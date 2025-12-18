DataPower Nano Gateway​

DataPower Nano Gateway는 최신 쿠버네티스 네이티브 워크로드를 위해 설계된 차세대 게이트웨이입니다. 비즈니스 앱에 더 가깝게 임베드되어 개발자가 모든 배포 환경에서 API 트래픽, 보안 및 정책을 직접 제어할 수 있으므로 중앙 집중식 게이트웨이 팀에 의존하지 않고도 빠르게 움직일 수 있습니다.