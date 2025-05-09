실시간 인사이트와 AI 기반 자산 전략을 활용한 물리적 인프라 관리
높아지는 에너지 수요와 비용 부담을 해결하려면, 데이터 센터는 기존의 가동 시간 지표 중심에서 벗어나 지능적인 통합 자산 관리 기반의 지속적인 운영 우수성 모델로 발전해야 합니다. IBM Maximo는 조직이 전체 데이터 센터 자산의 전체 라이프사이클을 디지털화하여 AI 기반 인사이트, 사전 예방적 유지보수 및 중요 인프라 전반에 대한 실시간 가시성을 제공하도록 지원하여 에너지 소비와 운영 비용을 모두 절감합니다.
에너지 효율 최적화부터 오랫동안 목표로 삼아 온 상태 기반 유지보수의 실현까지, Maximo는 중요 시설 자산의 수명을 연장하도록 지원합니다. 운영의 복잡성을 관리 가능한 상태로 전환하여 정확성을 바탕으로 확장하고, 비용을 절감하고, 지속 가능한 성과를 자동으로 실현할 수 있습니다.
AI 기반 인사이트로 자산 수명을 연장하여 유지 관리를 최적화하고 마모를 줄여 중요한 인프라를 더 오래 효율적으로 가동할 수 있습니다.
지능형 모니터링, 즉시 사용 가능한 대시보드 및 분석을 통해 전력 및 자산 사용을 추적하고 최적화함으로써 탄소 발자국을 줄이고 ESG 보고를 자동화합니다.
실시간 인사이트와 상태 기반 유지 관리를 통해 물리적 자산 상황을 평가하여 더욱 스마트한 의사 결정을 내리고 중요 인프라 전반에서 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.
AI 지원 운영 및 모바일 액세스를 통해 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화하여 팀이 더 스마트하고 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다.
데이터 센터 운영 간소화 및 지속적 개선
문제 발견, 규정 준수 격차 해소, 다음 업그레이드 최적화 등 어떤 작업을 수행하든 Maximo를 사용하면 데이터 센터 기술자 팀이 통합된 환경에서 더 빠르게 대응하고 가동 중단 시간을 줄이며 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
데이터에 대한 자연어 대화부터 지능형 인사이트까지 지원하는 Maximo enterprise asset management는 IBM watsonx를 기반으로 구축되었으며, 유지보수 및 운영 워크플로에 AI 서비스를 도입함으로써 작업 주문 관리를 간소화합니다.
자산 가동 시간 및 효율성 최적화
Maximo는 AI 기반 인사이트를 제공하는 실시간 모니터링 및 자산 상황 대시보드를 통해 서버, 난방, 냉방, 전력 등 물리적 데이터 센터 자산의 가동 시간과 효율성을 보장합니다. Maximo는 고급 분석, 자동화, 전사적 가시성을 통해 자산 수명을 연장하고 비용을 절감하며 지속 가능성 목표를 지원합니다. 이를 통해 조직은 관리 방식을 상태 기반 유지보수 방식으로 전환하여 리소스 사용을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
전략적 자산 투자 계획
AI 기반 인사이트, 시나리오 모델링, 라이프사이클 비용 분석을 통해 데이터 센터 투자를 전략적으로 계획하고 우선순위를 지정합니다. Maximo는 비즈니스 목표, 규정 준수 요구 사항, 지속 가능성 목표에 맞춰 더욱 스마트한 자본 배분을 지원합니다. ERP, IoT, IBM Apptio와 통합하여 자산 수명을 연장하고 총 소유 비용을 절감할 수 있는 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
정밀한 지능형 시설 관리
AI 및 IoT 기반 인사이트를 활용하여 시설 운영의 실시간 가시성을 확보하세요. 공간 및 임대 관리, 에너지 소비, 자산 활용도를 최적화하는 동시에, 가동 시간과 규정 준수를 보장합니다. Maximo는 스마트한 공간 계획, 간소화된 임대 관리, 자동화된 워크플로를 지원하여 데이터 센터가 효율적으로 운영되고 빠르게 확장하며, 통합된 라이프사이클 기반 솔루션으로 지속가능성 목표를 달성하도록 돕습니다.
에너지 및 환경 성과 벤치마크
포트폴리오 수준에서 에너지 소비량과 비용을 검토하고 벤치마크하여, 이상값과 비용 절감 기회를 파악합니다. 온실가스(GHG) 배출량을 계산하고, 기후 공시 요구 사항을 충족하며, 배출량 저감 활동에 참고할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
IBM의 기능이 어떻게 산업 전반에 종합적인 데이터 센터 자산 관리 및 자동화 도구를 제공할 수 있는지 확인해보세요.
사전 예방적 유지 관리와 실시간 모니터링을 통해 지속적인 가동 시간을 확보하고, 재무 운영을 24시간 연중무휴 보호하세요. Maximo는 자산 성능과 점검 기록을 중앙 집중식으로 감사하여 규정 준수를 지원합니다. 자산 라이프사이클을 최적화하여 비용을 절감하고 수명을 연장합니다. 고급 에너지 모니터링은 ESG 목표 달성을 지원하는 동시에, IT 및 시설 관리를 통합하여 뱅킹 인프라 전반에서 더욱 빠른 대응과, 향상된 민첩성, 회복력, 책임성을 실현합니다.
IBM Maximo는 정부 데이터 센터가 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 규정 준수 제약을 해결하도록 지원합니다. 자산을 중앙 집중식으로 관리하고 사전 예방적 유지보수를 통해 가동 중단 시간을 최소화하고 운영을 간소화합니다. 이는 데이터 기반 계획, 보안 강화, 규정 준수, 자산 수명 연장으로 이어집니다. 궁극적으로, IBM Maximo는 신뢰할 수 있는 공공 서비스 제공을 보장합니다.
통신 산업에서 데이터 센터는 최대 가동 시간과 효율성을 유지하며 운영되어야 하는 미션 크리티컬 인프라입니다. AI가 폭발적으로 성장함에 따라, 통신사는 성과 및 비용 측면에서 큰 도약을 앞두고 있습니다. IBM Maximo는 통신 제공업체가 AI 기반 인사이트, 사전 예방적 유지보수, 실시간 모니터링을 활용하여 데이터 센터의 물리적 인프라를 사전 예방적으로 관리하고 운영 및 에너지 효율성을 높이도록 지원합니다. Maximo는 중앙 집중식 운영과 워크플로 자동화를 통해 예기치 않은 가동 중단을 최소화하고, 에너지 사용을 최적화하며, 자산 수명을 연장하도록 지원합니다. 이를 통해 안정적으로 서비스를 제공하고 네트워크 수요의 급증에도 대응할 수 있습니다.
컴퓨터 서비스 산업에서는 데이터 센터 가동 시간의 극대화, 원활한 IT/OT 통합, 짧은 자산 라이프사이클, 엄격한 보안이 요구됩니다. IBM Maximo는 중요한 전력, 냉방, IT 자산을 사전 예방적으로 유지보수하도록 지원하여 가동 중단 시간을 대폭 줄입니다. 이는 물리적 자산과 IT 자산을 관리하기 위한 통합 플랫폼을 제공하여 자산 밀도를 최적화하고 신속한 배포를 지원합니다. Maximo는 데이터 보안에 대한 규정을 준수하고 강력한 감사 추적 기능을 보장하여 효율적이고 성과가 높은 규정 준수 서비스를 제공하도록 지원합니다.