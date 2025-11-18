IBM Cloud Sync

오늘날 분산된 애플리케이션 에코시스템에서 조직은 확장성, 복원력, 성능을 확보하기 위해 여러 클라우드 제공업체에 의존하고 있습니다. IBM® NS1 Connect, Amazon Route 53 등 클라우드 제공업체 전반에서 일관된 DNS 구성을 관리하는 일은, 호환되지 않는 프로토콜과 수동으로 이루어지는 동기화 요구 사항 때문에 복잡할 수 있습니다.
IBM Cloud Sync는 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 DNS 영역, 레코드, 트래픽 정책을 원활하게 동기화하여 이러한 격차를 해소합니다. 그 결과, 지속적이고 신뢰할 수 있으며 자동화된 멀티 클라우드 DNS 복원력을 확보할 수 있습니다.
IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간의 DNS 구성을 일관적으로 원활하게 유지하여 멀티클라우드 전략을 강화하세요. IBM Cloud Sync는 자동화되고 일관성 있는 데이터 유지, 지능형 트래픽 스티어링, 백업/복원 기능을 통해 DNS 아키텍처를 개선하여, 제공업체 전반의 복원력, 성능, 비즈니스 연속성을 향상하도록 지원합니다.
IBM Cloud Sync를 사용하면 DNS 데이터를 여러 DNS 클라우드 제공업체와 실시간으로 동기화할 수 있습니다. Cloud Sync는 API 및 Cloud Sync 데이터 변환 계층을 통해 DNS 제공업체의 데이터를 이동시켜, 영역 전송 제한 없이 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다.
더 이상 사용자 지정 스크립트와 불안정한 프로세스에 의존해 DNS 데이터를 동기화하지 마세요. 이러한 작업을 대규모로 자동화하면 인적 오류와 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
제공업체에서 DNS를 동기화하여 애플리케이션을 항상 온라인 상태로 유지하세요. Cloud Sync를 사용하면 고객 경험이 중단 없이 복원력을 갖추도록 유지할 수 있습니다.
호환성 문제 없이 IBM NS1 Connect와 Amazon Route 53 간에 DNS 구성을 손쉽게 이동하거나 미러링하여, 팀이 더 유연하게 운영할 수 있도록 지원합니다.
인수, 합병, 마이그레이션을 손쉽게 처리하세요. Cloud Sync의 유연성과 양방향 동기화 기능을 통해 새로운 비즈니스 환경에 빠르고 원활하게 적응하고 확장할 수 있습니다.
IBM Cloud Sync를 통한 Amazon Route 53과 IBM NS1 Connect 간의 양방향 동기화에 대해 알아보세요.
IBM Cloud Sync가 어떻게 복원력 있고 안전하며 동기화된 멀티클라우드 운영을 제공하는지 알아보세요.
IBM Cloud Sync는 멀티클라우드 DNS 동기화 및 자동화 서비스로, 클라우드 및 온프레미스 DNS 제공업체의 조합 전체에서 DNS 영역, 레코드, 트래픽 스티어링 구성을 지속적으로 일관되게 유지합니다. AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare, 기타 엔터프라이즈 DNS 시스템 등 대부분의 이러한 제공업체는 영역 전송(XFR) 프로토콜을 지원하지 않습니다.
이 서비스는 DNS 에코시스템 간의 독점적 장벽을 제거해, 하이브리드 및 멀티클라우드 네트워크 전반에서 양방향 일관성, 정확성, 복원력을 보장합니다. Cloud Sync는 레거시 영역 전송(XFR) 프로토콜에 의존하지 않고 작동하므로, 엔터프라이즈 규모에서 최신 API 기반 동기화를 지원합니다.
오늘날의 분산 환경에서는 대부분의 기업이 여러 클라우드 제공업체에서 운영되며, 각 제공업체는 자체적인 독점 DNS 시스템을 사용합니다. 이렇게 분리된 플랫폼은 구성 드리프트, 운영 오버헤드 증가, 복원성 저하를 초래하는 경우가 많습니다.
IBM Cloud Sync는 멀티클라우드 DNS 관리를 간소화하고자 만들어졌으며, 이를 위해 다음을 제공합니다.
이를 통해 어떤 클라우드나 벤더를 사용하든 DNS 구성이 일관되고, 확장 가능하며 안정적으로 유지됩니다.
Cloud Sync는 보안 API를 통해 DNS 환경에 연결되어 제공업체 간 영역, 레코드, 메타데이터를 지속적으로 동기화합니다. 독점 구성을 공통 모델로 표준화하여, 클라우드 간 원활한 상호 운용성을 지원합니다.
예를 들어, IBM Cloud Sync는 IBM NS1 Connect와 AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS와 같은 다른 클라우드 DNS 서비스 간에 DNS 구성을 동기화된 상태로 유지할 수 있습니다. 이러한 동기화는 지속적인 일관성을 보장하며, 레거시 영역 전송(XFR)을 사용할 필요가 없습니다.
