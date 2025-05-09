높아지는 에너지 수요와 비용 부담을 해결하려면, 데이터 센터는 기존의 가동 시간 지표 중심에서 벗어나 지능적인 통합 자산 관리 기반의 지속적인 운영 우수성 모델로 발전해야 합니다. IBM Maximo는 조직이 전체 데이터 센터 자산의 전체 라이프사이클을 디지털화하여 AI 기반 인사이트, 사전 예방적 유지보수 및 중요 인프라 전반에 대한 실시간 가시성을 제공하도록 지원하여 에너지 소비와 운영 비용을 모두 절감합니다.

에너지 효율 최적화부터 오랫동안 목표로 삼아 온 상태 기반 유지보수의 실현까지, Maximo는 중요 시설 자산의 수명을 연장하도록 지원합니다. 운영의 복잡성을 관리 가능한 상태로 전환하여 정확성을 바탕으로 확장하고, 비용을 절감하고, 지속 가능한 성과를 자동으로 실현할 수 있습니다.