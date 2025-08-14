IBM Consulting은 고객의 비즈니스 요구 사항을 충족하는 고품질의 혁신적인 IT 솔루션을 제공합니다. 멀티 클라우드 환경에서 하이브리드 클라우드 관리 서비스와 비즈니스 목표를 달성하고 클라우드 여정과 확장성을 가속화하는 기술 솔루션이 포함되어 기술 투자의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.
생성형 AI를 도입하는 기업이 직면하는 과제는 명확하게 정의된 하이브리드 클라우드 전략으로 극복할 수 있습니다. 하이브리드 중심 설계 클라우드 접근 방식으로 비즈니스 성과를 극대화하고 AI를 확장하세요.
AI 기반 서비스로 프라이빗, 퍼블릭, 하이브리드를 가리지 않고 모든 유형의 클라우드를 관리하세요. FinOps를 탑재하여 클라우드 리소스 및 보안을 최적화합니다.
목표 수준의 성능과 가동 시간을 달성하고 애플리케이션 확산을 제어하여 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 애플리케이션 및 사용자에게 혁신적인 경험을 선사하세요.
생성형 AI 및 ML을 활용하여 비즈니스 성과와 밀접하게 엮인 IT 가치 흐름을 실행하세요. 직원이 실시간으로 더 높은 가치를 창출하는 데 집중하도록 지원하는 처방적 솔루션으로 IT를 자율적으로 관리하세요.
AWS(Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud의 최상위 파트너로서 당사는 귀하가 선택한 플랫폼에 각 애플리케이션을 마이그레이션하고 빌드 및 관리하도록 지원합니다.
당사의 관리 서비스는 클라우드 데이터, AI 및 고급 자동화를 통합하여 비용을 절감하고 지능형 비즈니스 운영 프로세스를 구현함으로써 운영 효율을 제공합니다.
당사의 통합 멀티클라우드 관리 플랫폼은 단일 창 보기를 통해 하이브리드 클라우드 환경에서 온디맨드 향상과 엔드 투 엔드 가시성을 제공하고 비즈니스 프로세스를 더 잘 제어할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 네이티브 구축 전략을 통해 더 경제적인 비용으로 혁신을 가속화하고 출시까지의 기간을 단축하며 안전한 오픈 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼을 사용하여, 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.
Red Hat 기반의 애플리케이션 현대화 방법론은 안전하고, 경제적이며, 민첩하게 클라우드로의 원활한 마이그레이션 및 현대화를 지원합니다.
기업이 일관되고 예측 가능한 결과를 통해 클라우드 도입을 가속화하며 확신을 가지고 탐색할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다.
IBM은 심도 있는 업계 전문성을 멀티클라우드 환경의 기술 인사이트와 결합하여 올바른 클라우드 전략, 운영 모델, 로드맵 및 에코시스템 파트너십을 결정할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 Red Hat이 관리형 클라우드 서비스 제공업체에서 생산성과 서비스 수준을 증가시키고 비즈니스 성과를 향상시키며 비용 절감을 실현하는 방법을 알아보세요.
퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 모두를 다루는 실습형 자체 교육 플랫폼을 통해 클라우드 네이티브, DevOps 기술, 클라우드 배포에 대해 알아보세요.
컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.
IBM의 혁신적인 기술 클라우드 솔루션, 인센티브, 가격 및 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.
사업 성장에 도움이 되는 최신 보고서, 가이드북, 사고 리더십(Thought Leadership) 논문 모음을 확인해 보세요.