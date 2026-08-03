하나의 확장 가능한 개방형 아키텍처에서 실시간 운영 데이터, 벡터 검색, 엔터프라이즈 컨텍스트로 AI 애플리케이션 구동
과제
많은 AI 앱이 정적 콘텐츠, 지연된 파이프라인, 또는 고립된 시스템에 의존하고 있습니다. 하지만 가장 높은 가치를 창출하는 사용 사례는 거래, 고객 상호 작용, 이벤트, 앱 신호 등 끊임없이 변화하는 운영 데이터에 좌우됩니다. 데이터에 접근하기 어렵거나 활용 속도가 느리면, AI는 실제 비즈니스 의사 결정과 조치를 지원하지 못한 채 파일럿 단계에 머무르게 됩니다..
솔루션
watsonx.data는 개방형 형식, 목적에 맞는 엔진, 엔터프라이즈 데이터 자산 전반의 지능형 액세스를 통해 조직이 운영 데이터를 AI 지원 컨텍스트로 전환할 수 있도록 지원합니다. 실시간 워크로드의 경우, 여기에는 Astra DB가 포함될 수 있습니다. Astra DB는 높은 처리량의 읽기/쓰기, 짧은 지연 시간, 상시 가용성을 지원하도록 설계된 Cassandra 기반 NoSQL 엔진으로, AWS, Google Cloud, Azure 전역의 30여 개 리전에서 완전 관리형 클라우드 서비스로 제공됩니다.
이벤트, 거래, 상호 작용 및 애플리케이션 신호가 발생하는 즉시 캡처합니다. 이벤트 데이터는 실시간 처리 플랫폼을 통해 스트리밍하고, 운영 데이터는 저지연 액세스를 위해 고성능 NoSQL 엔진에 직접 저장합니다.
실시간 스트림을 지속적으로 보강 및 처리한 후, Cassandra 기반 NoSQL 엔진을 갖춘 watsonx.data를 통해 저장 및 제공합니다. 운영 데이터를 벡터 검색, 엔터프라이즈 컨텍스트와 결합하는 동시에 높은 처리량의 읽기/쓰기를 지원합니다.
개인화된 경험, IoT, 금융, 소매, 공급망 등 다양한 사용 사례에 실시간 컨텍스트를 제공합니다. 팀에게는 밀리초 단위의 의사 결정을 지원하는 데 필요한 확장성, 보안성, 개방성을 제공합니다.
NoSQL 워크로드를 위한 완전 관리형 엔터프라이즈급 플랫폼으로 운영 부담을 줄입니다. 클러스터 관리, 패칭, 튜닝의 복잡성을 대폭 줄여, 팀이 인프라 유지 관리 대신 애플리케이션 구축과 운영에 집중할 수 있도록 합니다. 중앙화된 툴링, 자동화, 효율적인 리소스 활용을 통해 TCO를 절감합니다.
익숙한 API, 유연한 데이터 모델, 관리형 인프라를 통해 실시간 애플리케이션을 더 빠르게 구축하고 확장합니다. 높은 처리량의 워크로드를 짧은 지연 시간, 탄력적 확장성, 클라우드와 리전 전반의 글로벌 가용성으로 지원하여, 팀이 배포에서 실제 운영 환경까지 신속하고 자신 있게 전환할 수 있도록 합니다.
운영, 분석, 벡터 데이터를 목적에 최적화된 아키텍처로 통합하여, 실시간 결과와 AI 대응 사용 사례를 지원합니다 복잡한 파이프라인 없이도 실시간 데이터에 저지연으로 액세스할 수 있도록 지원하는 동시에, 전체 데이터 자산에 걸쳐 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스, 개방성을 유지합니다.
빠르게 변화하는 운영 데이터에 상시 액세스하여 추천, 여행 및 주문, 지갑, 결제, 리워드를 지원합니다.
실시간 수집 및 처리를 통해 차량 추적, 재고 가시성, 배송 업데이트를 지원합니다.
대규모 환경에서 짧은 지연 시간과 높은 처리량으로 반응성 높은 검색, 개인화, 캠페인 경험을 제공합니다.
빠른 읽기/쓰기와 컨텍스 검색이 요구되는 결제 처리, 사기 탐지, 트레이딩 시스템을 지원합니다.
애플리케이션 신호, 기기 이벤트, 네트워크 성능 데이터를 실시간으로 수집하고 이에 따라 조치를 취합니다.