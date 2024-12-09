Order Management System

IBM Order Management System(OMS)은 고객의 비즈니스 니즈와 함께 확장할 수 있는 직관적인 스마트 애플리케이션 솔루션입니다.
주문 관리 솔루션의 미래 탐구 읽기
사무실의 책상에 기대고 한쪽 손에 안경을 든 채로 디지털 태블릿을 사용하는 사무실 직원의 옆 모습
스마트하고 확장 가능한, 최적화된 상거래 경험

지속 가능한 비즈니스 성장이 가능하려면, 쇼핑객에게 현대적인 상거래 경험을 제공하면서 구체적인 비즈니스 성과를 낼 수 있는 주문 관리 플랫폼이 필요합니다. 첨단 기술과 강력한 데이터 검색 기능을 활용하여 확실한 주문/배달 시간을 알려주고 고객 서비스 담당자에게 필요한 고객 평생 주문 이력을 제공함으로써 고객과 직원의 만족도를 높일 수 있습니다. IBM Order Management System는 성장을 뒷받침하고 구축과 관련하여 선택의 자유를 보장하는 차세대 전문 솔루션입니다.

이 IBM 솔루션은 자유로운 구성이 가능하여 어떤 구축 모델, 클라우드 제공업체, 기술 소비 모델에도 적용할 수 있습니다. 미리 구현된 구성 요소로 시작하거나, 새로운 사용자 인터페이스(UI) 겸 사용자 관리 프레임워크인 Order Hub를 통해 코딩을 전혀 또는 거의 하지 않고도 UI를 커스터마이즈할 수 있습니다.
장점
더욱 빨라진 플러그 앤 플레이

내부 및 외부 애플리케이션과 자유롭게 구성하면서 가장 뛰어난 혁신 기술을 엔터프라이즈 환경의 어디서든 활용할 수 있습니다.
빠른 혁신과 확장

사전 구현된 서비스 및 파트너 주도형 서비스로 이루어진, 점점 더 풍성해지는 라이브러리와 함께 비즈니스 서비스 아키텍처를 적용함으로써 새로운 온/오프라인 고객 경험을 실현합니다.
업계 최고 수준의 성능

클라우드 제공업체나 라이센싱 모델에 구애받지 않고 어디서나 구축하면서 미래의 어떤 상황에도 대비할 수 있습니다. 업계 최고 수준의 성능, 확장성, 보안을 십분 활용하여 비즈니스 성장을 뒷받침하면서 총소유비용을 낮출 수 있습니다.
코딩이 거의 또는 전혀 필요 없는 UI 경험

장애인을 비롯하여 모든 사용자가 각자 원하는 방식으로 일할 수 있게 해주는 완전 맞춤형 솔루션으로 비즈니스 사용자를 효과적으로 지원합니다.
신뢰할 수 있는 행동으로 이어지는 투명한 AI

AI가 양방향 피드백을 통해 점점 더 학습하면서 논리 및 의사결정의 투명성이 향상됩니다.
지속 가능한 쇼핑의 현실화

환경에 미치는 영향을 명확히 밝혀 더 지속 가능한 소비자의 선택을 가능하게 하고 ESG 목표를 달성합니다.

 
제품
태블릿을 들고 재고를 조사하고 있는 창고 직원
IBM Sterling Order Management
지속 가능성을 염두에 두고 설계된 완성형 옴니채널 주문 처리 플랫폼으로 주문을 완벽하게 이행합니다.
공장에서 디지털 태블릿을 사용하는 직원
IBM Sterling Intelligent Promising
편리하고 효율적인 옴니채널 경험을 제공하여 유통 업계의 전환율을 높이고 장바구니 구매 포기를 줄이면서 매출을 늘립니다.
도시의 건물 바깥에 선 채로 스마트폰과 신용 카드를 들고 있는 사람
IBM Sterling Configure, Price, Quote
복잡한 제품 및 서비스에 대한 구성, 가격 책정, 견적을 혁신하고 자동화합니다.
리소스 주문 관리 시장
IHL Executive Advisory Program Research Study를 통해 주문 관리 소프트웨어 시장의 주요 동향과 동인을 알아봅니다. IBM Sterling OMS가 업계의 리더로 인정받는 이유를 알아보세요.
주문 관리란?
시작에서부터 완료에 이르기까지 주문의 추적 그리고 인력, 프로세스 및 데이터의 관리는 라이프사이클의 여러 단계를 거치면서 주문과 연계됩니다.
관련 솔루션
세미트럭이 다니는 다차선 지방 고속도로를 공중에서 본 모습
AI와 블록체인을 접목하여 차원 높은 스마트 공급망 구축

빠르고 단호한 대처로 위기를 극복하고 탄력적이면서 지속 가능한 공급망을 구축할 수 있습니다.

 더 알아보기
Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM Blockchain

분산 원장 기술 및 블록체인을 활용하여 기존 경계를 뛰어넘는, 신뢰받는 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 구현할 수 있습니다.

 더 알아보기
다음 단계

귀사에 가장 적합한 IBM Order Management System(OMS) 구성을 알아보세요.

 IBM 파트너 쇼케이스 살펴보기