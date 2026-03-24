전 세계의 농작물 재배자는 점점 더 어려운 환경에 직면하고 있습니다. 기후 변화로 인해 날씨 패턴을 예측하기 어려워지면서 기존의 관개 방식으로는 충분한 수확량을 확보하기 어려워졌습니다. 동시에 농업 비즈니스는 다양한 트렌드의 영향을 크게 받아 민첩성이 성공의 핵심 요소가 되었습니다.

SupPlant는 농가가 관개를 최적화하여 물 사용을 절감하면서도 더 높은 수확량을 달성할 수 있도록 지원합니다. 현장 특화 하드웨어와 자체 소프트웨어 알고리즘을 활용하여 SupPlant는 작물의 실시간 요구에 맞춘 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 확장을 목표로 SupPlant는 축적된 풍부한 데이터를 활용하여 센서 없는 솔루션을 개발하고 중소 규모 농가에서도 스마트 관개 방식을 활용할 수 있도록 할 수 있음을 인식했습니다. 동시에 이 회사는 B2B2C 운영으로 확장하여 종자, 비료 및 농약 판매자가 소규모 고객과 연결될 수 있도록 지원하고자 했습니다. 또한 이 회사는 B2G 접근 방식을 도입하여 정부가 식량 안보 상황을 이해하고 국가 차원에서 어디에 집중해야 하는지 파악할 수 있도록 하는 일종의 보험 역할을 수행합니다.

“전 세계 농가의 약 90%는 소규모로 운영되고 있습니다.”라고 SupPlant의 최고 마케팅 책임자 Lior Naaman은 말합니다. “이들은 기술 경험이 부족하고 하드웨어를 설치할 리소스도 부족한 경우가 많습니다. 이들의 요구에 맞게 기술을 재설계함으로써 전 세계적으로 작물 생산성을 크게 향상시키고자 했습니다.”

