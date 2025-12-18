DataPower Nano Gateway​

50% 더 높은 처리량1, 2 및 제로 트러스트 보안을 갖춘 초경량 쿠버네티스 네이티브 게이트웨이로 API를 가속화하세요.
DataPower Nano Gateway는 최신 쿠버네티스 네이티브 워크로드를 위해 설계된 차세대 게이트웨이입니다. 비즈니스 앱에 더 가깝게 임베드되어 개발자가 모든 배포 환경에서 API 트래픽, 보안 및 정책을 직접 제어할 수 있으므로 중앙 집중식 게이트웨이 팀에 의존하지 않고도 빠르게 움직일 수 있습니다.
GitOps 파이프라인을 통해 1초 미만의 시작 속도로 Secure Gateway를 배포합니다. 개발자가 중앙 집중식 병목 현상 없이 빌드에서 프로덕션으로 더 빠르게 이동할 수 있도록 지원합니다.
지연시간을 줄이면서 비즈니스 앱에 가까운 게이트웨이를 실행합니다. 하이브리드, 멀티 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 세분화된 확장과 더 빠른 응답 시간을 지원합니다.
기본 제공되는 OpenTelemetry 및 선언적 구성을 통해 각 마이크로서비스에 제로 트러스트 보호 및 일관된 정책 시행을 포함합니다.
무거운 중앙 집중식 게이트웨이에 대한 의존성을 제거합니다. 초경량 클라우드 네이티브 임베디드 런타임을 통해 컴퓨팅 풋프린트를 줄이고 코드형 인프라로 확장을 간소화합니다.
가벼운 환경에서는 10밀리코어 CPU로 시작하는 것이 좋습니다. 최대 300밀리코어까지 확장하여 무거운 인프라 구축 없이도 강력한 성능을 제공할 수 있습니다.
20MB 미만의 RAM으로 1초 이내에 시작할 수 있습니다. 컨테이너 기반, 클라우드 네이티브 및 엣지 환경에 적합합니다.
주요 게이트웨이보다 초당 최대 50% 더 많은 트랜잭션을 처리하여 API 성능을 대규모로 가속화합니다.
컴팩트한 쿠버네티스 네이티브 게이트웨이를 통해 1초 미만의 시작 속도를 제공하며, 비즈니스 앱에 가깝게 임베드되어 런타임, 네트워크 지연시간 및 인프라 풋프린트를 최소화합니다.
YAML 기반 선언적 구성을 통해 API 정책을 정의하여 개발자가 하이브리드 및 클라우드 환경 전반에서 트래픽을 더 빠르고 일관되게 보호, 검증 및 관리할 수 있습니다.
격리된 자체 게이트웨이를 사용하여 각 비즈니스 애플리케이션에 직접 제로 트러스트 보호를 제공합니다. 더 빠른 응답과 더 안전한 트래픽 제어를 보장하고 노이즈 발생하는 이웃 문제를 제거합니다.
¹IBM 내부 벤치마크 - 2025년 12월. 최소 요구 사항: 10밀리코어 CPU(CPU 코어 1개의 1%) 및 20MB RAM. 표준 프로덕션 등급 배포의 경우 300밀리코어 CPU와 600MB RAM이 권장됩니다.
주요 경쟁사 게이트웨이보다 초당 트랜잭션 수(TPS)가 50% 더 많습니다.