IBM 관측 가능성 솔루션 가이드

IT 및 애플리케이션을 사전 대응 및 예측 기반으로 관리할 수 있도록 적합한 AI 기반 관측 가능성 솔루션을 선택하세요
2028년까지 약 10억 개의 클라우드 네이티브 애플리케이션이 생성될 것으로 예상되며, 이는 여러 클라우드와 수천 개의 물리적 자산에 걸쳐 확장됩니다1. 현재 IT 환경이 이미 복잡하게 느껴진다면, 생성형 AI(gen AI)의 확산은 그 복잡성을 더욱 증폭시킬 것입니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션은 앞서 나가기 위해 필요한 실시간 인사이트를 제공합니다. 애플리케이션과 네트워크 전반에 걸친 엔드 투 엔드 가시성을 통해 팀은 시프트 레프트를 실현하고 문제를 더 빠르게 감지하며 사용자에게 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다. 이 가이드는 요구에 가장 적합한 솔루션을 식별하도록 도와주며, 복원력 있고 확장 가능한 운영을 지원할 수 있도록 합니다.
IBM Instana를 통해 문제 감지 및 해결 시간 감소, 이상 징후 감지 속도 50% 향상
IBM Turbonomic으로 2,000건 이상의 리소스 할당 작업을 자동화하여 데이터 센터 전반에서 컴퓨팅 비용 절감
IBM Concert로 공통 취약점 및 노출(CVE) 대응 속도 향상