IBM Cloud Sync는 IBM NS1 CONNECT 관리형 DNS의 기능을 확장하고, NS1 CONNECT 무료 에디션을 활용합니다. 쿼리 볼륨이 무료 에디션 임계값을 초과하는 경우, 용량을 확장하기 위해 IBM NS1 Connect 관리형 DNS 라이선스가 필요할 수도 있습니다.
기존 DNS 복제 또는 영역 전송 도구와 달리, Cloud Sync는 API 기반이고 클라우드에 독립적이며 지속적인 양방향 동기화를 제공합니다. 실시간 업데이트, 자동 불일치 조정, 멀티클라우드 DNS 상황도 완전히 시각적으로 파악할 수 있습니다.
Cloud Sync는 수동 스크립트와 단방향 전송에 의존하지 않고, 다음과 같은 이점을 제공합니다.
출시 시점에 IBM Cloud Sync는 IBM NS1 Connect 및 AWS Route 53 간의 동기화를 지원합니다. 로드맵에는 Azure DNS, Google Cloud DNS 및 여러 엔터프라이즈 DNS 플랫폼이 포함되어 있으며, 제공업체 전반의 통합된 동기화를 지원할 예정입니다.
네. Cloud Sync는 클라우드 네이티브 및 레거시 DNS 시스템 모두와 상호 운용되도록 설계되었습니다. 온프레미스 권한 DNS 서버 또는 하이브리드 환경의 데이터를 동기화하여 기존 인프라와 최신 클라우드 배포 전반에서 일관성을 보장할 수 있습니다.
Cloud Sync는 여러 제공업체의 DNS 구성을 동기화하여, 중복되고 일관된 DNS 계층을 생성합니다. 즉, 한 제공업체에서 다운타임이 발생하더라도 동기화된 다른 DNS 엔드포인트가 트래픽을 원활하게 계속 처리함을 의미합니다. 이를 통해 항상 가용성을 유지하고 재해 복구를 개선합니다.
물론입니다. Cloud Sync는 오류가 발생하기 쉬운 수동 동기화 작업을 자동화하며, 다음과 같은 이점이 있습니다.
EMA 연구에 따르면 DNS 동기화를 자동화하는 조직은 DNS 오류를 최대 30%까지 줄이고 네트워크 복구 시간을 단축할 수 있습니다.
Cloud Sync를 사용하면 여러 DNS 제공업체 간에 손쉽게 구성을 이동하거나 미러링할 수 있습니다. API 기반으로 작동하며 독점 전송 방식에 얽매이지 않기 때문에, IBM NS1 Connect, AWS, Azure, GCP DNS 환경 전반에서 구성을 동기화하고 복제할 수 있습니다. 이를 통해 아키텍처의 유연성을 확보하고 손쉬운 이전을 지원합니다.
네. Cloud Sync는 암호화된 연결, API 인증, 역할 기반 액세스 제어를 활용하여 엔터프라이즈급 보안으로 구축되었습니다. DNS 시스템 간에 교환되는 모든 데이터는 IBM의 엄격한 클라우드 및 데이터 보호 표준을 준수하며 안전하게 보안이 유지됩니다.
Cloud Sync 설정은 간단합니다.
설정 프로세스는 보통 몇 분이면 완료되며, 사용자 지정 스크립트나 영역 전송 설정이 필요 없습니다.
Cloud Sync는 A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV, NS 레코드를 비롯한 광범위한 레코드 유형뿐 아니라 트래픽 스티어링, 상황 점검, 라우팅 정책과 같은 메타데이터도 지원합니다. 목표는 제공업체 전반에서 완전한 동등성과 동기화를 보장하는 것입니다.
네. Cloud Sync의 지속적인 동기화로 인해 참여하는 모든 DNS 제공업체가 최신 구성 사본을 유지하게 되며, 여러 클라우드에 걸쳐 실시간 백업을 생성하고 더 빠른 복구와 비즈니스 연속성을 보장합니다.
Cloud Sync는 다음과 같은 요구가 있는 조직을 위해 설계되었습니다.
네. IBM Cloud Sync는 전 세계에서 사용 가능한 관리형 서비스로, IBM Cloud 플랫폼 및 일부 파트너 마켓플레이스를 통해 이용할 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 지역 및 제공업체 전반으로 지원을 확대할 예정입니다.
IBM Cloud Sync에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
데모, 통합 지원, 로드맵에 대한 논의는 IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com으로 문의해 주시기 바랍니다.
네. IBM은 신규 사용자를 대상으로 30일 무료 평가판을 제공하여, 유료 요금제에 가입하기 전에 여러 DNS 제공업체 전반의 동기화 기능, 자동화 워크플로, 통합을 테스트해볼 수 있습니다.
IBM Cloud Sync Preview에서 무료 평가판 또는 공개 미리보기에 등록하세요.
IBM Cloud Sync를 사용하면 수동 스크립트나 영역 전송 없이도 단 몇 분 만에 NS1과 같은 다른 클라우드 제공업체(예: Amazon Route 53) 간 양방향 DNS 동기화를 설정할 수 있습니다.
