IBM 관측 가능성 솔루션 가이드

IT 및 애플리케이션을 사전 대응 및 예측 기반으로 관리할 수 있도록 적합한 AI 기반 관측 가능성 솔루션을 선택하세요

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그라데이션 효과가 적용된 겹쳐진 렌즈
IBM, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™ 관측 가능성 플랫폼 부문 리더로 선정
AI 기반 풀스택 관측 가능성 플랫폼인 Instana로 IBM이 인정받는 이유를 알아보세요.
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왜 풀스택 관측 가능성이 필요한가요?

2028년까지 약 10억 개의 클라우드 네이티브 애플리케이션이 생성될 것으로 예상되며, 이는 여러 클라우드와 수천 개의 물리적 자산에 걸쳐 확장됩니다1. 현재 IT 환경이 이미 복잡하게 느껴진다면, 생성형 AI(gen AI)의 확산은 그 복잡성을 더욱 증폭시킬 것입니다.

IBM의 관측 가능성 솔루션은 앞서 나가기 위해 필요한 실시간 인사이트를 제공합니다. 애플리케이션과 네트워크 전반에 걸친 엔드 투 엔드 가시성을 통해 팀은 시프트 레프트를 실현하고 문제를 더 빠르게 감지하며 사용자에게 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다. 이 가이드는 요구에 가장 적합한 솔루션을 식별하도록 도와주며, 복원력 있고 확장 가능한 운영을 지원할 수 있도록 합니다.

IBM 관측 가능성 제품으로 수행할 수 있는 작업

IBM Instana: 풀스택 관측 가능성 소프트웨어

IBM® Instana 소프트웨어는 AI 기반 풀스택 관측 가능성을 활용해 모든 서비스와 인프라 구성 요소를 자동으로 탐색, 매핑 및 모니터링하며 DevOps 및 사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE) 팀에 애플리케이션 스택 전반에 대한 완전하고 컨텍스트가 반영된 가시성을 제공합니다. 이러한 기능은 클라우드 복잡성을 단순화하고 문제를 사전에 해결하여 가동 시간을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

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애플리케이션 관리 소프트웨어

IBM® Concert 소프트웨어는 AI 기반 인사이트를 활용해 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 지속적인 규정 준수를 입증합니다. SRE와 애플리케이션 소유자를 위해 설계된 Concert는 사일로화된 데이터를 통합하고 모범 사례를 자동화된 워크플로로 전환하며 통제를 규제 표준에 매핑하여 거의 실시간 감사 정보와 더 스마트하고 효율적인 운영을 제공합니다.

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애플리케이션 리소스 관리 소프트웨어

IBM® Turbonomic 소프트웨어는 ITOps, CloudOps 및 SRE 팀이 리소스를 지속적으로 자동 할당할 수 있도록 지원하여 애플리케이션 성능, 가용성 및 효율성을 보장합니다. 리사이징, 확장 및 워크로드 배치와 같은 거의 실시간 자동 작업을 통해 Turbonomic은 하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에서 서비스 수준을 유지하면서 인프라 및 클라우드 비용을 절감합니다.

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IBM Instana: 풀스택 관측 가능성 소프트웨어

IBM® Instana 소프트웨어는 AI 기반 풀스택 관측 가능성을 활용해 모든 서비스와 인프라 구성 요소를 자동으로 탐색, 매핑 및 모니터링하며 DevOps 및 사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE) 팀에 애플리케이션 스택 전반에 대한 완전하고 컨텍스트가 반영된 가시성을 제공합니다. 이러한 기능은 클라우드 복잡성을 단순화하고 문제를 사전에 해결하여 가동 시간을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

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애플리케이션 관리 소프트웨어

IBM® Concert 소프트웨어는 AI 기반 인사이트를 활용해 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 지속적인 규정 준수를 입증합니다. SRE와 애플리케이션 소유자를 위해 설계된 Concert는 사일로화된 데이터를 통합하고 모범 사례를 자동화된 워크플로로 전환하며 통제를 규제 표준에 매핑하여 거의 실시간 감사 정보와 더 스마트하고 효율적인 운영을 제공합니다.

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애플리케이션 리소스 관리 소프트웨어

IBM® Turbonomic 소프트웨어는 ITOps, CloudOps 및 SRE 팀이 리소스를 지속적으로 자동 할당할 수 있도록 지원하여 애플리케이션 성능, 가용성 및 효율성을 보장합니다. 리사이징, 확장 및 워크로드 배치와 같은 거의 실시간 자동 작업을 통해 Turbonomic은 하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에서 서비스 수준을 유지하면서 인프라 및 클라우드 비용을 절감합니다.

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입증된 결과 70%

IBM Instana를 통해 문제 감지 및 해결 시간 감소, 이상 징후 감지 속도 50% 향상

 Sixt 사례 보기 15%

IBM Turbonomic으로 2,000건 이상의 리소스 할당 작업을 자동화하여 데이터 센터 전반에서 컴퓨팅 비용 절감

 Hyland Software 사례 보기 70%

IBM Concert로 공통 취약점 및 노출(CVE) 대응 속도 향상

 CVE 사례 살펴보기
실행

IT 운영을 한 단계 끌어올릴 준비가 되셨나요? 솔루션 가이드로 시작하세요. ITOps 목표에 가장 적합한 제품을 식별하고 각 제품의 역량을 극대화할 수 있는 가장 효과적인 전략을 확인하세요.

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각주

1 10억 개의 새로운 논리 애플리케이션: 추가 배경, IDC Research, 2024년 4월