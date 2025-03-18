스페인 국가 보안 프레임워크(스페인어로 Esquema Nacional de Seguridad 또는 ENS)는 스페인 정부가 제정한 정보 보안 및 데이터 보호를 위한 기본 원칙과 최소 요구 사항을 정의하는 규제 체계입니다.
ENS는 2022년 5월 3일 왕령(Royal Decree 311/2022)에 의해 제정되었으며, 공공 기관 및 정부 기관과 협력하는 민간 기업을 대상으로 정보 보안 정책을 현대화하기 위해 도입되었습니다.
ENS High를 준수하면 높은 수준의 사이버 보안 조치를 적용할 수 있어 잠재적인 위협과 취약점으로부터 시스템을 보호할 수 있습니다. IBM Cloud는 이 종합적인 보안 지침을 준수함으로써 민감한 데이터를 보호하고 보안 위험을 완화하며 국가 보안 체계 강화에 기여하려는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 이러한 준수는 중요한 정보 자산을 보호하기 위해 스페인 정부가 제시한 엄격한 기준을 충족하는 클라우드 에코시스템을 구축에 필요한 전략적 투자입니다.
IBM Cloud 서비스는 ENS High 인증을 받았습니다. IBM 서비스 설명(Service Descriptions, SD)은 해당 오퍼링이 ENS 준수 상태를 유지하는지를 나타냅니다. 아래 서비스는 2년마다 독립적인 평가 기관의 심사를 받습니다.
ENS는 NIST 도메인을 따르는 보안 제어 항목을 포함하고 있습니다. 이러한 도메인은 조직의 보안 태세에 필요한 위험 관리, 인시던트 대응, 데이터 보호 등 다양한 영역을 다룹니다.
IBM Cloud는 특정 ENS 기술 요구 사항을 충족하고 규제 준수 여정을 신속하게 수행하는 데 도움이 되는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
|
1. 액세스 제어
모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션
엔드포인트와 사용자에 대한 가시성, 관리 및 보안 구축
통합 엔드포인트 관리(UEM) 솔루션
오픈 클라우드, AI 접근 방식을 채택하여 UEM 솔루션으로 모든 디바이스를 보호하고 관리하세요.
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Key Protect for IBM Cloud 서비스를 사용하면 IBM Cloud 서비스 전반에서 앱의 암호화된 키를 프로비저닝하고 저장할 수 있으므로 한 곳에서 데이터 암호화와 전체 키 수명 주기를 확인하고 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID를 사용하면 웹과 모바일 앱에 간편하게 인증을 추가할 수 있습니다. 신원 확인을 위한 인프라를 구축하고, 지리적 가용성을 보장하며, 규정 준수 규정을 확인하는 것에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없으며, 대신 다단계 인증 및 SSO (Single Sign-On)와 같은 고급 보안 기능으로 앱을 개선할 수 있습니다.
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Secrets Manager를 사용하면 기밀 정보를 동적으로 생성하고 애플리케이션에 임시 제공하는 동시에 단일 위치에서 액세스를 제어할 수 있습니다. 오픈 소스인 HashiCorp Vault를 기반으로 구축된 Secrets Manager는 퍼블릭 클라우드의 이점을 활용하여 전용 환경의 데이터 격리를 지원합니다.
IBM Security Verify
현대화된 모듈식 IBM Verify 솔루션은 소비자와 직원의 ID 및 액세스 관리(IAM) 모두에 대해 심층적인 AI 기반 컨텍스트를 제공합니다.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
권한 액세스 게이트웨이(PAG)는 운영자가 IBM Cloud 내에서 서버와 클러스터를 원격으로 관리할 수 있는 안전한 방법을 제공하는 데 사용되는 관리형 서비스입니다. 이는 고객 서버와 클러스터 세트에 대한 단일 진입점인 Bastion 게이트웨이 서버를 제공하여 이를 수행합니다. 이 제한된 게이트웨이 액세스 외에도 PAG는 운영자 세션을 기록하며, 이러한 기록은 시스템 오용 조사에 사용될 수 있습니다.
