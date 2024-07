문서 및 튜토리얼

튜토리얼 DataStage로 고급 ETL 작업 수행 IBM Netezza® Performance Server에 저장된 데이터에 대해 ETL 작업을 수행하는 방법에 대해 알아봅니다. 튜토리얼 IBM DataStage SaaS에서 Db2 기본 연결 사용 서비스형 IBM DataStage에서 IBM Db2 기본 연결을 사용하는 방법에 대해 알아 봅니다. 문서 병렬 작업 생성 병렬 작업 생성과 관련된 업무에 대해 알아봅니다.