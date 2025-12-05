IBM, Maximo Condition Insight 소개: 에이전트형 AI를 통한 실행 가능한 자산 성능 관리
사전 예방적 유지 관리를 손쉽게 해주는 차세대 인텔리전스.
IBM® Maximo Condition Insight는 새로운 AI 기반 기능인 IBM Maximo Application Suite 내에서 자산 집약적인 조직이 상태 기반 유지보수(CBM)를 지원하기 위해 즉각적이고 설명 가능한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.
이러한 혁신을 통해 고객은 사후 대응 유지보수에서 처방적 유지보수로 전환하여 에이전트형 AI를 통해 복잡성을 간소화하고 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.
조직이 운영을 현대화함에 따라 Maximo Condition Insight는 자산 성능, 안정성 및 위험에 대한 AI 기반 보기를 제공하는 기능인 IBM Maximo Asset Performance Management(APM)를 확장합니다.
Condition Insight는 Maximo APM의 에이전트 AI 기능으로, 광범위한 Maximo Application Suite(MAS)에 속한 다른 애플리케이션 및 AI 기능과 함께 작동합니다. 자산 데이터를 해석하여 자산 상태를 설명하고, 새로운 추세를 강조하고, Maximo 에코시스템 전반에 걸쳐 통합된 AI 기반 상태 기반 유지 관리(CBM) 접근 방식을 가능하게 하는 시정 조치를 권장합니다.
IBM® watsonx에서 제공하는 Condition Insight는 작업 지시서, 지표, 시계열 데이터, 계량기 판독값, 고장 모드 및 영향 분석(FMEA), 알림을 평가하여 자산의 상태를 평가하고 성능 패턴을 발견하며 명확하고 실행 가능한 권장 사항을 제공하며, 이 모든 것을 이해하기 쉬운 언어로 전달합니다.
자산 집약적인 산업은 인프라 노후화, 인력 부족, 비용 절감 의무 등으로 인해 점점 더 많은 압박을 받고 있습니다. 기존 CBM 솔루션에는 종종 수개월의 데이터 통합, 모델링 및 기술 설정이 필요합니다.
Condition Insight는 몇 초 만에 자산 데이터를 분석하고 상태, 추세 및 권장 조치에 대한 명확하고 설명 가능한 요약을 반환하여 이러한 장벽을 제거하므로 모든 유지보수 팀에게 AI를 실용적으로 사용할 수 있습니다.
다음은 AI의 4가지 장점입니다.
Condition Insight를 활용하여 IBM Maximo Asset Performance Management를 사용하는 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
IBM은 Maximo의 신뢰할 수 있는 자산 데이터 모델을 watsonx.ai와 결합하여 유지보수 워크플로에 직접 통합되는 설명 가능한 엔터프라이즈급 AI를 제공합니다. 맞춤형 빌드가 필요한 틈새 공급업체와 달리 IBM은 Maximo Application Suite에 기본으로 제공되는 확장 가능하고 안전한 솔루션을 제공합니다.
IBM의 자산 라이프사이클 관리 제품 및 엔지니어링 책임자인 Kendra DeKeyrel 부사장은 "AI는 더 이상 예측에 관한 것이 아니라 설명과 자동화에 관한 것입니다."라고 말합니다. "Condition Insight를 통해 에이전트형 AI를 Maximo 워크플로에 직접 내장하고 있어 유지보수 팀이 자산 상태를 즉시 파악하고 자신 있게 조치를 취할 수 있습니다."
Maximo 제품 관리의 프로그램 디렉터인 Stan Smith는 "Maximo Condition Insight는 차세대 운영 AI를 대표합니다."라고 덧붙였습니다. "복잡한 자산 데이터를 명확하고 실행 가능한 인텔리전스로 전환함으로써 조직이 반응적인 유지보수에서 예방적인 전략으로 안정성을 개선하고 비용을 절감하는 프로액티브 전략으로 전환할 수 있도록 지원합니다."
조직이 Maximo Application Suite 및 자산 성능 관리 기능을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알아보세요.