어를 창출하는 데 도움이 되었습니다.
한 실험에서 참가자들은 종이 클립이나 물병과 같은 일상용품을 사용하여 새로운 장난감을 디자인해야 했습니다. LLM이 지원한 그룹의 아이디어는 빛을 발했으며, 심사위원들은 Google에 의존한 그룹보다 창의력이 10% 더 높다고 평가했습니다.
하지만 여기서 중요한 점은 ChatGPT는 사람의 손길이 필요하다고 생각되는 작업에서도 그 진가를 발휘했다는 것입니다. 감정적인 물건을 재활용하라는 질문을 받았을 때, AI 지원 응답이 창의성 척도에서 여전히 더 높은 점수를 받았습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
모두가 ChatGPT를 새로운 크리에이티브의 제왕으로 맞이할 준비가 되어 있는 것은 아닙니다. IBM의 선임 기술 콘텐츠 제작자이자 전직 글쓰기 강사인 Jacob Murel은 "이것이 인간을 대체할 것이라고는 생각하지 않습니다."라고 현실을 점검하며 주장합니다. "학습 데이터에 있는 것만 생성할 수 있기 때문에 진정으로 독창적인 아이디어를 만들어낼 수 없습니다."
사우스캐롤라이나 대학교의 부교수 겸 비주얼 커뮤니케이션 부문 책임자인 Sabrina Habib는 좀 더 미묘한 관점을 공유합니다. "창의성에 미치는 기술의 영향에 대해 연구하고, ChatGPT와 같은 AI 도구가 아이디어를 향상시킬 수 있지만 인간의 창작 과정을 방해할 수도 있다는 것을 알게 되었습니다."라고 Habib은 설명합니다. 그녀는 인간 우선 관념의 중요성을 다음과 같이 강조합니다. "기술 없이 아이디어를 창출할 때 우리는 개인의 성장과 혁신의 핵심인 비판적 사고와 상상력을 발휘하게 됩니다."
Habib의 연구는 AI 기반 창의성에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제안합니다. "제가 제안하는 방법은 항상 기술 없이 브레인스토밍한 다음 프로세스에 AI를 포함하는 것입니다."라고 그녀는 조언합니다. 이 방법은 AI의 강점을 활용하면서 인간 직관의 이점을 보존합니다.
창조 산업의 잠재적 재편성은 Habib의 중요한 관심사입니다. "많은 창의적인 역할이 AI 생성 콘텐츠를 큐레이팅하고 개선하여 효율성과 속도를 높이는 동시에 저작권에 대한 질문을 제기할 것이라고 생각합니다."라고 그녀는 말합니다. 이러한 변화는 다양한 분야에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.
Murel은 AI의 잠재력을 영감과 창의성을 위한 도구로 보고 있습니다. 그의 학생들은 예상치 못한 방식으로 LLM이 도움이 된다는 것을 알게 되었습니다. "챗봇 프롬프트를 주면 학생들이 새로운 방식으로 독서와 글쓰기에 대해 생각할 수 있도록 도와주었습니다."라고 그는 설명합니다.
그렇다면 ChatGPT의 비결은 무엇일까요? 이 연구는 다양한 개념을 일관성 있고 명료한 응답으로 혼합하고 일치시키는 데 능숙하다는 것을 시사합니다. 사람이 발견하는 데 훨씬 더 오랜 시간이 걸릴 수 있는 연결고리를 만들어내는 고속 아이디어 블렌더라고 생각하면 됩니다.
하지만 아직 생각을 잠시 내려놓지 마세요. Murel은 AI를 버팀목이 아닌 발판으로 활용하라고 조언합니다. "아이디어를 브레인스토밍하는 데 활용하세요."라고 그는 제안합니다. "첫 번째 초안을 작성한 다음 내용을 편집하고 다시 작성하도록 하세요. 평범한 산문을 만들 수 있기 때문입니다."
Habib은 AI에 지나치게 의존할 경우 발생할 수 있는 잠재적 함정에 대해 경고합니다. "그 결과 중 하나는 제 동료들과 제가 한 연구에서 발견한 바와 같이 동질적인 아이디어가 생산될 것입니다."라고 그녀는 경고합니다. "AI가 항상 윤리적인 선택을 하는 것은 아니며 컨텍스트와 주의가 부족한 경우가 많기 때문에 신뢰가 문제가 될 수 있습니다."
기업에게 AI는 혁신을 촉진하고 제품 개발을 간소화하는 새로운 방식을 의미할 수 있습니다. AI는 팀이 광범위한 아이디어를 신속하게 생성하고 평가하는 데 도움을 줄 수 있으므로 인간 제작자는 가장 유망한 개념을 다듬고 구현하는 데 에너지를 집중할 수 있습니다.
하지만 Habib는 인간 창의성의 변치 않는 가치를 강조합니다. "인간의 창의성은 문화적 관련성과 독특한 관점을 위해 필수적이며, 이는 항상 혁신을 추진하는 데 핵심적인 역할을 해왔고 앞으로도 계속 중요할 것입니다."
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.