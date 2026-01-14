5밀리초 속도의 뱅킹: Bud Financial이 IBM® watsonx.data를 기반으로 데이터 인텔리전스 플랫폼을 구축한 방법

Bud Financial의 엔지니어링 팀은 97%가 넘는 정확도로 5밀리초 이내에 금융 거래를 강화하는 아키텍처에 IBM 기술을 통합했습니다.
Bud Financial(Bud)은 은행, 신용조합 및 핀테크 기업이 가공되지 않은 거래 데이터를 실시간 행동 분석, 개인화된 서비스 및 정보에 기반한 의사 결정을 지원하는 고객 인텔리전스로 변환하도록 돕습니다.
런던에 본사를 둔 Bud의 고객사는 핀테크 스타트업부터 글로벌 은행에 이르기까지 다양합니다. 이 회사의 가장 큰 고객사는 1,000만 명 이상의 소매 사용자에게 서비스를 제공하고 매달 5억 건 이상의 거래를 처리하는데, 이러한 규모는 모든 단계에서 신뢰성과 정확성을 요구합니다. 가장 유명한 고객사 중 하나인 HSBC는 2019년에 Bud의 기술을 채택했고, 큰 감명을 받아 나중에 투자자가 되었습니다.
IBM과 Bud의 엔지니어링 팀은 함께 5밀리초 이내에 97%가 넘는 정확도로 각 금융 거래를 강화하는 아키텍처를 구축했습니다. 이 아키텍처는 구매를 분류하고, 판매자를 매핑하고, 지리적 위치 및 카테고리 태그를 추가하고, 반복되거나 비정상적인 패턴을 감지하여 이를 수행하므로, 은행은 거래가 발생하는 즉시 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Bud의 주요 목표는 은행의 고객 인텔리전스 계층 역할을 하여 금융 데이터 보강을 통해 행동에 대한 전체적인 뷰를 제공하는 것입니다.
고객이 커피 한 잔 등을 구매할 때 Bud의 시스템은 은행으로부터 원시 거래 데이터를 수신하고 이를 분류합니다(예: 식품 → 커피 → 커피숍). 그런 다음, 판매자를 식별하고 로고와 위치를 첨부한 후 구매가 반복되는지 여부를 확인합니다.
이 프로세스는 사용자가 결제 알림을 받기 전에 이루어집니다. 풍부한 정보는 은행 시스템으로 다시 유입되어 다음을 지원합니다.
기술적 제약은 매우 엄격합니다. 즉 모든 작업이 신용카드 거래의 승인 루프 내에서 완료되어야 하며 추가 지연이나 오탐이 없어야 합니다. 결제를 잘못 표시하면 분쟁이 발생하거나 불필요한 사기가 발생할 수 있습니다. 따라서 Bud의 설계는 속도와 확실성을 우선시하고 잘못된 결과의 위험을 감수하기보다는 불확실한 분류를 건너뜁니다.
Bud의 아키텍처는 매일 수백만 건의 거래에서 거의 실시간(5밀리초 미만)의 보강과 97%가 넘는 정확도를 제공하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 Astra DB(IBM watsonx.data에 포함), Google BigQuery 및 Bud의 독점 모델을 모듈식 파이프라인으로 통합하여 글로벌 규모의 실시간 분류, 맥락화, 분석을 지원합니다.
Bud의 수집 엔진은 여러 데이터 소스, 실시간 결제 스트림 및 배치 뱅킹 피드에 연결하여 다양한 클라이언트 시스템과 통합할 수 있습니다. 각 배포는 금융 기관의 데이터 레지던시 규정을 준수하기 위해 지역 내 또는 국내에서 실행할 수 있습니다.
Bud의 사내 AI 모델은 수집 시 거래 데이터를 분석합니다. 각 이벤트는 분류되어 판매자 및 지리 정보로 보강되며 밀리초 단위로 클라이언트에게 반환됩니다. 일부 은행들은 데이터를 저장하지 않고 보강 결과를 직접 사용합니다. 또 다른 은행들은 다운스트림 분석을 위해 보강된 거래를 유지합니다.
Bud의 아키텍처는 MySQL, 자체 관리형 Apache Cassandra, 그리고 마지막으로 Astra DB의 세 단계를 거쳐 발전했습니다. 이러한 전환은 다중 환경 및 하이브리드 배포를 포함할 수 있는 다양한 뱅킹 워크로드를 지원하는 데 필요한 성능과 운영 단순성을 제공했습니다. 여기에는 데이터를 국가에 보관해야 하거나 인프라가 은행 데이터 센터 근처에 있어야 하는 상황이 포함됩니다.
Astra DB는 이제 Bud의 기본 거래 데이터 저장소 역할을 하며, 클라이언트 호스팅 요구 사항을 충족하면서 예측할 수 없는 거래량 급증을 처리하도록 설계되었습니다.
고객 간 인사이트가 필요한 고객사를 위해 Bud는 보강된 거래를 BigQuery로 스트리밍하여 대규모 분석, 패턴 감지 및 보고를 가능하게 합니다. 이렇게 하면 거래 워크로드와 분석 워크로드가 분리되므로, Bud는 데이터 처리의 속도와 깊이를 모두 유지할 수 있습니다.
Bud의 보강 모델은 전적으로 사내에서 학습되고 유지 관리됩니다. 대형 파운데이션 모델은 할루시네이션을 방지하고 설명 가능성을 보장하기 위해 의도적으로 실시간 루프에서 제외되었습니다. 대신 Bud는 새롭거나 일치하지 않는 거래 유형을 지속적으로 검증하는 인간 라벨러의 지원을 받는 독점 모델에 의존합니다. 이 접근 방식은 투명성과 거버넌스를 유지하면서 97%가 넘는 분류 정확도를 제공합니다.
Bud의 시스템은 정밀도, 신뢰성, 5밀리초 미만의 성능이라는 세 가지 타협할 수 없는 요구 사항을 중심으로 최적화되었습니다. 잘못된 분류와 같은 오탐은 고객 혼란이나 분쟁을 야기할 수 있으므로, 데이터 보강 엔진은 추측에 기반한 분류보다 정확성과 설명 가능성을 우선시합니다. 동시에 전체 파이프라인은 결제 승인 루프 내에서 작동해야 하므로, 모든 보강 결정은 최종 사용자에게 체감할 수 있는 지연 없이 몇 밀리초 내에 완료되어야 합니다.
이러한 문제를 방지하기 위해 Bud는 모호한 거래 카테고리를 사람이 검토할 수 있는 모니터링 프로세스를 구축했습니다. 이 회사의 접근 방식은 또한 관측 가능성과 지역적 적응성을 강조합니다. 각 고객은 규정 준수 요구 사항에 따라 멀티 테넌트 또는 전용 환경에 배포할지 선택할 수 있습니다.
Bud의 보강 엔진은 97%가 넘는 정확도, 5ms 미만의 지연 시간, 2천만 명의 판매자와 3천만 개의 위치에 대한 글로벌 커버리지로 실행되므로 은행은 사용자 경험을 저하시키지 않으면서 대규모로 거래를 분류하고 맥락화할 수 있습니다.
Bud의 고객 대상 재무 관리 제품인 Engage는 고객이 자신의 지출 행동을 보다 명확하고 신뢰할 수 있게 파악하여 디지털 채널 사용률을 높이는 데 도움이 됩니다.
또 다른 Bud 서비스인 Assess는 풍부한 거래 데이터를 활용해 신용 이력이 제한된 '씬파일(thin-file)' 차입자를 실시간으로 감당 가능성과 지출 패턴을 평가하여 대출기관이 보다 정보에 기반하고 공정한 신용 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
Bud의 경험에 따르면 금융에서 효과적인 AI에는 자동화와 인간의 판단이 모두 필요합니다. 이 팀의 '휴먼 인 더 루프(human-in-the-loop)' 설계는 모델이 새로운 판매자 유형, 카테고리, 승차 공유 또는 '지금 구매, 나중에 결제' 거래의 등장과 같이 진화하는 지출 패턴에 대해 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.
지속적인 모니터링과 재학습을 통해 보강 시스템은 규제 대상 산업에 배포된 모든 AI의 핵심 가치인 정확하고 적응력이 뛰어나며 설명 가능한 상태로 유지됩니다.
Bud Financial의 실시간 데이터 플랫폼은 Astra DB가 현대 뱅킹 워크로드에 필요한 규모와 정밀도를 충족하는 저지연, 전 세계적으로 분산된 데이터 작업을 지원하는 방법을 보여줍니다. Astra DB에서 관리하는 Cassandra 성능과 BigQuery 분석 범위를 결합하여 Bud는 실시간 보강과 장기적 인사이트 생성을 위한 통합 아키텍처를 제공합니다.
Bud 여정의 다음 단계는 거래 인텔리전스와 분석 인텔리전스를 융합하여 고객 이해를 더욱 실시간에 가깝게 만드는 것입니다.
Bud는 거래 기반을 제공하는 Astra DB를 통해 플랫폼을 지속적으로 확장하여 은행 규모에서 설명 가능한 실시간 인텔리전스를 제공합니다.