데이터 관리 소프트웨어

모든 클라우드와 시스템에서 데이터를 통합하여 관리하는, 개방형 하이브리드 아키텍처 IBM Converged Data Foundation을 통해 안정적이고 비용 효율적인 AI와 분석을 신속하게 실현하세요. 데이터 통합을 자동화하고 인텔리전스로 컨텍스트를 강화하며 정책 기반의 신뢰할 수 있는 액세스를 적용함으로써, 고객은 가치 실현 시간을 단축하고 AI 도입을 확대하며 의사 결정의 품질을 개선하고 빠르고 측정 가능한 비즈니스 혁신을 입증할 수 있습니다.