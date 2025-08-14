관리형 클라우드 서비스

미래 지향적인 IT 리더가 AI와 자동화를 사용하여 IT를 자율적으로 관리하는 방법을 알아보세요.
IT가 자율적으로 관리하는 방법
IT 데이터 센터에서 일하는 엔지니어의 초상화
하이브리드 클라우드 및 AI 전문성으로 비즈니스 성과 가속화

IBM Consulting은 고객의 비즈니스 요구 사항을 충족하는 고품질의 혁신적인 IT 솔루션을 제공합니다. 멀티 클라우드 환경에서 하이브리드 클라우드 관리 서비스와 비즈니스 목표를 달성하고 클라우드 여정과 확장성을 가속화하는 기술 솔루션이 포함되어 기술 투자의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다. 

생성형 AI를 도입하는 기업이 직면하는 과제는 명확하게 정의된 하이브리드 클라우드 전략으로 극복할 수 있습니다. 하이브리드 중심 설계 클라우드 접근 방식으로 비즈니스 성과를 극대화하고 AI를 확장하세요.
클라우드 인프라 관리

AI 기반 서비스로 프라이빗, 퍼블릭, 하이브리드를 가리지 않고 모든 유형의 클라우드를 관리하세요. FinOps를 탑재하여 클라우드 리소스 및 보안을 최적화합니다. 

 애플리케이션 관리

목표 수준의 성능과 가동 시간을 달성하고 애플리케이션 확산을 제어하여 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 애플리케이션 및 사용자에게 혁신적인 경험을 선사하세요.

 AIOps

생성형 AI 및 ML을 활용하여 비즈니스 성과와 밀접하게 엮인 IT 가치 흐름을 실행하세요. 직원이 실시간으로 더 높은 가치를 창출하는 데 집중하도록 지원하는 처방적 솔루션으로 IT를 자율적으로 관리하세요.

 IBM Consulting AIOps에 대해 알아보기
사용 사례
다양한 애플리케이션에서 검색된 막대 그래프를 보고 있는 세 사람
지속적인 클라우드 현대화 추진

AWS(Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud의 최상위 파트너로서 당사는 귀하가 선택한 플랫폼에 각 애플리케이션을 마이그레이션하고 빌드 및 관리하도록 지원합니다.
서버, 클라우드 및 보안 실드에 연결된 노트북에서 작업하는 사람의 그림
운영 비용 감축

당사의 관리 서비스는 클라우드 데이터, AI 및 고급 자동화를 통합하여 비용을 절감하고 지능형 비즈니스 운영 프로세스를 구현함으로써 운영 효율을 제공합니다.
클라우드에서 데이터를 보고 있는 다양한 작업자의 그림
가시성, 보안 및 복원력 향상

당사의 통합 멀티클라우드 관리 플랫폼은 단일 창 보기를 통해 하이브리드 클라우드 환경에서 온디맨드 향상과 엔드 투 엔드 가시성을 제공하고 비즈니스 프로세스를 더 잘 제어할 수 있도록 지원합니다.
IBM Garage로 공동 개발
회의실 테이블에서 협업하는 여성과 남성

디자인 사고, 애자일, DevOps 사례에 대한 엔드투엔드 프레임워크를 활용하여 솔루션 관련 아이디어를 창출하고, 솔루션을 원활하게 개발, 측정, 개선, 확장하세요. 비즈니스, 설계, 기술 분야의 다양한 IBM 전문가와 고객사 팀의 파트너십을 통해 가치 실현을 가속화하고 혁신적인 기술을 도입합니다.

IBM Garage 전문가와 상담하기
CLS와 IBM이 어려움 가운데서도 매우 긴밀히 협력했습니다. 양쪽 모두의 헌신은 탁월했습니다. Ritesh Gadhiya 결제 애플리케이션 책임자 CLS CLS 사례 읽기
개인 보호 장비를 착용하고 풍력 발전소에서 작업하는 두 명의 전기 기술자
리스크가 높은 산업에서 하이브리드 클라우드와 디지털 혁신을 통해 복원력을 구축하는 방법 보고서 확인
위에서 본 자율 운항 선박 Mayflower호
하이브리드 클라우드 정복
하이브리드 클라우드 여정으로 가치를 실현하는 데 따른 5가지 공통 과제를 파악합니다.
사무실에서 디지털 태블릿을 사용 중인 여성 사업가
디지털 혁신 최적화
클라우드 혁신을 위한 IBM Consulting Advantage는 기업이 일관되고 예측 가능한 결과와 워크로드를 통해 클라우드 플랫폼 도입을 가속화하여 확신을 갖고 탐색할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
홍콩의 한 구간을 위에서 본 모습
딥 클라우드 대안
기존 클라우드 기반 IT 인프라를 뛰어넘어 새로운 수준의 비즈니스 가치를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
Egle Menezes
수석 파트너이자 글로벌 맞춤형 데이터 관리 서비스 리더인 Egle은 IT 서비스, 기술, 컨설팅 서비스 및 선도적인 복잡한 프로젝트 분야에서 리더십을 인정받고 있습니다.
Joseph Msays
IBM 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 서비스의 글로벌 관리 파트너인 Joseph은 고객 및 고객의 IT 팀이 전체 애플리케이션 라이프사이클을 관리하는 동시에 가치를 창출하고 기업을 재정립할 수 있도록 돕습니다.
Luiggi Masello
IBM 맞춤형 AMS 및 데이터 관리 서비스의 수석 파트너이자 글로벌 리더인 Luiggi는 고객이 비즈니스 결과 중심의 디지털, 클라우드 및 애플리케이션 포트폴리오 혁신을 달성하도록 지원합니다.
클라우드 애플리케이션 개발

클라우드 네이티브 구축 전략을 통해 더 경제적인 비용으로 혁신을 가속화하고 출시까지의 기간을 단축하며 안전한 오픈 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼을 사용하여, 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.

 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화

Red Hat 기반의 애플리케이션 현대화 방법론은 안전하고, 경제적이며, 민첩하게 클라우드로의 원활한 마이그레이션 및 현대화를 지원합니다.

 클라우드 혁신을 위한 IBM Consulting Advantage

기업이 일관되고 예측 가능한 결과를 통해 클라우드 도입을 가속화하며 확신을 가지고 탐색할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다.

 하이브리드 클라우드 전략 및 아키텍처

IBM은 심도 있는 업계 전문성을 멀티클라우드 환경의 기술 인사이트와 결합하여 올바른 클라우드 전략, 운영 모델, 로드맵 및 에코시스템 파트너십을 결정할 수 있도록 지원합니다.

 IBM Red Hat 솔루션

IBM과 Red Hat이 관리형 클라우드 서비스 제공업체에서 생산성과 서비스 수준을 증가시키고 비즈니스 성과를 향상시키며 비용 절감을 실현하는 방법을 알아보세요.

 IBM Cloud Native Academy

퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 모두를 다루는 실습형 자체 교육 플랫폼을 통해 클라우드 네이티브, DevOps 기술, 클라우드 배포에 대해 알아보세요.

 IBM Cloud Native Academy 알아보기
IBM Consulting 커리어

컨설턴트가 되어 혁신과 변화를 주도하는 전담 전문가 팀에 합류하세요.

 IBM과의 파트너십 

IBM의 혁신적인 기술 클라우드 솔루션, 인센티브, 가격 및 리소스를 통해 비즈니스 성장을 가속화하세요.

 IBM Consulting의 리소스 페이지 방문하기

사업 성장에 도움이 되는 최신 보고서, 가이드북, 사고 리더십(Thought Leadership) 논문 모음을 확인해 보세요.

 자세히 보기