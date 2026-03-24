세계 최초의 센서가 없는 스마트 관개 솔루션을 구축한 SupPlant
전 세계의 농작물 재배자는 점점 더 어려운 환경에 직면하고 있습니다. 기후 변화로 인해 날씨 패턴을 예측하기 어려워지면서 기존의 관개 방식으로는 충분한 수확량을 확보하기 어려워졌습니다. 동시에 농업 비즈니스는 다양한 트렌드의 영향을 크게 받아 민첩성이 성공의 핵심 요소가 되었습니다.
SupPlant는 농가가 관개를 최적화하여 물 사용을 절감하면서도 더 높은 수확량을 달성할 수 있도록 지원합니다. 현장 특화 하드웨어와 자체 소프트웨어 알고리즘을 활용하여 SupPlant는 작물의 실시간 요구에 맞춘 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 확장을 목표로 SupPlant는 축적된 풍부한 데이터를 활용하여 센서 없는 솔루션을 개발하고 중소 규모 농가에서도 스마트 관개 방식을 활용할 수 있도록 할 수 있음을 인식했습니다. 동시에 이 회사는 B2B2C 운영으로 확장하여 종자, 비료 및 농약 판매자가 소규모 고객과 연결될 수 있도록 지원하고자 했습니다. 또한 이 회사는 B2G 접근 방식을 도입하여 정부가 식량 안보 상황을 이해하고 국가 차원에서 어디에 집중해야 하는지 파악할 수 있도록 하는 일종의 보험 역할을 수행합니다.
“전 세계 농가의 약 90%는 소규모로 운영되고 있습니다.”라고 SupPlant의 최고 마케팅 책임자 Lior Naaman은 말합니다. “이들은 기술 경험이 부족하고 하드웨어를 설치할 리소스도 부족한 경우가 많습니다. 이들의 요구에 맞게 기술을 재설계함으로써 전 세계적으로 작물 생산성을 크게 향상시키고자 했습니다.”
SupPlant는 새로운 서비스인 Plant ;)의 기반으로 IBM watsonx Orchestrate와 IBM® DataStax를 선택했습니다. SupPlant가 개발한 정교한 알고리즘과 방대한 데이터 저장소를 기반으로 Plant ;)는 경작지의 위성 이미지를 활용해 주 2회 맞춤형 기상 및 관개 정보를 제공하고 극한 기상과 작물 스트레스에 대한 수시 알림도 제공합니다.
IBM DataStax를 통해 SupPlant는 센서와 위성에서 수집한 비정형 데이터의 수집과 조회를 자동화하고 이를 강화하여 AI 활용이 가능하도록 만들었습니다. 이후 watsonx Orchestrate를 활용하여 농가가 시간에 따라 경작지를 분석하고 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있도록 지원하는 AI 에이전트를 개발했습니다. 동시에 SupPlant는 농업 판매자를 위한 리드를 식별하는 AI 에이전트도 개발했습니다.
초기에는 SupPlant가 50명의 농가를 대상으로 개념 검증 프로젝트를 진행했습니다. 강력한 피드백 루프와 반복적인 개선 과정을 통해 Plant ;)를 더욱 사용자 친화적으로 발전시켰습니다. 예를 들어 프론트엔드에서는 이 솔루션이 WhatsApp과 통합되어 농가가 익숙한 인터페이스를 통해 알림을 받을 수 있으며 별도의 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.
Plant ;)의 핵심에 IBM 기술을 적용함으로써 SupPlant는 성장을 추진하는 동시에 전 세계가 의존하는 식량을 생산하는 소규모 농가를 지원할 수 있습니다. 특히 SupPlant는 Plant ;)를 무료로 제공합니다. 농가는 SupPlant를 통해 종자, 비료 및 농약을 구매할 수 있지만 스마트 관개 기술 자체는 자원 수준과 관계없이 누구나 이용할 수 있습니다.
“IBM 기술을 활용하면 지역 농가와 신뢰를 구축하고 농업 판매자를 위한 신뢰할 수 있는 리드를 생성하여 마케팅을 간소화하고 매출을 증대시킬 수 있습니다.”라고 Naaman은 설명합니다.
현재 전 세계 약 50,000명의 농가가 Plant ;)를 사용하고 있으며 SupPlant는 매일 500명에서 1,000명의 신규 사용자가 유입되고 있습니다. 이 회사는 사용자 만족도 80%를 기록했으며 사용자 중 80%가 솔루션이 전송하는 모든 메시지를 읽고 30%는 질문을 하거나 설문에 응답하는 등 추가로 참여하고 있습니다. 높은 참여율은 더 많은 농가가 경작지에 대한 심층적인 인사이트를 얻고 변화하는 환경에 민첩하게 대응하며 작물을 더욱 건강하게 유지하고 있음을 의미합니다.
“우리는 농가가 이전보다 더 효율적으로 작물을 재배할 수 있도록 새로운 기능을 지속적으로 도입하고 있습니다.”라고 Naaman은 말합니다. “확장 단계에서도 목표를 달성하기 위해 IBM 기술에 계속 의존할 것입니다.”
2016년에 설립된 SupPlant는 물 절약과 작물 생산성 및 수확량 향상을 목표로 하는 농업 기술 기업입니다. 이스라엘, 모로코, 멕시코 등 여러 국가에 약 100명의 직원이 근무하고 있으며 SupPlant는 전 세계에서 작물의 실시간 요구를 분석하여 농가에 실행 가능한 농업 인사이트를 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 2월
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.