Order Management System

지속 가능한 비즈니스 성장이 가능하려면, 쇼핑객에게 현대적인 상거래 경험을 제공하면서 구체적인 비즈니스 성과를 낼 수 있는 주문 관리 플랫폼이 필요합니다. 첨단 기술과 강력한 데이터 검색 기능을 활용하여 확실한 주문/배달 시간을 알려주고 고객 서비스 담당자에게 필요한 고객 평생 주문 이력을 제공함으로써 고객과 직원의 만족도를 높일 수 있습니다. IBM Order Management System는 성장을 뒷받침하고 구축과 관련하여 선택의 자유를 보장하는 차세대 전문 솔루션입니다.
이 IBM 솔루션은 자유로운 구성이 가능하여 어떤 구축 모델, 클라우드 제공업체, 기술 소비 모델에도 적용할 수 있습니다. 미리 구현된 구성 요소로 시작하거나, 새로운 사용자 인터페이스(UI) 겸 사용자 관리 프레임워크인 Order Hub를 통해 코딩을 전혀 또는 거의 하지 않고도 UI를 커스터마이즈할 수 있습니다.
내부 및 외부 애플리케이션과 자유롭게 구성하면서 가장 뛰어난 혁신 기술을 엔터프라이즈 환경의 어디서든 활용할 수 있습니다.
사전 구현된 서비스 및 파트너 주도형 서비스로 이루어진, 점점 더 풍성해지는 라이브러리와 함께 비즈니스 서비스 아키텍처를 적용함으로써 새로운 온/오프라인 고객 경험을 실현합니다.
클라우드 제공업체나 라이센싱 모델에 구애받지 않고 어디서나 구축하면서 미래의 어떤 상황에도 대비할 수 있습니다. 업계 최고 수준의 성능, 확장성, 보안을 십분 활용하여 비즈니스 성장을 뒷받침하면서 총소유비용을 낮출 수 있습니다.
장애인을 비롯하여 모든 사용자가 각자 원하는 방식으로 일할 수 있게 해주는 완전 맞춤형 솔루션으로 비즈니스 사용자를 효과적으로 지원합니다.
AI가 양방향 피드백을 통해 점점 더 학습하면서 논리 및 의사결정의 투명성이 향상됩니다.
환경에 미치는 영향을 명확히 밝혀 더 지속 가능한 소비자의 선택을 가능하게 하고 ESG 목표를 달성합니다.
빠르고 단호한 대처로 위기를 극복하고 탄력적이면서 지속 가능한 공급망을 구축할 수 있습니다.
분산 원장 기술 및 블록체인을 활용하여 기존 경계를 뛰어넘는, 신뢰받는 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 구현할 수 있습니다.