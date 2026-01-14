5밀리초 속도의 뱅킹: Bud Financial이 IBM® watsonx.data를 기반으로 데이터 인텔리전스 플랫폼을 구축한 방법

Bud Financial(Bud)은 은행, 신용조합 및 핀테크 기업이 가공되지 않은 거래 데이터를 실시간 행동 분석, 개인화된 서비스 및 정보에 기반한 의사 결정을 지원하는 고객 인텔리전스로 변환하도록 돕습니다.

런던에 본사를 둔 Bud의 고객사는 핀테크 스타트업부터 글로벌 은행에 이르기까지 다양합니다. 이 회사의 가장 큰 고객사는 1,000만 명 이상의 소매 사용자에게 서비스를 제공하고 매달 5억 건 이상의 거래를 처리하는데, 이러한 규모는 모든 단계에서 신뢰성과 정확성을 요구합니다. 가장 유명한 고객사 중 하나인 HSBC는 2019년에 Bud의 기술을 채택했고, 큰 감명을 받아 나중에 투자자가 되었습니다.

IBM과 Bud의 엔지니어링 팀은 함께 5밀리초 이내에 97%가 넘는 정확도로 각 금융 거래를 강화하는 아키텍처를 구축했습니다. 이 아키텍처는 구매를 분류하고, 판매자를 매핑하고, 지리적 위치 및 카테고리 태그를 추가하고, 반복되거나 비정상적인 패턴을 감지하여 이를 수행하므로, 은행은 거래가 발생하는 즉시 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다.