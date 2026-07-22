IBM Copilot Runway

Microsoft Copilot은 일상 업무 전반에서 생산성과 창의성을 높이도록 설계된 AI 어시스턴트로, Outlook, Office 365 및 Teams와 같이 매일 사용하는 툴에 이미 적용되어 있습니다. 하지만 일부 기업에는 보다 특화된 맞춤형 솔루션이 필요합니다.

바로 이때 맞춤형 Copilot이 활용됩니다. 맞춤형 Copilot은 기업의 구체적인 사용 사례에 맞게 제작하고 정확한 사양에 따라 구축할 수 있습니다.

IBM Consulting은 기업이 빠르게 진화하는 환경의 복잡성과 불확실성에 대처할 수 있도록 Copilot을 생성, 맞춤화, 배포 및 관리할 수 있게 설계된 새로운 오퍼링인 IBM Copilot Runway를 발표했습니다.