IBM Cloud Identity and Access Management(IAM)
IBM Cloud Identity and Access Management 서비스는 IBM Cloud Platform에서 사용자를 안전하게 인증하고 모든 리소스에 대한 액세스를 일관되게 제어합니다.
IBM Cloud Container Registry
컨테이너 이미지를 완전히 관리되는 프라이빗 레지스트리에 저장하고 배포하세요. 프라이빗 이미지를 푸시하여 IBM Cloud Kubernetes Service 및 기타 런타임 환경에서 편리하게 실행할 수 있습니다. 이미지에 보안 문제가 있는지 확인하기 때문에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
|
2. 평가, 승인 및 모니터링
IBM Cloud Privileged Access Gateway
권한 액세스 게이트웨이(PAG)는 운영자가 IBM Cloud 내에서 서버와 클러스터를 원격으로 관리할 수 있는 안전한 방법을 제공하는 데 사용되는 관리형 서비스입니다. 이는 고객 서버와 클러스터 세트에 대한 단일 진입점인 Bastion 게이트웨이 서버를 제공하여 이를 수행합니다. 이 제한된 게이트웨이 액세스 외에도 PAG는 운영자 세션을 기록하며, 이러한 기록은 시스템 오용 조사에 사용될 수 있습니다.
IBM Cloud Identity and Access Management(IAM)
IBM Cloud Identity and Access Management 서비스는 IBM Cloud Platform에서 사용자를 안전하게 인증하고 모든 리소스에 대한 액세스를 일관되게 제어합니다.
IBM Cloud 관측 가능성 솔루션
관측 가능성은 최신 분산 애플리케이션에 관한 심층적인 가시성을 제공하여 더 빠르고 자동화된 문제 식별 및 해결을 지원합니다.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC를 사용하면 가상 프리이빗 클라우드(VPC) 내의 네트워크 인터페이스에서 송수신되는 인터넷 프로토콜(IP) 트래픽에 대한 정보를 수집, 저장 및 표시할 수 있습니다.
IBM Security Verify
현대화된 모듈식 IBM Verify 솔루션은 소비자와 직원의 ID 및 액세스 관리(IAM) 모두에 대해 심층적인 AI 기반 컨텍스트를 제공합니다.
|
3. 감사 및 책임
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC를 사용하면 가상 프리이빗 클라우드(VPC) 내의 네트워크 인터페이스에서 송수신되는 인터넷 프로토콜(IP) 트래픽에 대한 정보를 수집, 저장 및 표시할 수 있습니다.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite는 보안 분석가의 경험을 통합하고 전체 인시던트 라이프사이클에서 속도를 촉진하도록 설계된 최신 위협 감지 및 대응 솔루션입니다. 이 포트폴리오에는 엔터프라이즈급 AI 및 자동화가 내장되어 분석가의 생산성을 크게 높이고 자원이 부족한 보안 팀이 핵심 기술 전반에서 더 효과적으로 작업할 수 있도록 지원합니다.
공통된 사용자 인터페이스, 공유된 인사이트 및 연결된 워크플로를 갖추고 있어 엔드포인트 보안(EDR, XDR, MDR), 로그 관리, SIEM, SOAR에 대한 통합 제품을 제공합니다.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium은 취약점을 발견하고 민감한 온프레미스 및 클라우드 데이터를 보호하는 IBM Security 포트폴리오의 데이터 보안 소프트웨어 제품군입니다.
IBM Cloud 관측 가능성 솔루션
관측 가능성은 최신 분산 애플리케이션에 관한 심층적인 가시성을 제공하여 더 빠르고 자동화된 문제 식별 및 해결을 지원합니다.
|
4. 구성 관리
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
컨테이너와 마이크로서비스에 초점을 맞춘 아키텍처에서 IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection을 사용하면 소프트웨어 취약성을 찾아 우선순위를 지정하고, 위협을 탐지하여 대응하고, 소스에서 실행까지 구성, 권한 및 규정 준수를 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud Container Registry
컨테이너 이미지를 완전히 관리되는 프라이빗 레지스트리에 저장하고 배포하세요. 프라이빗 이미지를 푸시하여 IBM Cloud Kubernetes Service 및 기타 런타임 환경에서 편리하게 실행할 수 있습니다. 이미지에 보안 문제가 있는지 확인하기 때문에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
지속적 제공
엔터프라이즈를 지원하는 DevOps를 도입합니다. 앱 배포 작업을 지원하는 보안 툴체인을 만들고 빌드, 테스트, 배포 등을 자동화합니다.
