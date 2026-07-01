IBM DataPower Interact Gateway 발표: AI와 엔터프라이즈가 만나는 지점의 상호 작용 거버넌스

조직은 수년에 걸쳐 신뢰할 수 있는 통합 기반을 구축해 왔습니다. API는 관리되고, 워크플로는 오케스트레이션되며, 정책은 일관되게 적용되고 있습니다. 오랜 시간에 걸쳐 구축된 이러한 통합 체계는 실제 운영 환경에서 검증되었으며, 대규모 환경에서도 안정적으로 운영되고 있습니다. AI가 프로덕션 환경으로 확산되면서 과제는 단순히 AI를 관리하는 것이 아니라, AI가 비즈니스를 실시간으로 신뢰성 있게 이해할 수 있도록 하는 것이 되었습니다. 이러한 이해는 API, 애플리케이션, 데이터 및 워크플로 전반에서 안전하고 거버넌스가 적용된 상호 작용을 통해 이루어지며, 이를 통해 AI 에이전트와 모델은 고립된 상태로 동작하는 것이 아니라 엔터프라이즈 시스템 내에서 안전하게 작업을 수행할 수 있습니다.

하지만 AI는 이러한 기반을 우회하는 방식으로 도입되고 있습니다. AI 에이전트는 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용하고, 모델은 기존 보안 및 규정 준수 경계를 벗어난 데이터에 접근합니다. 또한 도구는 정책이 적용되지 않은 상태에서 비즈니스 워크플로를 호출합니다.이러한 상호 작용은 모두 조직이 의존해 온 거버넌스 체계 밖에서 이루어지며, 그 결과 정책은 파편화되고, 가시성은 제한되며, 사용량 기반 비용은 통제 없이 증가하게 됩니다. 결국 AI와 엔터프라이즈가 만나는 바로 그 지점인 상호 작용 계층에 새로운 사각지대가 생겨나고 있습니다.

이는 모델의 문제도, 데이터의 문제도 아닙니다. 상호 작용의 문제입니다. 따라서 이 계층만을 위해 설계된 솔루션이 필요하며, 각각 문제의 일부만 해결하는 여러 개의 거버넌스 사일로를 모아놓은 방식으로는 충분하지 않습니다.IBM 비즈니스 가치 연구소(IBV)에 따르면 기업의 65%는 더 나은 통합 없이는 AI가 성공하지 못할 것이라고 생각합니다. 통제 체계를 구축할 수 있는 시간은 점점 줄어들고 있습니다.또한 Forrester는 AI 거버넌스 소프트웨어 시장이 2030년까지 연평균 약 30% 성장하여 약 158억 달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

AI 도입이 가속화됨에 따라 AI 상호 작용을 일관되게 관리하는 체계를 갖추지 못한 조직은 관리되지 않는 AI 배포가 이루어질 때마다 거버넌스 부채를 축적하게 될 위험에 직면하게 됩니다.