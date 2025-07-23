IBM webMethods Hybrid Integration 가격 옵션 살펴보기
통합 기능, API 호출, 앱 통합 플로우, B2B 통합, 관리형 파일 전송 및 이벤트 등의 기능에 적용할 수 있는 유연한 크레딧이 포함되어 있습니다.
실제 사용량에 따라 비용을 조정하는 소비 기반 가격
IBM webMethods Hybrid Integration은 서로 다른 통합(Integration) 런타임을 단일 플랫폼으로 통합하여 제공하는 하이브리드 컨트롤 플레인을 중심으로 합니다.
모든 통합(Integration) 워크플로에 대한 완벽한 가시성을 위한 엔드투엔드 모니터링
하이브리드 환경 전반에서 API 거버넌스를 통합하는 Federated API Management.
온프레미스, 클라우드 또는 엣지에서 간소화된 배포를 위한 통합(Integration) 런타임 관리
워크플로에 지능형 자동화를 내장하는 AI 에이전트 통합(Integration)
IBM은 하이브리드 컨트롤 플레인에 원활하게 연결되는 광범위한 통합(Integration) 기능을 제공합니다 (아래 표 참조)
하이브리드 컨트롤 플레인
SaaS 등록 런타임은 추가 비용 없이 포함됨
등록된 원격 런타임 횟수
n/a
API Management
API 호출
애플리케이션 통합(Integration)
통합(Integration) 트랜잭션
—
이벤트 엔드포인트 관리
API 호출
이벤트 처리
가상 프로세스 코어
—
Event Streams
가상 프로세스 코어
—
webMethods B2B 통합(Integration)
B2B 문서
IBM Sterling VAN
월별 데이터 볼륨
—
webMethods 관리형 파일 전송
파일 이동됨
진화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 AI 기반 및 API 기반의 IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 동적이고 확장 가능한 통합을 강화하세요.