IBM Cloud Schematics
Schematics는 IBM 클라우드 서비스로, 서비스형 인프라(IaC) 툴을 제공합니다. Schematics의 기능을 사용하여 클라우드 인프라 환경을 일관되게 배포하고 관리할 수 있습니다.
IBM Wazi as a Service
IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC)의 z/OS Virtual Server를 통해 z/OS 애플리케이션의 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 가속화할 수 있습니다.
|
5. 비상 계획
IBM Cloud Storage Services
IBM의 클라우드 스토리지 서비스는 기존 워크로드 및 클라우드 네이티브 워크로드를 지원하는 동시에 확장 가능하고 보안이 뛰어나며 비용 효율적인 데이터 저장소를 제공합니다. 오브젝트 액세스, 블록 및 파일 스토리지와 같은 서비스를 프로비저닝하고 배포하세요. 요구 사항이 변함에 따라 용량을 조정하고 성능을 최적화할 수 있습니다. 필요한 클라우드 스토리지에 대해서만 비용을 지불하세요.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup은 웹 인터페이스로 관리되는 완전한 기능을 갖춘 에이전트 기반 백업 및 복구 시스템입니다. 하나 이상의 IBM Cloud 글로벌 데이터 센터에 IBM Cloud 서버 간의 데이터를 백업합니다.
DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리
DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리 배포 가능 아키텍처는 일련의 DevOps 툴체인과 파이프라인을 생성합니다. DevSecOps는 지속적인 전달(CD)(Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights, Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry, Vulnerability Advisor를 사용합니다.
|
6. 식별 및 인증
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID를 사용하면 웹과 모바일 앱에 간편하게 인증을 추가할 수 있습니다. 신원 확인을 위한 인프라를 구축하고, 지리적 가용성을 보장하며, 규정 준수 규정을 확인하는 것에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없으며, 대신 다단계 인증 및 SSO (Single Sign-On)와 같은 고급 보안 기능으로 앱을 개선할 수 있습니다.
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Secrets Manager를 사용하면 기밀 정보를 동적으로 생성하고 애플리케이션에 임시 제공하는 동시에 단일 위치에서 액세스를 제어할 수 있습니다. 오픈 소스인 HashiCorp Vault를 기반으로 구축된 Secrets Manager는 퍼블릭 클라우드의 이점을 활용하여 전용 환경의 데이터 격리를 지원합니다.
IBM Security Verify
현대화된 모듈식 IBM Verify 솔루션은 소비자와 직원의 ID 및 액세스 관리(IAM) 모두에 대해 심층적인 AI 기반 컨텍스트를 제공합니다.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
권한 액세스 게이트웨이(PAG)는 운영자가 IBM Cloud 내에서 서버와 클러스터를 원격으로 관리할 수 있는 안전한 방법을 제공하는 데 사용되는 관리형 서비스입니다. 이는 고객 서버와 클러스터 세트에 대한 단일 진입점인 Bastion 게이트웨이 서버를 제공하여 이를 수행합니다. 이 제한된 게이트웨이 액세스 외에도 PAG는 운영자 세션을 기록하며, 이러한 기록은 시스템 오용 조사에 사용될 수 있습니다.
IBM Cloud Identity and Access Management(IAM)
IBM Cloud Identity and Access Management 서비스는 IBM Cloud Platform에서 사용자를 안전하게 인증하고 모든 리소스에 대한 액세스를 일관되게 제어합니다.
|
7. 인시던트 대응
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite는 보안 분석가의 경험을 통합하고 전체 인시던트 라이프사이클에서 속도를 촉진하도록 설계된 최신 위협 감지 및 대응 솔루션입니다. 이 포트폴리오에는 엔터프라이즈급 AI 및 자동화가 내장되어 분석가의 생산성을 크게 높이고 자원이 부족한 보안 팀이 핵심 기술 전반에서 더 효과적으로 작업할 수 있도록 지원합니다.
