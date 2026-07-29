IBM DataPower Interact Gateway

아키텍처를 재구축하지 않고 AI 상호 작용을 보호, 관리 및 모니터링
AI 상호 작용 관리
AI는 기업의 통제 체계가 따라가기 어려울 만큼 빠르게 프로덕션 환경으로 확산되고 있습니다. IBM® DataPower Interact Gateway는 런타임에서 에이전트, 모델 및 툴이 API 및 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용하는 방식을 관리하여 AI 상호 작용을 다시 통제할 수 있도록 지원합니다.
AI 상호 작용 계층 중개 및 관리
기존 API 및 통합 제어 플레인을 확장하여 툴, 에이전트 및 여러 모델 제공업체 전반의 AI 상호 작용을 원활하게 관리, 보호 및 모니터링할 수 있습니다. 별도의 AI 스택을 추가하지 않고도 기존에 신뢰하는 환경을 그대로 활용할 수 있습니다.
기존 API, 이벤트 및 통합을 AI 지원 툴로 전환하여 에이전트가 진화하는 A2A 상호 작용과 MCP Composer 및 Enhancer를 활용해 엔터프라이즈 기능을 안전하게 검색하고 호출할 수 있도록 합니다. 서비스를 재구축하거나 새로운 엔드포인트를 생성하지 않고도 Kong 및 Apigee를 비롯한 타사 API를 재사용할 수 있습니다.
DataPower Nano Gateway 프레임워크를 기반으로 하는 Interact Gateway는 중앙 집중식 게이트웨이에 의존하지 않고도 LLM 및 MCP 트래픽을 실시간으로 중개하고 관리할 수 있도록 지원합니다. DataPower Nano Gateway는 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 제공하는 초경량 Kubernetes 네이티브 아키텍처를 제공합니다.
AI Gateway와 Interact Gateway를 함께 사용하여 통합 분석을 통해 AI 및 API 상호 작용을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 토큰 기반 속도 제한, 응답 캐싱 및 트래픽 정책을 활용하여 사용 패턴을 파악하고 동작을 추적하며 성능을 최적화함으로써 AI가 확장되더라도 예상치 못한 비용 초과를 방지할 수 있습니다.
AI 지원 툴을 사람이 읽기 쉬운 마켓플레이스와 검색 가능한 카탈로그에 통합하여 팀이 Interact Gateway 및 기타 환경 전반의 자산을 한곳에서 검색, 관리 및 거버넌스할 수 있도록 합니다.
API 거버넌스를 AI 상호 작용으로 확장
단일 관리 플레인을 통해 에이전트, 모델 및 툴을 엔터프라이즈 API 및 시스템에 연결합니다. 일관된 런타임 제어, 향상된 사용 및 동작 가시성, 그리고 최소한의 사용자 지정 통합 작업을 바탕으로 실제 비즈니스 워크플로에 AI를 더욱 빠르게 적용할 수 있습니다.
API, 이벤트 및 워크플로를 에이전트가 안전하게 검색하고 호출할 수 있는 AI 지원 툴로 전환합니다. 기존 API 및 통합 제어 플레인을 확장하여 한곳에서 AI 상호 작용을 관리, 보호 및 모니터링합니다. 새로운 엔드포인트를 생성하는 대신 기존에 신뢰하는 환경을 그대로 활용합니다.
유연한 사용량 기반 요금제
사용량에 맞춰 비용이 책정되는 사용량 기반 요금제를 제공합니다. 사용량이 증가하면 볼륨 할인이 적용됩니다.
환경 전반에서 엔터프라이즈 AI 상호 작용을 관리할 수 있는 전용 소프트웨어를 선택하세요. AI 상호 작용량에 맞춰 사용량 기반 요금이 적용됩니다. 유연한 개발과 엔터프라이즈 규모의 제어에 적합합니다.
기존 IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS 구성에 추가 기능으로 사용할 수 있습니다. AI 기반 하이브리드 통합 환경을 위해 설계되었습니다.
API Connect SaaS 제품에 추가 기능으로 사용할 수 있습니다. API 거버넌스를 AI 상호 작용으로 확장하려는 고객에게 적합합니다.