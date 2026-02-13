데이터 관리 소프트웨어

데이터를 통합하고 관리하여 전사적으로 신뢰할 수 있는 실시간 AI를 구현하세요
모든 클라우드와 시스템에서 데이터를 통합하여 관리하는, 개방형 하이브리드 아키텍처 IBM Converged Data Foundation을 통해 안정적이고 비용 효율적인 AI와 분석을 신속하게 실현하세요. 데이터 통합을 자동화하고 인텔리전스로 컨텍스트를 강화하며 정책 기반의 신뢰할 수 있는 액세스를 적용함으로써, 고객은 가치 실현 시간을 단축하고 AI 도입을 확대하며 의사 결정의 품질을 개선하고 빠르고 측정 가능한 비즈니스 혁신을 입증할 수 있습니다.
IBM® watsonx.data는 안정적인 AI 에이전트를 확장할 수 있도록 관리형 AI 지원 데이터를 제공합니다. 안정적인 데이터 기반은 전사적인 AI 성공을 위한 핵심 요소입니다.
에이전트가 통합된 시맨틱 및 메타데이터 계층을 통해 엔터프라이즈 데이터를 연결하고 컨텍스트화하며 관리할 수 있도록 실시간 컨텍스트 패브릭을 지원합니다.
데이터 리니지와 AI 인사이트가 생성된 이유를 증명하여 클라우드 지출, 병목 현상, 규정 준수 위험, AI 실패를 줄입니다.
규제가 가속화되는 환경에서 AI 확장을 위한 신뢰, 감사 가능성 및 규정 준수의 기반을 마련하여 노출 위험을 줄입니다.
기존 데이터를 사용하여 빠르게 구현할 수 있는 정확한 관리형 접근 방식을 통해 AI 어시스턴트 및 에이전트를 신속하게 배포합니다.
비즈니스 사용자가 데이터 팀과의 반복적인 조율 없이도 셀프서비스로 실시간 아이디어 도출, 분석, 혁신을 수행할 수 있도록 지원합니다.
초기 단계부터 보안 및 거버넌스를 구축하여 재작업을 방지하고 승인 주기를 단축하며, 단일 지표 체계에 맞춰 조정하고 안전한 배포를 가속화합니다.
취약한 알고리즘에 대한 가시성을 확보하여 ‘선수집 후해독(harvest now, decrypt later)’ 공격에 대한 노출을 줄입니다.
분석과 AI를 활용하여 ETL 비용과 지연시간을 줄이고 인사이트 도출과 실시간 의사 결정을 가속합니다.
엔드투엔드 가시성을 확보하고 제어 기능을 적용하며, 위협을 실시간으로 탐지하고 신속한 무결성 검증과 복구를 통해 연속성을 보장합니다.
IBM watsonx.data는 오픈 하이브리드 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터를 활용해 분석 및 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.
IBM wwatsonx data integration은 통합된 제어 플레인을 통해 데이터 통합을 미래 지향적으로 설계한 적응형 데이터 통합 툴로, 지속적인 파이프라인 재작성, 툴 난립, 기술 부채 증가의 악순환을 해소합니다.
IBM watsonx.data intelligence는 메타데이터를 활용하여 온프레미스 및 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 데이터 자산을 검색, 선별, 관리합니다.
IBM Planning Analytics는 계획, 예측 및 보고 기능을 갖춘 비즈니스 성과 관리 소프트웨어입니다.
IBM Cognos Analytics는 데이터를 더 스마트한 분석과 실행 가능한 인사이트로 전환하여 더 현명한 비즈니스 의사 결정을 지원하는 신뢰할 수 있는 AI 코파일럿입니다.
IBM Db2는 미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 데이터베이스로, 모든 클라우드, 하이브리드 또는 온프레미스 환경에서 저지연 거래와 실시간 분석을 지원합니다.
IBM SPSS Statistics는 조직과 개인이 데이터에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 추출할 수 있도록 설계된 종합적인 통계 분석 플랫폼입니다. 이는 강력한 통계적 검정, 예측 모델링, 회귀 분석, 예측 기능을 간소화된 데이터 준비 및 자동화된 분석과 결합합니다. 또한 Python과 R을 위해 내장된 확장성, 확장가능한 라이선스, 유연한 배포 옵션을 제공하여 모든 수준의 사용자가 근거 있는 데이터 기반 의사 결정을 도출할 수 있도록 돕습니다.
* Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 및 자문 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.