공통된 사용자 인터페이스, 공유된 인사이트 및 연결된 워크플로를 갖추고 있어 엔드포인트 보안(EDR, XDR, MDR), 로그 관리, SIEM, SOAR에 대한 통합 제품을 제공합니다.
|
8. 미디어 보호
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Key Protect for IBM Cloud 서비스를 사용하면 IBM Cloud 서비스 전반에서 앱의 암호화된 키를 프로비저닝하고 저장할 수 있으므로 한 곳에서 데이터 암호화와 전체 키 수명 주기를 확인하고 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud Hardware Security Module
Gemalto의 IBM Cloud Hardware Security Module(HSM) 7.0은 변조 방지 하드웨어 장치 내에서 암호화 키를 보다 안전하게 관리, 처리 및 저장함으로써 암호화 인프라를 보호합니다. 클라우드에서 워크로드를 마이그레이션하고 실행하는 복잡한 보안, 규정 준수, 데이터 주권 및 제어 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
IBM Cloud Storage Services
IBM의 클라우드 스토리지 서비스는 기존 워크로드 및 클라우드 네이티브 워크로드를 지원하는 동시에 확장 가능하고 보안이 뛰어나며 비용 효율적인 데이터 저장소를 제공합니다. 오브젝트 액세스, 블록 및 파일 스토리지와 같은 서비스를 프로비저닝하고 배포하세요. 요구 사항이 변함에 따라 용량을 조정하고 성능을 최적화할 수 있습니다. 필요한 클라우드 스토리지에 대해서만 비용을 지불하세요.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup은 웹 인터페이스로 관리되는 완전한 기능을 갖춘 에이전트 기반 백업 및 복구 시스템입니다. 하나 이상의 IBM Cloud 글로벌 데이터 센터에 IBM Cloud 서버 간의 데이터를 백업합니다.
IBM Cloud Database services
IBM Cloud Database-as-a-Service(DBaaS) 서비스는 인프라 및 데이터베이스 소프트웨어 배포, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트, 백업 등 복잡하고 시간이 많이 걸리는 작업에서 개발자와 IT를 해방시킵니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하므로 개발자와 IT 직원은 다른 우선순위에 집중할 수 있습니다.
|
9. 위험 평가
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
컨테이너와 마이크로서비스에 초점을 맞춘 아키텍처에서 IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection을 사용하면 소프트웨어 취약성을 찾아 우선순위를 지정하고, 위협을 탐지하여 대응하고, 소스에서 실행까지 구성, 권한 및 규정 준수를 관리할 수 있습니다.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite는 보안 분석가의 경험을 통합하고 전체 인시던트 라이프사이클에서 속도를 촉진하도록 설계된 최신 위협 감지 및 대응 솔루션입니다.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium은 취약점을 발견하고 민감한 온프레미스 및 클라우드 데이터를 보호하는 IBM Security 포트폴리오의 데이터 보안 소프트웨어 제품군입니다.
|
10. 시스템 및 통신 보호
IBM Cloud Internet Services(CIS)
IBM Cloud Internet Services는 외부 웹 콘텐츠와 인터넷 애플리케이션이 클라우드에 도달하기까지 업계 최고의 보안과 성능으로 보호합니다.
IBM Cloud VPN for VPC
IBM Cloud VPN for VPC는 고도로 확장 가능하고 견고한 사이트 간 VPN 게이트웨이를 지원하는 간단하면서도 강력한 솔루션을 제공합니다.
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud Direct Link 솔루션은 온프레미스 리소스를 클라우드 리소스에 원활하게 연결하도록 설계되었습니다. IBM Cloud Direct Link의 속도와 안정성은 퍼블릭 인터넷에 연결하지 않고도 조직의 데이터 센터 네트워크를 확장하고 일관되고 높은 처리량의 연결을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services는 빠른 응답 속도, 뛰어난 이중화, 고급 보안을 갖춘 퍼블릭 및 프라이빗 권한 DNS 서비스를 제공합니다.
