Order Management System

지속 가능한 비즈니스 성장이 가능하려면, 쇼핑객에게 현대적인 상거래 경험을 제공하면서 구체적인 비즈니스 성과를 낼 수 있는 주문 관리 플랫폼이 필요합니다. 첨단 기술과 강력한 데이터 검색 기능을 활용하여 확실한 주문/배달 시간을 알려주고 고객 서비스 담당자에게 필요한 고객 평생 주문 이력을 제공함으로써 고객과 직원의 만족도를 높일 수 있습니다. IBM Order Management System는 성장을 뒷받침하고 구축과 관련하여 선택의 자유를 보장하는 차세대 전문 솔루션입니다.

이 IBM 솔루션은 자유로운 구성이 가능하여 어떤 구축 모델, 클라우드 제공업체, 기술 소비 모델에도 적용할 수 있습니다. 미리 구현된 구성 요소로 시작하거나, 새로운 사용자 인터페이스(UI) 겸 사용자 관리 프레임워크인 Order Hub를 통해 코딩을 전혀 또는 거의 하지 않고도 UI를 커스터마이즈할 수 있습니다.