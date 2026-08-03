솔루션

watsonx.data는 개방형 형식, 목적에 맞는 엔진, 엔터프라이즈 데이터 자산 전반의 지능형 액세스를 통해 조직이 운영 데이터를 AI 지원 컨텍스트로 전환할 수 있도록 지원합니다. 실시간 워크로드의 경우, 여기에는 Astra DB가 포함될 수 있습니다. Astra DB는 높은 처리량의 읽기/쓰기, 짧은 지연 시간, 상시 가용성을 지원하도록 설계된 Cassandra 기반 NoSQL 엔진으로, AWS, Google Cloud, Azure 전역의 30여 개 리전에서 완전 관리형 클라우드 서비스로 제공됩니다.