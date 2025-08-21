섀도 AI의 사용 방지 섀도 AI는 탐지되지 않은 상태로 활동하기 쉽습니다. 탐지하는 방법을 알아보세요.

AI 보안 및 AI 거버넌스 팀 통합 

Gartner® Market Guide for AI TRiSM에서 팀을 하나로 모으는 방법을 공유합니다.

개인정보 보호

조직은 단순한 규정 준수를 뛰어넘는 노력을 통해 고객의 신뢰를 쌓고 경쟁사보다 앞서갈 수 있습니다. IBM® Security 솔루션은 제로 트러스트 원칙과 입증된 데이터 개인정보 보호를 기반으로 하는 데이터 개인정보 보호에 대한 종합적인 접근을 통해 신뢰할 수 있는 고객 경험을 제공하고 기업 성장을 지원할 수 있습니다.

 
X-Force® 2025 Threat Intelligence Index

사이버 공격으로부터 사람들과 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 공격자의 전술 및 권장 사항에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 조직을 선제적으로 보호하세요.

 최신 위협 인텔리전스 알아보기

스마트 AI는 더 스마트한 보안과 거버넌스에서 시작됩니다

Fortune지 선정 20대 의료 기업의 사이버 보안 리더와 함께하는 대화에 참여하여 AI 보안 모범 사례를 들어 보세요.

웨비나 참여 등록
데이터 개인정보 보호의 장점
데이터 위험 파악

고객과 규제 준수 책임을 고려한 데이터 사용과 위험을 평가합니다.
안전한 데이터 공유

보안 제어를 통해 개인 정보를 보호하여 신뢰할 수 있는 환경을 제공합니다.
인시던트 대응 자동화

효율적 대응을 통해 위험과 규제 준수 문제를 해결하고 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security와 1touch.io가 제휴하여 개인정보 보호와 보안을 위한 데이터 검색 기능을 제공합니다. 모든 환경에 걸쳐 정형 및 비정형 데이터의 정확하고 확장 가능한 통합 검색 및 분류를 활용해 보세요.

 IBM® Guardium Discover and Classify 자세히 알아보기
데이터 개인정보 보호 솔루션 포괄적인 데이터 보호

IBM Guardium 소프트웨어는 통합되고 확장 가능한 고급 데이터 보안을 제공합니다.

 지금 Guardium 살펴보기 무료 제품 데모 예약하기 동의 관리

IBM® Verify는 개인정보 보호를 고려한 소비자 신원 및 액세스 관리 서비스를 제공합니다.

 Verify 살펴보기 Verify 무료 체험하기 더 빠른 인시던트 대응

IBM® QRadar SOAR은 사이버 복원력을 가속화하고 반복적인 작업을 자동화합니다.

 SOAR 살펴보기 무료 제품 데모 예약하기 Data resilience

스토리지 데이터 보호와 사이버 복원성을 위한 플래시 스토리지 솔루션을 마련하면 운영 연속성과 더 나은 성능을 확보하고 인프라 비용을 낮출 수 있습니다.

 플래시 스토리지 솔루션 살펴보기 데이터 거버넌스

IBM Cloud Pak for Data는 관리형 데이터 기반을 구축할 수 있는 툴을 제공해 데이터 성과를 가속화하고 개인 정보 보호 및 규정 준수 요구 사항을 해결합니다.

 데이터 거버넌스 사용 사례 살펴보기 Cloud Pak for Data 무료 체험하기 데이터 개인정보 보호 관리

IBM® OpenPages Data Privacy Management로 개인정보 보호 데이터 보고를 자동화하여 규정 준수 정확성을 높이고 감사 시간을 단축하며 이니셔티브를 가속화하세요.

 데이터 개인정보 보호 관리 살펴보기 무료 제품 데모 예약하기
데이터 개인정보 보호 서비스
데이터 개인정보 보호 정책 서비스

보호된 정보를 처리하고 사용하기 위한 규칙을 설정하는 데 도움이 되는 개인 정보 보호 서비스를 제공합니다.

 개인정보 보호 서비스 확인
데이터 보안 서비스

데이터 보안 전문가와 협업하여 가장 민감한 데이터를 보호합니다.

 데이터 보안 서비스 살펴보기
위험 및 규제 준수 서비스

데이터 개인정보 보호 컨설턴트와 함께 보안 위험과 규제 준수를 관리합니다.

 위험 서비스 살펴보기
리소스 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서
AI는 비즈니스를 혁신하고 있지만, 새로운 위험도 함께 불러오고 있습니다. AI 관련 보안 인시던트를 겪은 조직의 97%가 적절한 액세스 제어 체계를 갖추지 못했습니다.
다섯 가지 일반적인 데이터 보안 함정
이 e-Book을 살펴보고 데이터 보안 및 규정 준수 상태를 개선하는 방법을 알아보세요.
데이터 개인정보 보호의 미래에 대비
진화하는 데이터 개인정보 보호 환경에 맞춰 조직의 미래를 준비하기 위한 5가지 핵심 고려 사항을 확인하세요.
다음 단계

