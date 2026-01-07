IBM과 협력하여 솔루션에 음성 기능 포함
IBM Watson Speech Libraries for Embed는 컨테이너화된 텍스트-음성 변환 및 음성-텍스트 변환 라이브러리로, IBM 파트너가 최고의 IBM Research 기술을 솔루션에 유연하게 도입할 수 있도록 설계되었습니다. 이제 임베드 가능한 AI로 제공되므로 파트너는 음성 트랜스크립션 및 음성 합성 애플리케이션을 더 빠르게 구축하고 모든 하이브리드 멀티클라우드 환경에 배포할 수 있는 더 큰 역량을 확보할 수 있습니다.
Watson Speech to Text(STT) 라이브러리는 컨테이너화된 텍스트-음성 변환 및 음성-텍스트 변환 라이브러리를 사용하여 IBM 파트너에게 정확성을 즉시 제공합니다. 고급 훈련 기법과 사용자 지정 도구를 사용하여 특정 도메인에 맞게 모델을 조정할 수 있습니다.
Watson Text to Speech(TTS) 라이브러리는 실시간 음성 합성을 위해 다양한 언어로 작성된 텍스트를 자연스러운 음성의 음성으로 변환합니다.
IBM 자연어 AI 컨테이너형 라이브러리는 용도에 적합하며 모델 간 상호 운용성을 위한 동적 구현과 함께 안정적인 API를 제공합니다.
로컬 Docker 플랫폼, Kubernetes 또는 서버리스 컨테이너 등 원하는 컨테이너 환경의 하이브리드 멀티 클라우드에서 애플리케이션을 배포하고 실행하세요.
실시간 오디오 트랜스크립션과 텍스트 변환을 사용하여 셀프 서비스 작업과 답변을 자동화합니다.
Watson Speech 실시간 트랜스크립션으로 발신자와 상담원 간의 토론 내용을 캡처합니다.
통화 후 트랜스크립션에 Watson Speech를 사용하여 발신자 간 토론의 오디오 녹음을 트랜스크립션합니다.
텍스트를 자연스러운 음성의 오디오로 변환하여 e-러닝 및 새로운 언어 학습을 용이하게 합니다.
시각 장애, 난독증 또는 문해력 문제가 있는 사용자를 지원하기 위한 오디오 옵션을 제공합니다.
IBM Watson Speech Library로 애플리케이션을 강화하세요. IBM Partner Plus에 가입하고 IBM과 함께 구축을 시작하여 솔루션을 차별화하고 성장을 가속화하세요. 임베드 가능한 AI의 강력한 기능을 살펴보세요.