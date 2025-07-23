IBM webMethods Hybrid Integration은 서로 다른 통합(Integration) 런타임을 단일 플랫폼으로 통합하여 제공하는 하이브리드 컨트롤 플레인을 중심으로 합니다.​

모든 통합(Integration) 워크플로에 대한 완벽한 가시성을 위한 엔드투엔드 모니터링​

하이브리드 환경 전반에서 API 거버넌스를 통합하는 Federated API Management.​

온프레미스, 클라우드 또는 엣지에서 간소화된 배포를 위한 통합(Integration) 런타임 관리​

워크플로에 지능형 자동화를 내장하는 AI 에이전트 통합(Integration)​

IBM은 하이브리드 컨트롤 플레인에 원활하게 연결되는 광범위한 통합(Integration) 기능을 제공합니다 (아래 표 참조)