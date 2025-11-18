IBM Cloud Sync

오늘날 분산된 애플리케이션 에코시스템에서 조직은 확장성, 복원력, 성능을 확보하기 위해 여러 클라우드 제공업체에 의존하고 있습니다. IBM® NS1 Connect, Amazon Route 53 등 클라우드 제공업체 전반에서 일관된 DNS 구성을 관리하는 일은, 호환되지 않는 프로토콜과 수동으로 이루어지는 동기화 요구 사항 때문에 복잡할 수 있습니다.

IBM Cloud Sync는 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 DNS 영역, 레코드, 트래픽 정책을 원활하게 동기화하여 이러한 격차를 해소합니다. 그 결과, 지속적이고 신뢰할 수 있으며 자동화된 멀티 클라우드 DNS 복원력을 확보할 수 있습니다.