IBM DataPower Interact Gateway 발표: AI와 엔터프라이즈가 만나는 지점의 상호 작용 거버넌스

AI 에이전트, 모델 및 도구 간의 상호 작용을 관리하고, 보호하며, 관찰합니다.
기업이 AI를 확장함에 따라 성공은 모델에 대한 액세스 이상의 것에 달려 있습니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 맥락, 거버넌스가 적용된 상호 작용, 그리고 API, 애플리케이션 및 데이터 전반의 안전한 연결이 필요합니다.
IBM은 고객이 하이브리드 엔터프라이즈를 연결하고 관리하는 데 이미 활용하고 있는 IBM 통합 포트폴리오를 기반으로, IBM DataPower Interact Gateway를 통해 이러한 신뢰할 수 있는 기반을 AI 시대로 확장하고 있습니다. IBM의 AI 중개 거버넌스 게이트웨이인 DataPower Interact Gateway는 AI 에이전트, 모델, 도구 및 엔터프라이즈 시스템 간의 상호 작용을 관리하고, 보호하며, 관찰하여 조직이 새로운 사일로를 만들거나 기존 아키텍처를 변경하지 않고도 AI를 안전하게 운영할 수 있도록 지원합니다.
조직은 수년에 걸쳐 신뢰할 수 있는 통합 기반을 구축해 왔습니다. API는 관리되고, 워크플로는 오케스트레이션되며, 정책은 일관되게 적용되고 있습니다. 오랜 시간에 걸쳐 구축된 이러한 통합 체계는 실제 운영 환경에서 검증되었으며, 대규모 환경에서도 안정적으로 운영되고 있습니다. AI가 프로덕션 환경으로 확산되면서 과제는 단순히 AI를 관리하는 것이 아니라, AI가 비즈니스를 실시간으로 신뢰성 있게 이해할 수 있도록 하는 것이 되었습니다. 이러한 이해는 API, 애플리케이션, 데이터 및 워크플로 전반에서 안전하고 거버넌스가 적용된 상호 작용을 통해 이루어지며, 이를 통해 AI 에이전트와 모델은 고립된 상태로 동작하는 것이 아니라 엔터프라이즈 시스템 내에서 안전하게 작업을 수행할 수 있습니다.
하지만 AI는 이러한 기반을 우회하는 방식으로 도입되고 있습니다. AI 에이전트는 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용하고, 모델은 기존 보안 및 규정 준수 경계를 벗어난 데이터에 접근합니다. 또한 도구는 정책이 적용되지 않은 상태에서 비즈니스 워크플로를 호출합니다.이러한 상호 작용은 모두 조직이 의존해 온 거버넌스 체계 밖에서 이루어지며, 그 결과 정책은 파편화되고, 가시성은 제한되며, 사용량 기반 비용은 통제 없이 증가하게 됩니다. 결국 AI와 엔터프라이즈가 만나는 바로 그 지점인 상호 작용 계층에 새로운 사각지대가 생겨나고 있습니다.
이는 모델의 문제도, 데이터의 문제도 아닙니다. 상호 작용의 문제입니다. 따라서 이 계층만을 위해 설계된 솔루션이 필요하며, 각각 문제의 일부만 해결하는 여러 개의 거버넌스 사일로를 모아놓은 방식으로는 충분하지 않습니다.IBM 비즈니스 가치 연구소(IBV)에 따르면 기업의 65%는 더 나은 통합 없이는 AI가 성공하지 못할 것이라고 생각합니다. 통제 체계를 구축할 수 있는 시간은 점점 줄어들고 있습니다.또한 Forrester는 AI 거버넌스 소프트웨어 시장이 2030년까지 연평균 약 30% 성장하여 약 158억 달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
AI 도입이 가속화됨에 따라 AI 상호 작용을 일관되게 관리하는 체계를 갖추지 못한 조직은 관리되지 않는 AI 배포가 이루어질 때마다 거버넌스 부채를 축적하게 될 위험에 직면하게 됩니다.
기업은 AI를 프로덕션 환경으로 확장함에 따라 새로운 과제에 직면하고 있습니다. AI 에이전트, 모델, API, 엔터프라이즈 데이터 및 비즈니스 워크플로 사이에서 점점 더 많아지는 상호 작용을 어떻게 관리할 것인가 하는 문제입니다.
이러한 새로운 요구에 따라 분석 기관들은 AI 게이트웨이라는 새로운 범주를 제시하고 있습니다. AI 게이트웨이는 엔터프라이즈 AI를 대규모로 도입하는 데 필요한 거버넌스, 보안, 관찰 및 통제 기능을 제공하도록 설계된 플랫폼입니다.많은 조직은 처음에 기존 API 게이트웨이, 모델 플랫폼 또는 애플리케이션별 제어 기능을 활용해 AI 상호 작용을 관리하려고 시도합니다. 이러한 도구는 각각 중요한 역할을 수행하지만, AI 에이전트, 모델, 도구, API 및 엔터프라이즈 데이터 간의 다양한 상호 작용을 포괄하도록 설계된 통합 거버넌스 계층은 제공하지 못하는 경우가 많습니다.Gartner의 AI Gateway 시장 가이드¹ 역시 AI 게이트웨이를 AI를 파일럿 단계에서 프로덕션 환경으로 확장하려는 조직에 필요한 핵심 인프라로 제시하고 있습니다.
