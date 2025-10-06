생성형 AI 관측 가능성으로 운영 효율성 향상

최근 보고서에 따르면 완료해야 하는 가장 중요한 세 가지 관측 가능성 관련 작업 중 두 가지에는 새로운 아키텍처 패턴을 처리하도록 관측 가능성 도구를 조정하고 여러 환경에서 일관된 관측 가능성 커버리지를 보장하는 것일 만큼, 엔터프라이즈 IT는 이미 복잡성의 무게로 어려움을 겪고 있습니다.

이 외에도 AI는 애플리케이션의 정의를 완전히 재정의했습니다. 더 이상 애플리케이션의 범위가 잘 정해져 있지 않고 사전 정의된 결과를 통한 사용자 중심 애플리케이션도 아니라, 자기 주도적이고 목표 중심적이며 맥락적 추론을 포함합니다. 위험 부담이 큽니다. 계획되지 않은 IT 다운타임의 평균 비용은 분당 미화 14,056달러로 회사 규모에 따라 시간당 미화 21만 8천~142만 5천 달러에 해당하며, AI 기반 시스템에 대한 가시성이 없다면 조직은 비용 폭주와 평판 손상 위험을 겪을 수 있습니다.

고도로 자동화된 기업은 AI 기반 디지털 혁신을 통해 잠재적으로 IT 비용을 절감하고 높은 ROI를 달성할 수 있는 관측 가능성 도구를 사용하여 앞으로 나아갈 길을 제시합니다.