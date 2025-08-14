관리형 클라우드 서비스

IBM Consulting은 고객의 비즈니스 요구 사항을 충족하는 고품질의 혁신적인 IT 솔루션을 제공합니다. 멀티 클라우드 환경에서 하이브리드 클라우드 관리 서비스와 비즈니스 목표를 달성하고 클라우드 여정과 확장성을 가속화하는 기술 솔루션이 포함되어 기술 투자의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.

생성형 AI를 도입하는 기업이 직면하는 과제는 명확하게 정의된 하이브리드 클라우드 전략으로 극복할 수 있습니다. 하이브리드 중심 설계 클라우드 접근 방식으로 비즈니스 성과를 극대화하고 AI를 확장하세요.