이러한 변화 속에서 Interact Gateway가 탄생했습니다. IBM은 또 하나의 독립적인 AI 제어 지점을 추가하는 대신, 고객이 이미 사용하고 있는 신뢰할 수 있는 통합 기능을 확장하여 AI와 엔터프라이즈 시스템 간의 상호 작용을 관리합니다. 기존 API 및 통합 인프라를 기반으로 구축된 Interact Gateway는 모든 모델, 모든 에이전트 프레임워크, 모든 API 및 하이브리드 환경에서 이루어지는 상호 작용을 보호하고, 관리하며, 관찰합니다. 이를 통해 기존 투자를 유지하면서도 AI 시대에 적합한 엔터프라이즈급 정책, 보안 및 관찰 기능을 제공합니다.
그 결과 조직은 보다 실용적인 방식으로 AI 거버넌스를 구현할 수 있습니다. 즉, 운영 환경의 복잡성을 줄이는 동시에 AI가 엔터프라이즈와 상호작용하는 방식을 지속적으로 통제하면서 책임 있는 AI 확장을 지원할 수 있습니다.
AI에 대비한 엔터프라이즈 서비스 구현
기존 REST API를 MCP 도구로 다시 게시할 수 있으므로, 애플리케이션 로직을 수정하거나 통합을 새로 구축하지 않아도 엔터프라이즈 기능을 AI 에이전트가 즉시 검색하고 호출할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 맥락과 AI 연결
거버넌스가 적용된 상호 작용을 통해 AI는 엔터프라이즈 API, 시스템 및 데이터에 안전하게 실시간으로 접근할 수 있습니다. 인증, 권한 부여, 속도 제한 등을 포함한 통합 제어 지점을 통해 보안 정책을 일관되게 적용할 수 있습니다. 또한 조직은 동일한 거버넌스 계층을 통해 AI 모델에 대한 액세스를 중앙에서 관리할 수 있으며, 모델 제공업체와 관계없이 일관된 보안, 정책 적용 및 관찰 기능을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 AI 상호 작용 패턴, 모델 사용 현황 및 운영 활동을 파악할 수 있으며, 조직은 AI 도입이 확대되더라도 통제력을 유지하고 AI 관련 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
하이브리드 환경 전반에 신뢰할 수 있는 거버넌스 적용
AI 상호 작용 정책은 온프레미스, 프라이빗 클라우드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 일관되게 적용되며, 특정 플랫폼이나 클라우드에 거버넌스를 한정하지 않고도 지역별 데이터 저장 요건과 규정 준수 의무를 충족할 수 있습니다.
차세대 AI 상호 작용을 위한 준비
AI 에코시스템이 점점 더 상호 연결됨에 따라 거버넌스는 사람과 AI 에이전트 간의 상호 작용을 넘어 확장되어야 합니다. Interact Gateway는 미래의 A2A(Agent-to-Agent) 통신까지 고려하여 설계되고 있으며, 조직이 신뢰할 수 있고 안전하며 관찰 가능한 AI 에코시스템을 대규모로 구축할 수 있도록 지원합니다.
신뢰할 수 있는 기존 통합 기반 확장
Interact Gateway는 기존 통합 인프라를 대체하는 것이 아니라 그 위에 계층으로 추가됩니다. AI를 위해 필요한 거버넌스 기능은 조직이 이미 API와 통합을 관리하는 데 사용하고 있는 동일한 인프라를 통해 제공됩니다.
현재 AI 에이전트와 모델은 기존 거버넌스 체계 밖에서 도입되고 있습니다. 이들이 API, 엔터프라이즈 데이터 및 비즈니스 워크플로에 직접 접근하면서 조직은 가시성, 정책 적용, 보안 및 비용 관리 측면에서 점점 더 큰 과제에 직면하고 있습니다.
하나의 AI 파일럿으로 시작한 프로젝트도 API, 엔터프라이즈 데이터 소스 및 비즈니스 워크플로 전반에서 수천, 나아가 수백만 건의 상호 작용으로 빠르게 확대될 수 있습니다. 이러한 상호 작용이 고객 경험, 운영상의 의사 결정 및 수익 창출 프로세스에 점점 더 큰 영향을 미치면서 가시성, 정책 적용 및 운영 통제를 유지하는 일은 훨씬 더 어려워지고 있습니다.
수년에 걸쳐 구축한 통합 계층은 이제 AI와 엔터프라이즈가 만나는 바로 그 지점에 사각지대를 안은 채 운영되고 있습니다. Interact Gateway는 이러한 공백을 해소합니다. 기존 통합 계층을 확장하여 AI 상호 작용을 관리함으로써 모델, 도구 및 AI 에이전트를 API 및 통합과 동일한 관리 및 관찰 체계 안으로 포함시키고, 조직이 이미 익숙하게 운영하고 있는 수준의 엄격한 관리 방식을 그대로 적용합니다.기존 통합 투자는 인프라를 다시 구축하거나 별도의 스택을 추가하지 않고도 AI 상호 작용을 관리하기 위한 기반이 됩니다.
IBM 통합 제품과 AI 제품을 사용하는 조직에서 Interact Gateway는 기존 환경을 대체하는 것이 아니라 함께 동작합니다. 기존 거버넌스를 확장하여 AI 상호 작용까지 관리할 수 있도록 지원하며, 새로운 인프라를 추가하거나 기존 플랫폼이 이미 잘 수행하고 있는 기능을 중복 구현할 필요가 없습니다.
다음과 같은 경우 Interact Gateway가 적합합니다.
AI가 실험 단계를 넘어 프로덕션 환경으로 확장됨에 따라 조직에는 거버넌스, 보안 및 통제를 유지하면서 에이전트, 모델, API 및 엔터프라이즈 시스템을 안전하게 연결할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 필요합니다. Interact Gateway는 고객이 이미 활용하고 있는 신뢰할 수 있는 통합 기반을 확장하여 엔터프라이즈 규모에서 AI를 안전하게 운영할 수 있도록 지원합니다.