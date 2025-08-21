데이터 개인정보 보호 솔루션

조직은 단순한 규정 준수를 뛰어넘는 노력을 통해 고객의 신뢰를 쌓고 경쟁사보다 앞서갈 수 있습니다. IBM® Security 솔루션은 제로 트러스트 원칙과 입증된 데이터 개인정보 보호를 기반으로 하는 데이터 개인정보 보호에 대한 종합적인 접근을 통해 신뢰할 수 있는 고객 경험을 제공하고 기업 성장을 지원할 수 있습니다.
사이버 공격으로부터 사람들과 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 공격자의 전술 및 권장 사항에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 조직을 선제적으로 보호하세요.
고객과 규제 준수 책임을 고려한 데이터 사용과 위험을 평가합니다.
보안 제어를 통해 개인 정보를 보호하여 신뢰할 수 있는 환경을 제공합니다.
효율적 대응을 통해 위험과 규제 준수 문제를 해결하고 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
IBM Security와 1touch.io가 제휴하여 개인정보 보호와 보안을 위한 데이터 검색 기능을 제공합니다. 모든 환경에 걸쳐 정형 및 비정형 데이터의 정확하고 확장 가능한 통합 검색 및 분류를 활용해 보세요.
IBM Guardium 소프트웨어는 통합되고 확장 가능한 고급 데이터 보안을 제공합니다.
IBM® Verify는 개인정보 보호를 고려한 소비자 신원 및 액세스 관리 서비스를 제공합니다.
IBM® QRadar SOAR은 사이버 복원력을 가속화하고 반복적인 작업을 자동화합니다.
스토리지 데이터 보호와 사이버 복원성을 위한 플래시 스토리지 솔루션을 마련하면 운영 연속성과 더 나은 성능을 확보하고 인프라 비용을 낮출 수 있습니다.
IBM Cloud Pak for Data는 관리형 데이터 기반을 구축할 수 있는 툴을 제공해 데이터 성과를 가속화하고 개인 정보 보호 및 규정 준수 요구 사항을 해결합니다.
IBM® OpenPages Data Privacy Management로 개인정보 보호 데이터 보고를 자동화하여 규정 준수 정확성을 높이고 감사 시간을 단축하며 이니셔티브를 가속화하세요.
보호된 정보를 처리하고 사용하기 위한 규칙을 설정하는 데 도움이 되는 개인 정보 보호 서비스를 제공합니다.
데이터 보안 전문가와 협업하여 가장 민감한 데이터를 보호합니다.
데이터 개인정보 보호 컨설턴트와 함께 보안 위험과 규제 준수를 관리합니다.