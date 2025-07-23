가격

다양한 색상의 디지털 회로 및 그래픽 3D 렌더링

IBM® webMethods Hybrid Integration

Standard 티어의 가격은 월 미화 2,500달러부터 시작

통합 기능, API 호출, 앱 통합 플로우, B2B 통합, 관리형 파일 전송 및 이벤트 등의 기능에 적용할 수 있는 유연한 크레딧이 포함되어 있습니다.

실제 사용량에 따라 비용을 조정하는 소비 기반 가격
  • 라이선스 유연성
  • 소비 기반 가격
  • 모든 통합 기능에 대한 권한
  • 실제 사용량에 맞춘 가격

하이브리드 컨트롤 플레인: 통일된 통합(Integration) 파운데이션​

IBM webMethods Hybrid Integration은 서로 다른 통합(Integration) 런타임을 단일 플랫폼으로 통합하여 제공하는 하이브리드 컨트롤 플레인을 중심으로 합니다.​

  • 모든 통합(Integration) 워크플로에 대한 완벽한 가시성을 위한 엔드투엔드 모니터링​

  • 하이브리드 환경 전반에서 API 거버넌스를 통합하는 Federated API Management.​

  • 온프레미스, 클라우드 또는 엣지에서 간소화된 배포를 위한 통합(Integration) 런타임 관리​

  • 워크플로에 지능형 자동화를 내장하는 AI 에이전트 통합(Integration)​

IBM은 하이브리드 컨트롤 플레인에 원활하게 연결되는 광범위한 통합(Integration) 기능을 제공합니다  (아래 표 참조)
    플랫폼 기능 사용량 지표 SaaS 소프트웨어

     하이브리드 컨트롤 플레인 

    •  E2E 모니터링​
    •  Federated API Management​
    •  통합(Integration) 런타임​
    •  사용량 분석

    SaaS 등록 런타임은 추가 비용 없이 포함됨​

    등록된 원격 런타임 횟수

    n/a

    API Management

    API 호출 

    애플리케이션 통합(Integration)​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    통합(Integration) 트랜잭션 

    이벤트 엔드포인트 관리 

    API 호출 

    이벤트 처리

    가상 프로세스 코어 

    Event Streams 

    가상 프로세스 코어 

    webMethods B2B 통합(Integration) 

    B2B 문서 

    IBM Sterling VAN 

    월별 데이터 볼륨 

    webMethods 관리형 파일 전송 

    파일 이동됨 

    * 표시된 가격은 참고용으로서 국가별로 다를 수 있고, 관련 세금 및 관세가 제외된 가격이며, 지역별로 제공되는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 
    진화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 AI 기반 및 API 기반의 IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 동적이고 확장 가능한 통합을 강화하세요.

