IBM Copilot Runway

기업이 맞춤형 Copilot을 생성하고 배포할 수 있도록 설계되었습니다
Microsoft Copilot은 일상 업무 전반에서 생산성과 창의성을 높이도록 설계된 AI 어시스턴트로, Outlook, Office 365 및 Teams와 같이 매일 사용하는 툴에 이미 적용되어 있습니다. 하지만 일부 기업에는 보다 특화된 맞춤형 솔루션이 필요합니다.
바로 이때 맞춤형 Copilot이 활용됩니다. 맞춤형 Copilot은 기업의 구체적인 사용 사례에 맞게 제작하고 정확한 사양에 따라 구축할 수 있습니다.
IBM Consulting은 기업이 빠르게 진화하는 환경의 복잡성과 불확실성에 대처할 수 있도록 Copilot을 생성, 맞춤화, 배포 및 관리할 수 있게 설계된 새로운 오퍼링인 IBM Copilot Runway를 발표했습니다.
조직 고유의 요구 사항과 목표에 맞춰 Copilot을 대규모로 배포하여 원활한 통합과 최대의 효과를 거둘 수 있도록 지원하는 맞춤형 프레임워크입니다.
IBM의 Copilot Catalyst를 사용하여 유연하고 적응력이 뛰어난 Copilot을 설계함으로써 조직 고유의 요구 사항을 효과적이고 효율적으로 충족할 수 있습니다.
특정 사용 사례에 맞게 사전 구축된 Copilot 라이브러리를 통해 구현에 소요되는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
조달 전문가를 위한 AI 기반 계약 인사이트
조달 전문가가 계약서에서 유용한 인사이트를 도출하도록 지원합니다. 이 접근 방식은 사용자가 계약 조건, 의무, 위험을 보다 효율적으로 이해하도록 지원하여 정보에 기반한 의사 결정과 간소화된 계약 관리 프로세스를 가능하게 합니다.
고객 서비스 운영을 위한 지능형 지원
상담사와 기술자를 위한 Copilot으로, 생성형 AI 검색·셀프 서비스 옵션·실시간 지원·상향 판매 또는 교차 판매 권장 사항·컨텍스트 기반 지원을 제공하여 운영을 간소화하고 고객 경험을 개선합니다.
AI 기반 고객 신원 확인(KYC) Copilot
고객 신원 확인(KYC) 프로세스를 자동화하고 신속하게 처리하여 규정을 준수하는 동시에 은행 직원에게 필요한 시간과 노력을 줄이는 것을 목표로 하는 Copilot입니다.
지능형 직원 지원 및 참여
직원 참여를 높이고 수동 작업을 줄이며 온보딩부터 일상 업무까지 직원 라이프사이클 전반에서 원활한 경험을 보장하는 직원용 Copilot입니다.
운영 최적화를 위한 디지털 트윈 Copilot
물리적 개체를 동적으로 복제한 디지털 모델로, 인간 운영자와 협력하여 실제 성능을 시뮬레이션, 모니터링 및 최적화하고 의사 결정과 효율성을 향상합니다.
Microsoft의 역동적인 기술 포트폴리오와 심층적인 업계 전문성을 기반으로 에이전틱 AI를 도입하여 강력한 혁신 추진
인공 지능(AI) 서비스 및 컨설팅은 엔터프라이즈 AI를 구현하고 확장하여 조직의 워크플로를 혁신하도록 지원합니다.
IBM Consulting은 전문가의 데이터 및 AI 컨설팅 서비스를 제공하여 기업이 책임감 있고 확장가능한 AI 전략을 구축할 수 있도록 지원합니다.
빠르게 대규모로 가치를 창출하는 AI 기반 전송 플랫폼.