IBM 관측 가능성 솔루션 가이드

IBM® Instana 소프트웨어는 AI 기반 풀스택 관측 가능성을 활용해 모든 서비스와 인프라 구성 요소를 자동으로 탐색, 매핑 및 모니터링하며 DevOps 및 사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE) 팀에 애플리케이션 스택 전반에 대한 완전하고 컨텍스트가 반영된 가시성을 제공합니다. 이러한 기능은 클라우드 복잡성을 단순화하고 문제를 사전에 해결하여 가동 시간을 극대화하는 데 도움을 줍니다.