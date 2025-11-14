구매 및 할인 자격 정보

자격이 되는지 확인해 보세요. IBM.com에서 구매하는 경우 지역에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

생동감 넘치는 파란색 그라데이션 배경에 쇼핑백을 미니멀하게 표현한 일러스트.

지원 국가

특정 국가에서는 ibm.com/kr-ko을 통한 온라인 거래가 불가능하므로 각 제품 페이지에 있는 도움말 버튼을 통해 판매자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 또한 일부 국가에서는 특별 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 귀하의 지역이 이러한 특별 혜택을 받을 수 있는지 확인하세요.

 
아프가니스탄
알바니아
알제리
아메리칸 사모아
안도라
앙골라
앵귈라
앤티가
아르헨티나
아르메니아
Aruba
바하마
바레인
바베이도스
베냉
버뮤다
부탄
볼리비아
보네르
보스니아 헤르체고비나
보츠와나
부르키나파소
부룬디
캄보디아
카메룬
카보베르데
케이맨 제도
중앙아프리카공화국
차드
칠레
China
콜롬비아
콩고
콩고민주공화국
코스타리카
코트디부아르
퀴라소
지부티
도미니카
에콰도르
엘살바도르
에스와티니
에티오피아
페로 제도
피지
가봉
감비아
조지아
가나
그린란드
그레나다
과들루프
건지
기니
가이아나
아이슬란드
인도
인도네시아
이라크
맨 섬
자메이카
Jersey
요르단
카자흐스탄
케냐
키리바시
쿠웨이트
키르기스스탄
라오스
레바논
레소토
리비아
리히텐슈타인
마카오
마케도니아
마다가스카르
말라위
몰디브
말리
몰타
모리타니
모리셔스
몰도바
모나코
몽골
몬테네그로
모잠비크
미얀마
나미비아
네팔
뉴칼레도니아
니제르
나이지리아
니우에
팔레스타인
파나마
파푸아뉴기니
파라과이
페루
푸에르토리코
카타르
레위니옹
러시아
르완다
남수단
세인트루시아
사모아
세네갈
세르비아
시에라리온
슬로바키아
슬로베니아
솔로몬 제도
소말리아
생바르텔레미
세인트키츠
수단
수리남
타지키스탄
탄자니아
동티모르
토고
통가
트리니다드
튀니지
우간다
우크라이나
우루과이
우즈베키스탄
바누아투
베네수엘라
예멘
잠비아
짐바브웨
오스트레일리아
오스트리아
아제르바이잔
방글라데시
벨기에
브라질
브루나이
불가리아
캐나다
크로아티아
키프로스
체코
덴마크
이집트
에스토니아
핀란드
프랑스
독일
그리스
홍콩
헝가리
인도
아일랜드
이스라엘
이탈리아
일본
한국
라트비아
라이베리아
리투아니아
룩셈부르크
말레이시아
멕시코
모로코
네덜란드
뉴질랜드
노르웨이
오만
파키스탄
필리핀
폴란드
포르투갈
루마니아
사우디아라비아
싱가포르
남아프리카 공화국
스페인
스리랑카
스웨덴
스위스
대만
타이
튀르키예
아랍에미리트
영국
미국
베트남

다음 단계 안내

모든 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설계된 다양한 IBM 제품을 살펴보세요

 IBM 제품 보기 혜택 및 할인 보기
다른 탐색 방법 전자 상거래 서비스