Snowflake

Snowflake는 클라우드 기반 데이터 관리와 분석을 위한 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 조직은 여러 퍼블릭 클라우드에 걸쳐 방대한 양의 데이터를 저장, 관리 및 분석할 수 있으며, 웨어하우징, 레이크, 엔지니어링, 과학, 애플리케이션 개발 및 공유와 같은 작업을 지원합니다. 데이터 분석 및 관리가 필요한 분야에서 이 서비스를 활용하고 있습니다.