ENS High를 준수하면 높은 수준의 사이버 보안 조치를 적용할 수 있어 잠재적인 위협과 취약점으로부터 시스템을 보호할 수 있습니다. IBM Cloud는 이 종합적인 보안 지침을 준수함으로써 민감한 데이터를 보호하고 보안 위험을 완화하며 국가 보안 체계 강화에 기여하려는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 이러한 준수는 중요한 정보 자산을 보호하기 위해 스페인 정부가 제시한 엄격한 기준을 충족하는 클라우드 에코시스템을 구축에 필요한 전략적 투자입니다.

IBM Cloud 서비스는 ENS High 인증을 받았습니다. IBM 서비스 설명(Service Descriptions, SD)은 해당 오퍼링이 ENS 준수 상태를 유지하는지를 나타냅니다. 아래 서비스는 2년마다 독립적인 평가 기관의 심사를 받습니다.