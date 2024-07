특별 혜택

IBM Cloud VPC 무료 크레딧 받기

180일간 IBM Cloud® Virtual Server for VPC, IBM Cloud® Block Storage for VPC, IBM Cloud® Image Service for VPC 제품에 사용할 수 있는 미화 1,000달러 크레딧이 제공됩니다. 프로모션 코드 VPC1000을 사용합니다. 혜택은 2024년 12월 31일에 만료됩니다.