IBM XL C/C++ for z/VM

IBM XL C/C++ for z/VM에는 입출력(I/O) 작업용 C++ 표준 I/O 스트림 라이브러리, 복소수 조작용 C++ 표준 복소수학 라이브러리와 C++ 템플릿 기반 알고리즘, 컨테이너 클래스, 반복자, 현지화 오브젝트, 문자열 클래스로 구성된 표준 템플릿 라이브러리(STL)가 포함되어 있습니다.