IBM MQ Appliance

비용 절감 및 자산 단순화 IBM MQ 솔루션은 전 세계 수천 개의 기업에서 확실히 비즈니스 데이터가 보호되고 적시 적소에 안정적으로 도착하게 하기 위해 사용됩니다. MQ Appliance는 유지 관리를 간소화하고 비용을 절감하려는 사람들에게 탁월한 선택입니다. M2003을 만나 보세요. 데이터 가용성과 무결성, 핵심이 되는 단순성을 통해 비즈니스 성장을 지원하는 최신 버전의 IBM MQ Appliance가 출시되었습니다. 공지 사항 읽기

인포그래픽 보기 여러분의 비즈니스는 중단 및 데이터 손실로부터 보호되고 있나요? 블로그 게시물 읽기 데이터시트 다운로드

이점 간단한 설치 IBM MQ 펌웨어는 전용 보안 하드웨어에 사전 설치되어 있으므로 팀이 신속하게 시작할 수 있습니다. 성능 극대화 더 뛰어난 프로세서 성능, 더 빠른 스토리지 및 향상된 네트워킹 용량으로 가장 까다로운 대용량 워크로드도 처리할 수 있습니다. 비즈니스 복원력 가동 중단 시에도 메시지 데이터에 지속적으로 액세스할 수 있도록 가용성이 높고 복원력이 뛰어난 아키텍처를 쉽게 생성할 수 있습니다. 비용 절감 자산을 단순화하고 복잡한 다중 스택 환경을 설치, 패치 및 유지 관리하는 데 소요되는 시간을 없애 하드웨어 및 유지 관리 비용을 절감합니다. 중단 없이 데이터 인사이트 확보 스트리밍 대기열을 통해 기업 전체에 흐르는 미션 크리티컬 데이터를 활용하여 분석 및 AI를 원활하게 강화하세요. 위협으로부터 보호 복잡한 코드를 작성하거나 애플리케이션을 수정하지 않고도 여정의 모든 단계에서 매우 민감하고 가치 있는 비즈니스 데이터를 암호화합니다.

IBM MQ 기능 강력한 메시징 메시지 대기 행렬, 이벤트 또는 PubSub를 지원하고 거래를 성사하여 다양한 시스템을 연결합니다. 확실한 배포 IBM MQ는 경쟁 제품과 달리 메시지가 유실되거나 메시지를 여러 번 전달하지 않습니다. 어디서나 시장을 선도하는 메시징 어디에서 배포하든 검증되고 보안이 강화된 고성능 메시징 솔루션을 사용할 수 있습니다. 복원력 있는 운영 자동화된 지능형 워크로드 밸런싱을 통해 규모에 맞게 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 자유로운 개발 다양한 언어, API 및 메시징 프로토콜 지원(AMQP 포함)과 간단한 관리 툴을 활용합니다. 연중무휴 24시간 기술 지원 대규모 사용자 커뮤니티와 함께 IBM MQ 전담 팀의 도움을 받을 수 있습니다.

사양 RAM 256 GB RAM, 16 x 16 GB DDR4 DIMMs 이더넷 포트 1GbE 포트: 8개

10GbE 포트: 4개

40GbE 포트: 4개

100GbE 포트: 2개

1GbE 관리 이더넷 포트: 2개(IPMI 지원 1개) 프로세서 및 디스크 2 x 16-core Intel Xeon Gold 6326 Processors 2.9GHz QXS7, 하이퍼스레딩 지원

하드웨어 제어 미러링 RAID 하의 4 x 3.2 TB NVMe SSD

사례 연구 식료품 소매업체 한 식료품 소매업체는 매일 전국적으로 5천만 건의 메시지를 손쉽게 전송하고 있습니다. 프로페셔널 프로비던트 소사이어티(Professional Provident Society) 감사 결과, 고객의 시정 조치가 80% 감소했으며 IBM MQ Advanced를 통해 시스템 코드의 90%가 제거되었습니다.

많은 금융 기관이 MQ를 사용하고 있으며 성능도 입증되었습니다. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon 사례 연구 읽기