조직이 운영을 현대화함에 따라 Maximo Condition Insight는 자산 성능, 안정성 및 위험에 대한 AI 기반 보기를 제공하는 기능인 IBM Maximo Asset Performance Management(APM)를 확장합니다.

Condition Insight는 Maximo APM의 에이전트 AI 기능으로, 광범위한 Maximo Application Suite(MAS)에 속한 다른 애플리케이션 및 AI 기능과 함께 작동합니다. 자산 데이터를 해석하여 자산 상태를 설명하고, 새로운 추세를 강조하고, Maximo 에코시스템 전반에 걸쳐 통합된 AI 기반 상태 기반 유지 관리(CBM) 접근 방식을 가능하게 하는 시정 조치를 권장합니다.

IBM® watsonx에서 제공하는 Condition Insight는 작업 지시서, 지표, 시계열 데이터, 계량기 판독값, 고장 모드 및 영향 분석(FMEA), 알림을 평가하여 자산의 상태를 평가하고 성능 패턴을 발견하며 명확하고 실행 가능한 권장 사항을 제공하며, 이 모든 것을 이해하기 쉬운 언어로 전달합니다.