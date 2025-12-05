인공지능 IT 자동화

IBM, Maximo Condition Insight 소개: 에이전트형 AI를 통한 실행 가능한 자산 성능 관리

사전 예방적 유지 관리를 손쉽게 해주는 차세대 인텔리전스.

게시일 2025년 12월 5일
IBM® Maximo Condition Insight는 새로운 AI 기반 기능인 IBM Maximo Application Suite 내에서 자산 집약적인 조직이 상태 기반 유지보수(CBM)를 지원하기 위해 즉각적이고 설명 가능한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.

이러한 혁신을 통해 고객은 사후 대응 유지보수에서 처방적 유지보수로 전환하여 에이전트형 AI를 통해 복잡성을 간소화하고 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.

IBM의 차세대 자산 성과 관리의 일부

조직이 운영을 현대화함에 따라 Maximo Condition Insight는 자산 성능, 안정성 및 위험에 대한 AI 기반 보기를 제공하는 기능인 IBM Maximo Asset Performance Management(APM)를 확장합니다.

Condition Insight는 Maximo APM의 에이전트 AI 기능으로, 광범위한 Maximo Application Suite(MAS)에 속한 다른 애플리케이션 및 AI 기능과 함께 작동합니다. 자산 데이터를 해석하여 자산 상태를 설명하고, 새로운 추세를 강조하고, Maximo 에코시스템 전반에 걸쳐 통합된 AI 기반 상태 기반 유지 관리(CBM) 접근 방식을 가능하게 하는 시정 조치를 권장합니다.

IBM® watsonx에서 제공하는 Condition Insight는 작업 지시서, 지표, 시계열 데이터, 계량기 판독값, 고장 모드 및 영향 분석(FMEA), 알림을 평가하여 자산의 상태를 평가하고 성능 패턴을 발견하며 명확하고 실행 가능한 권장 사항을 제공하며, 이 모든 것을 이해하기 쉬운 언어로 전달합니다.

IBM Maximo 애플리케이션 제품군 내 컨디션 인사이트 기능 살펴보기

중요한 이유 복잡성을 명확성으로 전환하기

자산 집약적인 산업은 인프라 노후화, 인력 부족, 비용 절감 의무 등으로 인해 점점 더 많은 압박을 받고 있습니다. 기존 CBM 솔루션에는 종종 수개월의 데이터 통합, 모델링 및 기술 설정이 필요합니다.

Condition Insight는 몇 초 만에 자산 데이터를 분석하고 상태, 추세 및 권장 조치에 대한 명확하고 설명 가능한 요약을 반환하여 이러한 장벽을 제거하므로 모든 유지보수 팀에게 AI를 실용적으로 사용할 수 있습니다. 

다음은 AI의 4가지 장점입니다.

  1. 즉각적인 인사이트: 데이터 모델링, 통합 또는 기술 설정 없이 미터, KPI 및 경보로부터 자산 상태를 몇 초 만에 요약합니다.
  2. 전략적 조정: 상태를 장애 모드에 매핑하여 적절한 유지 관리 활동을 처방합니다.
  3. 대화형 경험: Maximo AI Assistant는 사용자가 자산 상태 및 관련 작업 주문, 추세 및 근본 원인에 대한 답변을 얻을 수 있는 자연어 인터페이스를 제공합니다.
  4. 자동 실행: 이러한 AI 능력은 사용자 개입을 최소화하면서 규정된 유지 관리 전략에 따라 작업 주문을 자동으로 생성하거나 업데이트할 수 있게 될 것입니다.

산업 전반에 걸친 이점

Condition Insight를 활용하여 IBM Maximo Asset Performance Management를 사용하는 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 문제가 발생하기 전에 미리 예측하여 비용이 많이 드는 장애를 예방합니다.
  • 규범적이고 자동화된 워크플로를 통해 다운타임과 운영 비용을 줄입니다.
  • 데이터 과학 설정 없이도 모든 사용자에게 AI 기반 가이드를 제공하여 기술 격차를 해소하세요.
  • 일관되고 추적 가능한 유지보수 결정을 통해 규정 준수와 지속가능성을 개선합니다.

설명 가능한 엔터프라이즈급 AI 제공

IBM은 Maximo의 신뢰할 수 있는 자산 데이터 모델을 watsonx.ai와 결합하여 유지보수 워크플로에 직접 통합되는 설명 가능한 엔터프라이즈급 AI를 제공합니다. 맞춤형 빌드가 필요한 틈새 공급업체와 달리 IBM은 Maximo Application Suite에 기본으로 제공되는 확장 가능하고 안전한 솔루션을 제공합니다.

IBM의 자산 라이프사이클 관리 제품 및 엔지니어링 책임자인 Kendra DeKeyrel 부사장은 "AI는 더 이상 예측에 관한 것이 아니라 설명과 자동화에 관한 것입니다."라고 말합니다. "Condition Insight를 통해 에이전트형 AI를 Maximo 워크플로에 직접 내장하고 있어 유지보수 팀이 자산 상태를 즉시 파악하고 자신 있게 조치를 취할 수 있습니다."

Maximo 제품 관리의 프로그램 디렉터인 Stan Smith는 "Maximo Condition Insight는 차세대 운영 AI를 대표합니다."라고 덧붙였습니다. "복잡한 자산 데이터를 명확하고 실행 가능한 인텔리전스로 전환함으로써 조직이 반응적인 유지보수에서 예방적인 전략으로 안정성을 개선하고 비용을 절감하는 프로액티브 전략으로 전환할 수 있도록 지원합니다."

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM