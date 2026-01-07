IBM Watson Speech Libraries for Embed는 컨테이너화된 텍스트-음성 변환 및 음성-텍스트 변환 라이브러리로, IBM 파트너가 최고의 IBM Research 기술을 솔루션에 유연하게 도입할 수 있도록 설계되었습니다. 이제 임베드 가능한 AI로 제공되므로 파트너는 음성 트랜스크립션 및 음성 합성 애플리케이션을 더 빠르게 구축하고 모든 하이브리드 멀티클라우드 환경에 배포할 수 있는 더 큰 역량을 확보할 수 있습니다.