IBM Cloud Gateway Appliances
게이트웨이 어플라이언스는 네트워크 트래픽에 대한 제어를 강화하고, 네트워크 성능을 가속화하며, 네트워크 보안을 강화할 수 있는 장치입니다. 여러 VLAN 라우팅, 방화벽, VPN, 트래픽 쉐이핑 등을 위한 물리적 네트워크와 가상 네트워크를 관리합니다.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway를 사용하면 IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC) 네트워크를 연결하고 관리할 수 있습니다.
Fortigate Security Appliance
FortiGate Security Appliance(FSA) 10Gbps는 퍼블릭 및 프라이빗 네트워크 모두에 대해 여러 VLAN의 트래픽을 보호하도록 구성할 수 있는 하드웨어 방화벽입니다.
Hardware Firewall
하드웨어 방화벽은 고객에게 서비스 중단 없이 온디맨드 방식으로 프로비저닝되는 필수 보안 계층을 제공합니다. 원치 않는 트래픽이 서버를 공격하는 것을 방지하여 공격 표면을 줄이고 서버 리소스를 전적으로 원래 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Key Protect for IBM Cloud 서비스를 사용하면 IBM Cloud 서비스 전반에서 앱의 암호화된 키를 프로비저닝하고 저장할 수 있으므로 한 곳에서 데이터 암호화와 전체 키 수명 주기를 확인하고 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Secrets Manager를 사용하면 기밀 정보를 동적으로 생성하고 애플리케이션에 임시 제공하는 동시에 단일 위치에서 액세스를 제어할 수 있습니다. 오픈 소스인 HashiCorp Vault를 기반으로 구축된 Secrets Manager는 퍼블릭 클라우드의 이점을 활용하여 전용 환경의 데이터 격리를 지원합니다.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite는 보안 분석가의 경험을 통합하고 전체 인시던트 라이프사이클에서 속도를 촉진하도록 설계된 최신 위협 감지 및 대응 솔루션입니다. 이 포트폴리오에는 엔터프라이즈급 AI 및 자동화가 내장되어 분석가의 생산성을 크게 높이고 자원이 부족한 보안 팀이 핵심 기술 전반에서 더 효과적으로 작업할 수 있도록 지원합니다.
공통된 사용자 인터페이스, 공유된 인사이트 및 연결된 워크플로를 갖추고 있어 엔드포인트 보안(EDR, XDR, MDR), 로그 관리, SIEM, SOAR에 대한 통합 제품을 제공합니다.
IBM Cloud Pak for Security
기존 보안 툴을 통합하여 위협과 위험에 대한 더 깊은 인사이트를 확보하고 조치를 조율하며 대응을 자동화합니다.
IBM Cloud Hardware Security Module
Gemalto의 IBM Cloud Hardware Security Module(HSM) 7.0은 변조 방지 하드웨어 장치 내에서 암호화 키를 보다 안전하게 관리, 처리 및 저장함으로써 암호화 인프라를 보호합니다. 클라우드에서 워크로드를 마이그레이션하고 실행하는 복잡한 보안, 규정 준수, 데이터 주권 및 제어 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium은 취약점을 발견하고 민감한 온프레미스 및 클라우드 데이터를 보호하는 IBM Security 포트폴리오의 데이터 보안 소프트웨어 제품군입니다.
IBM Cloud Storage Services
IBM의 클라우드 스토리지 서비스는 기존 워크로드 및 클라우드 네이티브 워크로드를 지원하는 동시에 확장 가능하고 보안이 뛰어나며 비용 효율적인 데이터 저장소를 제공합니다. 오브젝트 액세스, 블록 및 파일 스토리지와 같은 서비스를 프로비저닝하고 배포하세요. 요구 사항이 변함에 따라 용량을 조정하고 성능을 최적화할 수 있습니다. 필요한 클라우드 스토리지에 대해서만 비용을 지불하세요.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup은 웹 인터페이스로 관리되는 완전한 기능을 갖춘 에이전트 기반 백업 및 복구 시스템입니다. 하나 이상의 IBM Cloud 글로벌 데이터 센터에 IBM Cloud 서버 간의 데이터를 백업합니다.
