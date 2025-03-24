IRAP(Infosec Registered Assessors Program)는 ACSC(Australian Cyber Security Centre)에서 관리하는 ASD(Australian Signals Directorate) 프로그램으로, 정부 기관이 ICT(정보 통신 기술) 보안 요구 사항을 다루기 위한 적절한 제어 장치가 마련되어 있는지 검증할 수 있도록 지원합니다. IRAP 프레임워크는 오스트레일리아 정부 ISM(Information Security Manual)의 요구 사항을 기반으로 하며, 기술 제공자의 ISM 준수 여부를 입증할 수 있는 프로세스를 제공합니다.
오스트레일리아 연방, 주, 지방 정부 기관에 클라우드 서비스를 제공하려면 IRAP 평가를 받아야 합니다. IRAP 정책이 갱신되면서(2020년) 클라우드 서비스 제공자(CSP, Cloud Service Providers)는 독립적인 써드 파티평가자를 통해 CSP 기본 사항과 서비스별 제어를 확인하는 기본 평가를 완료해야 합니다.
IBM Cloud 서비스는 오스트레일리아 정부 클라이언트가 IBM Cloud 안에서 매우 안전하고 규정을 준수하는 환경을 구축하는 데 활용할 수 있는 IRAP PROTECTED 레벨 평가를 유지합니다. IBM Cloud PROTECTED 평가에는 비디오 감시를 실시하는 SCEC(Security Construction and Equipment Committee) Zone 3 인증 데이터 센터가 포함되었습니다.
IBM Cloud 서비스에 대한 IRAP 평가는 IBM Cloud 서비스가 엄격한 심사를 거쳤으며, 데이터 처리, 저장 및 전송에 대해 PROTECTED 수준의 효과적인 보안 통제 및 관행을 갖추고 있음을 정부 클라이언트에게 보증합니다.
오스트레일리아 정부 클라이언트는 IBM Cloud IRAP PROTECTED Assessment and Certification Package를 요청할 수도 있습니다.
자세한 내용은 IBM 담당자에게 문의하세요.