예기치 않은 가동 중단 시간, 규정 준수 위험 및 분산된 데이터는 비용이 많이 드는 지연을 초래합니다. IBM® Maximo의 자산 및 작업 레지스트리 기능은 생성형 AI 툴로 강화되어 조직이 자산 데이터를 통합하고 작업 수행을 간소화하며 AI 기반 인사이트로 팀의 역량을 강화할 수 있도록 지원합니다.

신뢰도 높은 장애 코드 추천을 활용하여 데이터 품질을 향상하고 유지보수 실행을 효율화하세요. 자산, 자산의 이력 및 진행 중인 작업에 대한 가시성이 향상됨에 따라 유지보수 전략을 최적화하고 가동 시간을 늘리며 규제 요건을 더 자신 있게 충족시킬 수 있습니다.