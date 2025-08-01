자산 기록과 작업 이력을 자동화하고 통합하여 가동 중단 시간을 줄이고 효율성을 극대화하세요.
예기치 않은 가동 중단 시간, 규정 준수 위험 및 분산된 데이터는 비용이 많이 드는 지연을 초래합니다. IBM® Maximo의 자산 및 작업 레지스트리 기능은 생성형 AI 툴로 강화되어 조직이 자산 데이터를 통합하고 작업 수행을 간소화하며 AI 기반 인사이트로 팀의 역량을 강화할 수 있도록 지원합니다.
신뢰도 높은 장애 코드 추천을 활용하여 데이터 품질을 향상하고 유지보수 실행을 효율화하세요. 자산, 자산의 이력 및 진행 중인 작업에 대한 가시성이 향상됨에 따라 유지보수 전략을 최적화하고 가동 시간을 늘리며 규제 요건을 더 자신 있게 충족시킬 수 있습니다.
AI에서 시작되는 더 스마트한 유지보수
watsonx 기반의 Maximo Work Order Intelligence는 가장 어려운 유지보수 과제를 자신 있게 해결하는 데 도움이 됩니다. 과거 데이터와 작업 주문 트렌드를 분석하여 신뢰도 높은 장애 코드 추천을 제공함으로써 추측에 의존하지 않고 문제 진단에 드는 시간을 줄여줍니다. 실제 사례를 살펴보고 우수한 유지보수 달성 방법을 알아보세요.
지능형 자동화로 운영 간소화
수동 프로세스는 팀의 속도를 늦추고 오류 발생 위험을 높입니다. 워크플로, 에스컬레이션 엔진, 크론 태스크 및 자동화 스크립트와 같은 Maximo 자동화 툴은 조직 전체에서 운영을 표준화하고 모범 사례를 시행하는 데 도움이 됩니다. 안전 승인 라우팅부터 기술자를 서비스 요청으로 안내하는 것까지, 자동화는 병목 현상을 줄이고 고부가가치 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. Maximo는 내장된 AI를 통해 한 단계 더 나아가 더욱 스마트하고 빠른 의사 결정을 가능하게 하여 재작업을 줄이고 규정 준수를 개선하며 전반적인 생산성을 향상합니다.
위치 및 자산 관계 제어
효과적인 유지보수는 보유하고 있는 자산이 무엇인지, 어디에 위치해 있는지, 그리고 어떻게 연결되어 있는지 정확히 파악하는 것에서 시작됩니다. Maximo는 모든 핵심 자산을 디지털로 카탈로그화하여, 상세 속성, 사양, 계측기 정보 및 위험 프로필을 하나의 중앙 시스템에 통합 관리할 수 있도록 지원합니다.
이러한 기본적인 가시성은 문제 해결 속도를 높이고 규정 준수를 강화하며 보다 스마트한 계획을 지원합니다. 자산 환경에 대한 완전한 그림을 구축함으로써 자산 수명을 연장하고 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화하며 전반적인 성능을 향상하는 목표 지향적인 예방 유지보수, 보정 및 검사를 실행할 수 있습니다.
적절한 리소스를 적절한 장소에 적시에 배치
시기적절하고 효율적인 유지보수는 적절한 인력, 부품 및 툴을 갖추는 데 달려 있습니다. Maximo는 내부 직원이든 외부 계약자든 상관없이 기술자 프로필, 기술 능력, 자격증 및 가용성을 포함한 인력 자원의 종합적인 레지스트리를 제공합니다. 또한 재고 수준, 공급업체 관계, 리드 타임 및 구매/조달 주기에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.
제품 둘러보기를 시작하거나 IBM 전문가와 상담을 예약하여 Maximo Application Suite를 통해 누릴 수 있는 이점에 대해 알아보세요.