IBM Cloud Database services
IBM Cloud Database-as-a-Service(DBaaS) 서비스는 인프라 및 데이터베이스 소프트웨어 배포, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트, 백업 등 복잡하고 시간이 많이 걸리는 작업에서 개발자와 IT를 해방시킵니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하므로 개발자와 IT 직원은 다른 우선순위에 집중할 수 있습니다.
IBM Cloud Container Registry
컨테이너 이미지를 완전히 관리되는 프라이빗 레지스트리에 저장하고 배포하세요. 프라이빗 이미지를 푸시하여 IBM Cloud Kubernetes Service 및 기타 런타임 환경에서 편리하게 실행할 수 있습니다. 이미지에 보안 문제가 있는지 확인하기 때문에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
IBM Cloud 컴퓨팅 솔루션
클라우드 컴퓨팅 서비스 및 솔루션
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions를 사용하면 VMware 워크로드를 클라우드로 원활하게 마이그레이션하고 현대화할 수 있습니다.
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server는 IBM Cloud 서비스에 액세스할 수 있는 구성 가능한 멀티 테넌트 가상 IBM Power 서버 제품군입니다.
IBM Cloud Kubernetes Service
네이티브 Kubernetes 환경에서 안전한 고가용성 앱을 배포하세요.
|
11. 시스템 및 정보 무결성
IBM Cloud Internet Services(CIS)
IBM Cloud Internet Services는 외부 웹 콘텐츠와 인터넷 애플리케이션이 클라우드에 도달하기까지 업계 최고의 보안과 성능으로 보호합니다.
IBM Cloud Gateway Appliances
게이트웨이 어플라이언스는 네트워크 트래픽에 대한 제어를 강화하고, 네트워크 성능을 가속화하며, 네트워크 보안을 강화할 수 있는 장치입니다. 여러 VLAN 라우팅, 방화벽, VPN, 트래픽 쉐이핑 등을 위한 물리적 네트워크와 가상 네트워크를 관리합니다.
Fortigate Security Appliance
FortiGate Security Appliance(FSA) 10Gbps는 퍼블릭 및 프라이빗 네트워크 모두에 대해 여러 VLAN의 트래픽을 보호하도록 구성할 수 있는 하드웨어 방화벽입니다.
Hardware Firewall
하드웨어 방화벽은 고객에게 서비스 중단 없이 온디맨드 방식으로 프로비저닝되는 필수 보안 계층을 제공합니다. 원치 않는 트래픽이 서버를 공격하는 것을 방지하여 공격 표면을 줄이고 서버 리소스를 전적으로 원래 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
컨테이너와 마이크로서비스에 초점을 맞춘 아키텍처에서 IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection을 사용하면 소프트웨어 취약성을 찾아 우선순위를 지정하고, 위협을 탐지하여 대응하고, 소스에서 실행까지 구성, 권한 및 규정 준수를 관리할 수 있습니다.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite는 보안 분석가의 경험을 통합하고 전체 인시던트 라이프사이클에서 속도를 촉진하도록 설계된 최신 위협 감지 및 대응 솔루션입니다. 이 포트폴리오에는 엔터프라이즈급 AI 및 자동화가 내장되어 분석가의 생산성을 크게 높이고 자원이 부족한 보안 팀이 핵심 기술 전반에서 더 효과적으로 작업할 수 있도록 지원합니다.
공통된 사용자 인터페이스, 공유된 인사이트 및 연결된 워크플로를 갖추고 있어 엔드포인트 보안(EDR, XDR, MDR), 로그 관리, SIEM, SOAR에 대한 통합 제품을 제공합니다.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium은 취약점을 발견하고 민감한 온프레미스 및 클라우드 데이터를 보호하는 IBM Security 포트폴리오의 데이터 보안 소프트웨어 제품군입니다.
