정보 시스템 보안 관리 및 평가 프로그램(ISMAP)은

일본 정부가 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 보안을 평가하기 위해 시행하는 프로그램입니다. ISMAP는 독립적인 제3자 감사자가 CSP와 해당 서비스를 평가하고 등록하여 일본 정부가 정한 특정 보안 요구 사항을 충족하는지 확인하므로, 기관 주도의 평가에 따른 추가 부담과 비용 없이 기관 사용을 지원할 수 있습니다.

ISMAP 웹사이트에 나열된 IBM Cloud IaaS 및 PaaS 등록을 확인하세요(목록은 일본어로 제공).