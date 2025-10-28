AI 리더십

올바른 방식의 AI 활용으로 성장과 생산성의 잠재력 실현

AI 서비스 살펴보기
같은 태블릿을 사용하고 있는 두 사람과 그 위에 방패 아이콘이 있는 모습
숫자로 보기 65K 생성형 AI에 대한 교육을 받은 컨설턴트

IBM 컨설턴트는 업계 선도 기업이 제공하는 여러 클라우드의 여러 모델을 수용하는 협업 접근 방식을 통해 생성형 AI 솔루션을 구축, 구현, 운영하여 고객이 비즈니스에 최상의 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.

 

 21K+ 데이터 및 AI를 위한 숙련된 실무자

IBM Consulting은 생성형 AI를 위한 센터 오브 엑설런스(Center of Excellence)를 설립하여 엔터프라이즈급 AI로 4,000개 이상의 고객사가 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있도록 도움을 주고 있습니다.

 3 생성형 AI 솔루션

에이전틱 앱 확장을 위한 프레임워크부터 강력한 데이터 기반을 구축하기 위한 생성형 AI 툴, 클라우드 가속 플랫폼에 이르기까지 다양한 독점 툴 세트를 제공합니다. 이러한 툴은 고객이 더 빠르게 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.

시장 내 평판

2025년 Globee 인공 지능 부문 연례 어워드
2025년 Globee Awards AI 부문의 AI 우수상

IBM Consulting Advantage는 2025년 비즈니스 서비스 부문 인공 지능 우수상을 수상했습니다.
Gartner의 생성형 AI 신흥 시장 사분면
Gartner Emerging Quadrant의 생성형 AI 컨설팅 및 구현 서비스

IBM Consulting은 맞춤형 생성형 AI 솔루션을 최적의 속도, 규모, 비용, 위험, 가치로 제공한 성과를 인정받아 최고 평가를 받았습니다.
2025년 Silver Stevie 올해의 새로운 서비스 부문 수상
2025년 Silver Stevie 올해의 새로운 서비스 부문 수상 

IBM은 AI 기반 전달 플랫폼인 IBM Consulting Advantage를 통해 컨설팅 세계를 재편한 공로로 Silver Stevie Award를 수상했습니다.
IBM, 2025년 올해의 Adobe GenStudio 파트너로 선정
2025년 올해의 Adobe Digital Experience GenStudio 파트너

IBM Consulting은 AI 기반 콘텐츠와 개인화된 경험을 설계하여 마케터가 Adobe에 대한 투자를 극대화하도록 지원한 혁신성에 대한 공로로 이 을 받았습니다.

인사이트

태블릿과 컴퓨터로 의료 연구를 하는 의사
의료 서비스 조직은 AI를 전략적으로 수용함으로써 증가하는 수요를 충족하도록 시스템을 재구성할 수 있습니다. 읽어 보기
다양한 다채로운 물체와 재료로 채워진 문자 'C'의 3D 렌더링.
AI를 통해 진정한 성공을 거두고 마케팅의 열망이 실행 능력을 앞지르는 것을 방지하려면 근본적인 운영 혁신은 타협할 수 없는 부분입니다.

자세한 내용 확인하기
10개 산업에서 AI를 활용하여 비즈니스 기회를 극대화하는 방법을 알아보세요. 업계가 AI의 혁신적인 잠재력을 활용하려면 비즈니스 모델을 새롭게 구상하고 파트너십을 재구성해야 합니다.

자세히 알아보기
이 블로그 게시물에서 에이전틱 AI의 복잡성을 탐색하여 그 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.

블로그 읽기
더 자세히 알아보고 싶으신가요?

Think 뉴스레터를 구독하고 AI, 보안, 자동화, 데이터 및 인프라에 관한 최신 뉴스를 받아보세요.

 지금 구독하기 자세히 알아보기
IBM Consulting 커리어 IBM과의 파트너십  IBM Consulting의 리소스 페이지 방문하기