IBM Cloud Storage Services
IBM의 클라우드 스토리지 서비스는 기존 워크로드 및 클라우드 네이티브 워크로드를 지원하는 동시에 확장 가능하고 보안이 뛰어나며 비용 효율적인 데이터 저장소를 제공합니다. 오브젝트 액세스, 블록 및 파일 스토리지와 같은 서비스를 프로비저닝하고 배포하세요. 요구 사항이 변함에 따라 용량을 조정하고 성능을 최적화할 수 있습니다. 필요한 클라우드 스토리지에 대해서만 비용을 지불하세요.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup은 웹 인터페이스로 관리되는 완전한 기능을 갖춘 에이전트 기반 백업 및 복구 시스템입니다. 하나 이상의 IBM Cloud 글로벌 데이터 센터에 IBM Cloud 서버 간의 데이터를 백업합니다.
IBM Cloud Database services
IBM Cloud Database-as-a-Service(DBaaS) 서비스는 인프라 및 데이터베이스 소프트웨어 배포, 인프라 운영, 데이터베이스 소프트웨어 업데이트, 백업 등 복잡하고 시간이 많이 걸리는 작업에서 개발자와 IT를 해방시킵니다. IBM Cloud Database SME는 즉시 사용 가능하고 가용성이 높은 데이터베이스 인스턴스를 제공하고 유지 관리하므로 개발자와 IT 직원은 다른 우선순위에 집중할 수 있습니다.
IBM Cloud 관측 가능성 솔루션
관측 가능성은 최신 분산 애플리케이션에 관한 심층적인 가시성을 제공하여 더 빠르고 자동화된 문제 식별 및 해결을 지원합니다.
|
12. 시스템 및 서비스 인수
IBM Cloud Internet Services(CIS)
IBM Cloud Internet Services는 외부 웹 콘텐츠와 인터넷 애플리케이션이 클라우드에 도달하기까지 업계 최고의 보안과 성능으로 보호합니다.
IBM Cloud Container Registry
컨테이너 이미지를 완전히 관리되는 프라이빗 레지스트리에 저장하고 배포하세요. 프라이빗 이미지를 푸시하여 IBM Cloud Kubernetes Service 및 기타 런타임 환경에서 편리하게 실행할 수 있습니다. 이미지에 보안 문제가 있는지 확인하기 때문에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
IBM Cloud 컴퓨팅 솔루션
클라우드 컴퓨팅 서비스 및 솔루션
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions를 사용하면 VMware 워크로드를 클라우드로 원활하게 마이그레이션하고 현대화할 수 있습니다.
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server는 IBM Cloud 서비스에 액세스할 수 있는 구성 가능한 멀티 테넌트 가상 IBM Power 서버 제품군입니다.
IBM Wazi as a Service
IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC)의 z/OS Virtual Server를 통해 z/OS 애플리케이션의 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 가속화할 수 있습니다.
지속적 제공
엔터프라이즈를 지원하는 DevOps를 도입합니다. 앱 배포 작업을 지원하는 보안 툴체인을 만들고 빌드, 테스트, 배포 등을 자동화합니다.
DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리
DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리 배포 가능 아키텍처는 일련의 DevOps 툴체인과 파이프라인을 생성합니다. DevSecOps는 지속적인 전달(CD)(Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights, Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry, Vulnerability Advisor를 사용합니다.
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Code Engine은 완전 관리형 서버리스 플랫폼입니다. 컨테이너 이미지, 일괄 처리 작업, 소스 코드 또는 기능을 한 곳에 모아 IBM Cloud Code Engine으로 기본 인프라를 관리하고 보호할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloud Schematics
Schematics는 IBM 클라우드 서비스로, 서비스형 인프라(IaC) 툴을 제공합니다. Schematics의 기능을 사용하여 클라우드 인프라 환경을 일관되게 배포하고 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud Kubernetes Service
네이티브 Kubernetes 환경에서 안전한 고가용성 앱을 배포하세요.