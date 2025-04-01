클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 유럽 연합 클라우드 행동 강령(EU Cloud CoC) 요구 사항을 통해 EU 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준수할 수 있는 역량을 입증할 수 있습니다.
EU Cloud CoC에는 행동 강령의 효과적이고 투명한 시행, 관리 및 발전을 지원하기 위해 고안된 거버넌스 섹션이 포함되어 있습니다. 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB)에서 발표한 긍정적 의견의 결과로, 2021년 5월 Belgian Data Protection Authority에서 행동 강령을 공식적으로 승인했습니다.
EU Cloud CoC는 효과적인 GDPR 이행을 위한 엄격한 기술적, 조직적 조치를 통해 클라우드 부문을 조정하는 데 중요한 역할을 했습니다. 클라우드 서비스 제공업체에 대한 GDPR 규정 준수의 증거 역할을 하는 것 외에도 이 고유한 툴은 EU 전역의 클라우드 사용자에게 중요한 보호 장치입니다.
보고서 및 기타 문서
EU 클라우드 CoC(인증 ID 2023LVL02SCOPE5316)를 준수하는 것으로 확인된 IBM Cloud 서비스
IBM은 EU Cloud CoC가 클라우드 사용자의 데이터 보안에 대한 IBM의 약속을 입증하는 데 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 툴이라고 생각합니다. EU Cloud CoC 검증은 IBM Cloud가 행동 강령 요구 사항을 충족한다는 것을 입증합니다. IBM은 EU Cloud CoC에 대한 두 번째 규정 준수 수준을 획득했습니다. EU Cloud Coc 요구 사항을 준수하는 IBM 서비스를 확인해 보세요.
IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요. IBM의 외부 오퍼링에 대한 개인정보 보호 정책에 대해 추가 질문이 있는 경우 IBM 최고 개인정보 보호 책임자 헬프데스크에 문의하세요.