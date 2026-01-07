IBM Watson Speech Libraries for Embed

IBM과 협력하여 솔루션에 음성 기능 포함

개요

IBM Watson Speech Libraries for Embed는 컨테이너화된 텍스트-음성 변환 및 음성-텍스트 변환 라이브러리로, IBM 파트너가 최고의 IBM Research 기술을 솔루션에 유연하게 도입할 수 있도록 설계되었습니다. 이제 임베드 가능한 AI로 제공되므로 파트너는 음성 트랜스크립션 및 음성 합성 애플리케이션을 더 빠르게 구축하고 모든 하이브리드 멀티클라우드 환경에 배포할 수 있는 더 큰 역량을 확보할 수 있습니다.

 함께 혁신하세요. IBM과 함께 구축하세요.

라이브러리

Watson Speech to Text Library for Embed

Watson Speech to Text(STT) 라이브러리는 컨테이너화된 텍스트-음성 변환 및 음성-텍스트 변환 라이브러리를 사용하여 IBM 파트너에게 정확성을 즉시 제공합니다. 고급 훈련 기법과 사용자 지정 도구를 사용하여 특정 도메인에 맞게 모델을 조정할 수 있습니다.
Watson Text to Speech Library for Embed

Watson Text to Speech(TTS) 라이브러리는 실시간 음성 합성을 위해 다양한 언어로 작성된 텍스트를 자연스러운 음성의 음성으로 변환합니다.

IBM 자연어 AI로 구축

유연성 및 확장성

IBM 자연어 AI 컨테이너형 라이브러리는 용도에 적합하며 모델 간 상호 운용성을 위한 동적 구현과 함께 안정적인 API를 제공합니다.

어디서나 실행 가능

로컬 Docker 플랫폼, Kubernetes 또는 서버리스 컨테이너 등 원하는 컨테이너 환경의 하이브리드 멀티 클라우드에서 애플리케이션을 배포하고 실행하세요.

사용 사례

고객 서비스 상담사 지원 음성 분석 e-러닝 접근성
구독 가격

IBM과의 파트너십

IBM과의 파트너십
IBM과의 혁신을 통해 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)로서 비즈니스 성장을 가속화하세요. IBM과 파트너십을 맺고 AI가 내장된 향상된 상용 솔루션을 제공하여 고객의 요구 사항을 더 잘 해결하세요.
원활한 고객 경험을 제공하는 CodeObjects
CodeObjects는 IBM Watson Speech 기술을 사용하여 콜센터 대기를 없애고 비용을 절감하며 불안한 고객의 신속한 복구를 지원합니다.
학생들의 읽기 및 쓰기 접근성을 높여주는 Don Johnston
Don Johnston은 학생들이 교육 자료의 텍스트를 소리로 들을 수 있는 솔루션을 제공하여 학교의 읽기 및 쓰기 이해력을 향상시킵니다.
다음 단계 안내

IBM Watson Speech Library로 애플리케이션을 강화하세요. IBM Partner Plus에 가입하고 IBM과 함께 구축을 시작하여 솔루션을 차별화하고 성장을 가속화하세요. 임베드 가능한 AI의 강력한 기능을 살펴보세요.

 IBM과 함께 구축하세요. 임베드 가능한 AI에 대해 알아보기
