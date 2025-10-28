올바른 방식의 AI 활용으로 성장과 생산성의 잠재력 실현
IBM 컨설턴트는 업계 선도 기업이 제공하는 여러 클라우드의 여러 모델을 수용하는 협업 접근 방식을 통해 생성형 AI 솔루션을 구축, 구현, 운영하여 고객이 비즈니스에 최상의 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting은 생성형 AI를 위한 센터 오브 엑설런스(Center of Excellence)를 설립하여 엔터프라이즈급 AI로 4,000개 이상의 고객사가 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있도록 도움을 주고 있습니다.
에이전틱 앱 확장을 위한 프레임워크부터 강력한 데이터 기반을 구축하기 위한 생성형 AI 툴, 클라우드 가속 플랫폼에 이르기까지 다양한 독점 툴 세트를 제공합니다. 이러한 툴은 고객이 더 빠르게 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting Advantage는 2025년 비즈니스 서비스 부문 인공 지능 우수상을 수상했습니다.
IBM Consulting은 맞춤형 생성형 AI 솔루션을 최적의 속도, 규모, 비용, 위험, 가치로 제공한 성과를 인정받아 최고 평가를 받았습니다.
IBM은 AI 기반 전달 플랫폼인 IBM Consulting Advantage를 통해 컨설팅 세계를 재편한 공로로 Silver Stevie Award를 수상했습니다.
IBM Consulting은 AI 기반 콘텐츠와 개인화된 경험을 설계하여 마케터가 Adobe에 대한 투자를 극대화하도록 지원한 혁신성에 대한 공로로 이 상을 받았습니다.