Maximo 자산 작업 및 레지스트리

자산 기록과 작업 이력을 자동화하고 통합하여 가동 중단 시간을 줄이고 효율성을 극대화하세요.

라이브 데모 예약 제품 둘러보기

더 스마트한 자산 관리로 비효율성 해결

예기치 않은 가동 중단 시간, 규정 준수 위험 및 분산된 데이터는 비용이 많이 드는 지연을 초래합니다. IBM® Maximo의 자산 및 작업 레지스트리 기능은 생성형 AI 툴로 강화되어 조직이 자산 데이터를 통합하고 작업 수행을 간소화하며 AI 기반 인사이트로 팀의 역량을 강화할 수 있도록 지원합니다.

신뢰도 높은 장애 코드 추천을 활용하여 데이터 품질을 향상하고 유지보수 실행을 효율화하세요. 자산, 자산의 이력 및 진행 중인 작업에 대한 가시성이 향상됨에 따라 유지보수 전략을 최적화하고 가동 시간을 늘리며 규제 요건을 더 자신 있게 충족시킬 수 있습니다.

 솔루션 개요

수행 가능한 작업

Work Order Intelligence 워크플로우 자동화 모든 중요 자산을 카탈로그화 리소스, 기술 및 계약자 추적

사례 연구

모든 사례 연구 보기
Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Downer Group
Downer와 IBM은 스마트 예방 유지보수를 사용하여 호주 경전철 및 중전철 시스템을 안전하고, 안정적이며, 편안하게 친환경적으로 운행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
창가에 여행 가방을 들고 앉아있는 남자
IBM Global Real Estate(GRE)
GRE는 실제 가동 시간, 과도한 열 또는 진동으로 인한 조건 기반 유지 보수를 위해 전 세계 188,000개의 자산에서 센서 데이터를 분석하고 있습니다.
공장에서 기계를 검사하고 있는 안전모를 쓴 남자
Novate Solutions
Novate는 Maximo Monitor를 사용하여 자산의 성능을 실시간으로 파악함으로써 제품 품질을 30% 향상시켰습니다.
DP World 사이트
DP World
DP World는 장비 성능에 대한 실시간 인사이트를 확보하여 다운타임을 단축하고 전반적인 장비 효율성을 개선하는 예방적 유지 관리 전략을 지원합니다.
다음 단계 안내

제품 둘러보기를 시작하거나 IBM 전문가와 상담을 예약하여 Maximo Application Suite를 통해 누릴 수 있는 이점에 대해 알아보세요. 

 제품 둘러보기